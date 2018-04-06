RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 06.04.18

Итоги: Энергетика 06.04.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:02

Итоги: Энергетика 06.04.18

Цены на нефть снижаются утром пятницы после скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного данными о резком снижении запасов в США.
Негативное влияние на рынок в пятницу оказывают возросшие в очередной раз опасения торговой войны между США и Китаем после появления информации о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на $100 млрд.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.20 Киева уменьшилась на $0,44 (0,64%) - до $67,89 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,31 (0,46%) - до $68,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,46 (0,72%) - до $63,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,17 (0,27%) - до $63,54 за баррель.

В четверг Д.Трамп дал указание торговому представителю США подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд. в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд. в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.
Продолжающиеся угрозы Трампа Китаю в тот момент, когда обе страны заявили, что готовы к переговорам, заставляет инвесторов уходить из рискованных активов, включая нефть.

Рост экспорта нефти из США способствовал неожиданному снижению запасов нефти на прошлой неделе.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,6 млн баррелей, что является максимальным падением с января. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост запасов на 2 млн баррелей.
Данные указывают на наличие высокого спроса на нефть, поскольку запасы сырья падают в тот момент, когда они должны расти.

Снижение запасов нефти в США произошло в результате увеличения объемов экспорта, а также роста загрузки нефтеперерабатывающих мощностей.

Нефть немного подросла в четверг.
Цены на нефть вернули часть раннего снижения в четверг, так как опасения относительно торговли США в Китае, похоже, несколько смягчились.

Нефть сорта Brent выросла на 35 центов, или на 0,5%, и составила $68,37 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже.

На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI выросли на 26 центов, или на 0,4%, до $63,63 за баррель.

Цены упали до двухнедельного минимума в среду на фоне обострения напряженности в торговле между США и Китаем, но затем нефть частично отыграла снижение после «бычьего» отчета от Администрации по энергетической информации США о запасах.

«Пока рынки реагируют на опасения торговой войны, реальной экономике места нет. Мало того, что мы наблюдаем спрос на нефть, преобладание экономических данных сигнализирует о еще более сильном американском и мировом потреблении энергии », - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.

По данным EIA, запасы нефти в США упали на 4.6 миллиона баррелей на прошлой неделе, что является самым большим недельным снижением с января.
По словам аналитиков ING Bank, просадка запасов произошла в результате «более сильного экспорта, а также роста переработки нефтепродуктов».
В то же время цены на нефть «выигрывают от общего улучшения настроений на рынках, так как появляются признаки того, что торговый спор ослабевает между США и Китаем», - отмечают аналитики Commerzbank.

Тем не менее, наблюдатели на нефтяном рынке по-прежнему опасаются, что трения между двумя крупнейшими экономиками мира могут разжечь глобальную торговую войну. В этом случае «глобальная экономика пострадает, рынки акций рухнут, и они приведут к снижению цен на нефть», - сказал Тамас Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates.

Бензин вырос на 0,27 цента, или на 0,1%, до $1,9795 доллара за галлон, а майский топочный мазут прибавил 0,47 цента, или на 0,2%, до $1,982 за галлон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62985
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3769 раз.
Подякували: 7146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 05.04.18
дядя Caша » Чет 05 кві, 2018 12:37
0 132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 12:37
дядя Caша
Итоги: Энергетика 04.04.18
дядя Caша » Сер 04 кві, 2018 12:39
0 130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 12:39
дядя Caша
Итоги: Энергетика 03.0418
дядя Caша » Вів 03 кві, 2018 12:39
0 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:39
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.