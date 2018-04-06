Итоги: Энергетика 06.04.18

Негативное влияние на рынок в пятницу оказывают возросшие в очередной раз опасения торговой войны между США и Китаем после появления информации о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на $100 млрд.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.20 Киева уменьшилась на $0,44 (0,64%) - до $67,89 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,31 (0,46%) - до $68,33 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,46 (0,72%) - до $63,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,17 (0,27%) - до $63,54 за баррель.
В четверг Д.Трамп дал указание торговому представителю США подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд. в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд. в год.
Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.
Продолжающиеся угрозы Трампа Китаю в тот момент, когда обе страны заявили, что готовы к переговорам, заставляет инвесторов уходить из рискованных активов, включая нефть.
Рост экспорта нефти из США способствовал неожиданному снижению запасов нефти на прошлой неделе.
Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,6 млн баррелей, что является максимальным падением с января. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост запасов на 2 млн баррелей.
Данные указывают на наличие высокого спроса на нефть, поскольку запасы сырья падают в тот момент, когда они должны расти.
Снижение запасов нефти в США произошло в результате увеличения объемов экспорта, а также роста загрузки нефтеперерабатывающих мощностей.
Нефть немного подросла в четверг.
Цены на нефть вернули часть раннего снижения в четверг, так как опасения относительно торговли США в Китае, похоже, несколько смягчились.
Нефть сорта Brent выросла на 35 центов, или на 0,5%, и составила $68,37 за баррель на Лондонской межконтинентальной бирже.
На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI выросли на 26 центов, или на 0,4%, до $63,63 за баррель.
Цены упали до двухнедельного минимума в среду на фоне обострения напряженности в торговле между США и Китаем, но затем нефть частично отыграла снижение после «бычьего» отчета от Администрации по энергетической информации США о запасах.
«Пока рынки реагируют на опасения торговой войны, реальной экономике места нет. Мало того, что мы наблюдаем спрос на нефть, преобладание экономических данных сигнализирует о еще более сильном американском и мировом потреблении энергии », - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.
По данным EIA, запасы нефти в США упали на 4.6 миллиона баррелей на прошлой неделе, что является самым большим недельным снижением с января.
По словам аналитиков ING Bank, просадка запасов произошла в результате «более сильного экспорта, а также роста переработки нефтепродуктов».
В то же время цены на нефть «выигрывают от общего улучшения настроений на рынках, так как появляются признаки того, что торговый спор ослабевает между США и Китаем», - отмечают аналитики Commerzbank.
Тем не менее, наблюдатели на нефтяном рынке по-прежнему опасаются, что трения между двумя крупнейшими экономиками мира могут разжечь глобальную торговую войну. В этом случае «глобальная экономика пострадает, рынки акций рухнут, и они приведут к снижению цен на нефть», - сказал Тамас Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates.
Бензин вырос на 0,27 цента, или на 0,1%, до $1,9795 доллара за галлон, а майский топочный мазут прибавил 0,47 цента, или на 0,2%, до $1,982 за галлон.
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