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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:02 Итоги: Прогнозы 06.04.18



Число заявок на пособие по безработице выросло на 24 000 до 242 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали 225 000. Число заявок остается около минимальных уровней с 1970-х годов ниже отметки 300 000 в течение 161 недели подряд. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 3000 и составила 228 250. Безработица остается на уровне 4,1% с октября прошлого года — минимум с конца 2000-х годов. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале выросло на 313 000. Число повторных заявок упало на 64 000 до 1 808 000 - минимум с декабря 1973 года.



Дефицит внешней торговли США в феврале вырос на 1,6% м/м.



Дефицит внешней торговли в феврале вырос на 1,6% м/м до $57,6 млрд. долларов США, так как импорт и экспорт укрепились на 1,7% м/м. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $57 млрд.



Введение новых импортных пошлин на сталь и алюминий приведет к росту потребительских цен в США и снижению объемов внешней торговли.

В феврале экспорт вырос благодаря промышленным товарам (нефть, золото, автомобили и запчасти к ним).



Импорт увеличился из-за товаров длительного пользования в США, включая пассажирские самолеты и компьютеры, и расходы на продукты питания, напитки и корма для животных и покупка прав на трансляцию зимних Олимпийских игр 2018 года.



Объем внешней торговли товарами и услугами вырос на 9,1% г/г, что отражает довольно высокий уровень спроса как в США, так и в мировой экономике в целом. Объем экспорта за первые два месяца 2018 года показал годовой рост на 5,9%.



Рейтинг США может быть пересмотрен - Fitch Ratings.



Кредитный рейтинг США может быть поставлен под сомнение, если власти США будут принимать дальнейшие меры по расширению дефицита, - предупреждают аналитики Fitch Ratings.



Рейтинговая фирма подтвердила рейтинг ААА в США в условиях сильной экономики и статуса доллара США как резервной валюты, но предупредила, что США должны будут внести изменения в свои действия, чтобы сохранить контроль над рейтингом суверенного долга.

«Несмотря на недавнее ослабление фискальной политики, Fitch считает, что долговая толерантность выше в США, чем у других государств. Тем не менее, рост дефицита и долга может в конечном итоге статус рейтинга в отсутствие реформ », - сказали аналитики Fitch.

Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета достигнет 5% ВВП в 2018 году и 6% в 2019 году. Их долгосрочный анализ также намекнул, что уровень государственного долга может возрасти до 129% ВВП к 2027 году,

Если уровень долга будет расти быстрее, чем прогнозировалось, это может привести к тому, что Fitch понизит статус США до отрицательного по сравнению со стабильным.



Еврозона: Индексы деловой активности в целом слабые, - Scotiabank



Аналитики из Scotiabank отмечают, что данные из еврозоны были 05-го слабые:

«Объем заказов в промышленности в Германии в феврале вырос на 0,3% (против ожидавшихся 1,5%), в то время как данные по индексам деловой активности в целом, были в прошлом месяце были разочаровывающие.



Индекс деловой активности во Франции в сфере услуг и общий были пересмотрены с небольшим повышением, но данные из Германии были понижены, и цифры в Италии ниже ожиданий, что дало основания умеренному пересмотру со снижением окончательных данных по индекса деловой активности в еврозоне в сфере услуг и общему до 54,9 и 55,2 соответственно.

Объем розничных продаж в еврозоне вырос на 0,1% против ожидавшихся 0,5%. Слабые данные могут подтолкнуть евро обратно к нижней границе торгового диапазона, но мы считаем, что экономика замедляется с повышенных уровней и мы ожидаем, что евро будет оставаться хорошо поддерживаемым на снижениях.»



Пятничные торги валютного межбанка прогнозируемо продемонстрировали очевидное нежелание регулятора пускать текущие котировки безналичного доллара ниже концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD. Для этого, собственно, был затеян очень ранний валютный аукцион, с помощью которого Институтская в очередной раз «зачистила» рынок от долларовых «обвалистов» посредством завышенной цены отсечки 26,05 UAH/USD. На сей раз текущая ликвидность торгов заметно отставала от предыдущей, весьма «плодовитой» сессии, индицируя уход значительной части игроков на пасхальные каникулы.



Темп коррекции безналичного доллара упал, хотя, вопреки нашим ожиданиям, «медвежий» тренд стараниями «недобитых» накануне продавцов СКВ, сохранился.



Наличный рынок продемонстрировал очевидное стремление к стабильности, которое в длинные выходные ограничится симметричным расширением спреда. Впрочем, здесь мы не исключаем попытки немного, чисто символически, понизить действующие цены в расчете на пролонгацию розничного «приноса» в субботу-понедельник желающими «продолжения банкета», на которое потребуются дополнительные гривневые расходы.



«Зачистив» валютный межбанк от игравших на понижение курса «американца» игроков, НБУ и прочее финансовое руководство, обеспечило пролонгацию роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, что играет на стороне «зеленых быков». Это обстоятельство в комплекте с текущими курсовыми низами безналичного доллара, вероятно, удержат последний от коррекции на торгах 10 апреля.



Предположительно, цена безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка останется в пределах диапазона 26,02-26,05 UAH/USD по средневзвешенному курсу СКВ.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число заявок на пособие по безработице выросло на 24 000 до 242 000.Число заявок на пособие по безработице выросло на 24 000 до 242 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали 225 000. Число заявок остается около минимальных уровней с 1970-х годов ниже отметки 300 000 в течение 161 недели подряд. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 3000 и составила 228 250. Безработица остается на уровне 4,1% с октября прошлого года — минимум с конца 2000-х годов. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале выросло на 313 000. Число повторных заявок упало на 64 000 до 1 808 000 - минимум с декабря 1973 года.Дефицит внешней торговли США в феврале вырос на 1,6% м/м.Дефицит внешней торговли в феврале вырос на 1,6% м/м до $57,6 млрд. долларов США, так как импорт и экспорт укрепились на 1,7% м/м. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $57 млрд.Введение новых импортных пошлин на сталь и алюминий приведет к росту потребительских цен в США и снижению объемов внешней торговли.В феврале экспорт вырос благодаря промышленным товарам (нефть, золото, автомобили и запчасти к ним).Импорт увеличился из-за товаров длительного пользования в США, включая пассажирские самолеты и компьютеры, и расходы на продукты питания, напитки и корма для животных и покупка прав на трансляцию зимних Олимпийских игр 2018 года.Объем внешней торговли товарами и услугами вырос на 9,1% г/г, что отражает довольно высокий уровень спроса как в США, так и в мировой экономике в целом. Объем экспорта за первые два месяца 2018 года показал годовой рост на 5,9%.Рейтинг США может быть пересмотрен - Fitch Ratings.Кредитный рейтинг США может быть поставлен под сомнение, если власти США будут принимать дальнейшие меры по расширению дефицита, - предупреждают аналитики Fitch Ratings.Рейтинговая фирма подтвердила рейтинг ААА в США в условиях сильной экономики и статуса доллара США как резервной валюты, но предупредила, что США должны будут внести изменения в свои действия, чтобы сохранить контроль над рейтингом суверенного долга.«Несмотря на недавнее ослабление фискальной политики, Fitch считает, что долговая толерантность выше в США, чем у других государств. Тем не менее, рост дефицита и долга может в конечном итоге статус рейтинга в отсутствие реформ », - сказали аналитики Fitch.Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета достигнет 5% ВВП в 2018 году и 6% в 2019 году. Их долгосрочный анализ также намекнул, что уровень государственного долга может возрасти до 129% ВВП к 2027 году,Если уровень долга будет расти быстрее, чем прогнозировалось, это может привести к тому, что Fitch понизит статус США до отрицательного по сравнению со стабильным.Еврозона: Индексы деловой активности в целом слабые, - ScotiabankАналитики из Scotiabank отмечают, что данные из еврозоны были 05-го слабые:«Объем заказов в промышленности в Германии в феврале вырос на 0,3% (против ожидавшихся 1,5%), в то время как данные по индексам деловой активности в целом, были в прошлом месяце были разочаровывающие.Индекс деловой активности во Франции в сфере услуг и общий были пересмотрены с небольшим повышением, но данные из Германии были понижены, и цифры в Италии ниже ожиданий, что дало основания умеренному пересмотру со снижением окончательных данных по индекса деловой активности в еврозоне в сфере услуг и общему до 54,9 и 55,2 соответственно.Объем розничных продаж в еврозоне вырос на 0,1% против ожидавшихся 0,5%. Слабые данные могут подтолкнуть евро обратно к нижней границе торгового диапазона, но мы считаем, что экономика замедляется с повышенных уровней и мы ожидаем, что евро будет оставаться хорошо поддерживаемым на снижениях.»Пятничные торги валютного межбанка прогнозируемо продемонстрировали очевидное нежелание регулятора пускать текущие котировки безналичного доллара ниже концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD. Для этого, собственно, был затеян очень ранний валютный аукцион, с помощью которого Институтская в очередной раз «зачистила» рынок от долларовых «обвалистов» посредством завышенной цены отсечки 26,05 UAH/USD. На сей раз текущая ликвидность торгов заметно отставала от предыдущей, весьма «плодовитой» сессии, индицируя уход значительной части игроков на пасхальные каникулы.Темп коррекции безналичного доллара упал, хотя, вопреки нашим ожиданиям, «медвежий» тренд стараниями «недобитых» накануне продавцов СКВ, сохранился.Наличный рынок продемонстрировал очевидное стремление к стабильности, которое в длинные выходные ограничится симметричным расширением спреда. Впрочем, здесь мы не исключаем попытки немного, чисто символически, понизить действующие цены в расчете на пролонгацию розничного «приноса» в субботу-понедельник желающими «продолжения банкета», на которое потребуются дополнительные гривневые расходы.«Зачистив» валютный межбанк от игравших на понижение курса «американца» игроков, НБУ и прочее финансовое руководство, обеспечило пролонгацию роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, что играет на стороне «зеленых быков». Это обстоятельство в комплекте с текущими курсовыми низами безналичного доллара, вероятно, удержат последний от коррекции на торгах 10 апреля.Предположительно, цена безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка останется в пределах диапазона 26,02-26,05 UAH/USD по средневзвешенному курсу СКВ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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