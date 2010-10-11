|
|
Облегенрго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:57
При спробі оплатити заборгованість обленерго онлайн є 2 варіанти:
1. Приватбанк.
Сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її не можна ані збільшити, ані зменшити ні на копійку.
2. EasyPay.
Мінімальна сума до оплати дорівнює загальній сумі заборгованості і її можна лише збільшити, але не зменшити.
Тобто оплатити заборгованість частинами - не вийде.
Оплатити з двох різних карт - не вийде.
Наскільки взагалі законне таке обмеження мінімальної суми платежу?
Як обійти це обмеження?
Наприклад, мені зручно оплатити частинами з двох різних карт. Як бути?
Востаннє редагувалось Aktus
в П'ят 06 кві, 2018 15:31, всього редагувалось 3 разів.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:00
Пробував в Приват24 вводити реквізити вручну.
Отримав:
Даний розрахунковий рахунок заведений під договірним одержувачем. Прийом бездоговірного платежу на даний рахунок заборонений!
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|4361
|
Пон 11 жов, 2010 15:17
Kabala
реклама