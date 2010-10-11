Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти?

Облэнерго львовское. Не знаю чье оно.
На сайте львовоблэнерго есть только ПБ и ИзиПей.
Что такое "Хаб ПУМБа" и где его искать?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:14
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:40
Хм... Не розумію. Я роблю так.
Заходжу в "Мої платежі". Зараз, після моїх спроб там вже додався шаблон "Львівобленерго ПрАТ", яле я ігнорую його і роблю як до того - вводжу 26034301583902 в поле пошуку "створити новий платіж". Отримую три шаблони:
- Львівобленерго ПрАТ
(там вже введені мої ос. рах та адреса)
- Львівобленерго ПрАТ
Обленерго
- Львівобленерго ПрАТ (інші платежі та юр. особи)
Комерційні платежі
- "Ввести реквізити вучну"
По перших двох шаблонах не дає ввести іншу суму,
по "юр. особи" - дає, дає ввести Призначення, там ті ж самі р/р і ЄДРПОУ, але назва компанії та найменування підрозділу трохи інші - не зрозуміло, куди платіж попаде?
Про результат ручного вводу реквізитів писав вище.
Р/р 26034301583902
ЄДРПОУ 00131587
реклама
|