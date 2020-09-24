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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1121112211231124
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  juristkostya написав:и столь острая реакция только подтверждает: наболевший.
Коллега,удивлен видеть Вас на этой ветке,но удивлен приятно.Оса тоже молодец :wink:
Акурт,опять вурдалаки и упыри бесятся? Все знают,что только ты один - Дартаньян))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:01

Всі в Сальвадор!!!

El Salvador president wants Bitcoin as legal tender

yesterday


https://apnews.com/article/donald-trump-el-salvador-health-coronavirus-pandemic-technology-b1c08cae170aede89ea5cb41d97048cd
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:О недвижимости есть что сказать?

А как же. Цену на огурцы готовы записывать?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:18

  juristkostya написав:
  akurt написав:О недвижимости есть что сказать?

А как же. Цену на огурцы готовы записывать?

juristkostya! Я Вас поздравляю - достигли рекорда флуда на ветке - 18 (восемнадцать) сообщений за сутки. Из них по теме ветки - 0 (нуль)!
До Вас 18 постов за сутки написал только форумчанин (ник удален - давно не пишет).
Круто!
Спасибо!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:27

akurt польщён :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:35

  akurt написав:Я же учу тут всех точным цифрам и не лгать...
Но мыслЯ интересная: человек и продукты - вещь несовместимая.


:lol: :lol: Во заливает :lol:

osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:17

  akurt написав:Підсумки дискусії на тему "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
- повідомлень на тему гілки - нуль.
- виявилося болюче питання - їжа. В черговий раз.

Это верно...
Кто постоянно недоедает, того эта тема больше всего и волнует...
  akurt написав:Обед в кафе возле византийской крепостной стены:
- суп Чорба - 9 лир 35 гривен: только закончили готовить нам подали.
- омлет по-турецки - подаётся в медных посудинах - с сыром и овощами - 15 лир 60 гривен.
- чай по-турецки в маленьких стаканчиках - бесплатно.
- корзинка горячего белого хлеба из речи тоже бесплатно.

Да уж... Человек живущий в достатке, не будет восторгаться маленьким стаканчиком
"бесплатного" турецкого чая, и краюхой "бесплатного" хлеба.
Очевидно не хило жизнь турецкая прижала...
Стесняюсь спросить, а как там с салфетками и солью на столах?
Неужели тоже бесплатно???
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:48

  RTC12 написав:Да уж... Человек живущий в достатке, не будет восторгаться маленьким стаканчиком
"бесплатного" турецкого чая, и краюхой "бесплатного" хлеба.


Тут пожалуй отмечу,по справедливости,кем бы этот голодающий экспат ни был,но у турок заведено пить чай из таких себе "мензурок" из которых у нас водку заведено хлебать :lol: Они грамм по 80 наверное,где то так.Рюмашки.Турки из них постоянно чай хлебают и просто помешаны на нем,везде и повсюду.На рынках,да где угодно,можно увидеть снующих "чайников" разливающих торговцам в палатках,везде этот чай,естественно в каждой забегаловке он так же присутствует в этих самых рюмках. Хлеб уже всчитан в любое блюдо,если ты пришел и заказал-тебе тут же приносят корзинку хлеба..Но писать о нем как о бесплатном,все равно что писать о бесплатных вилках и ложках.Дурь!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:Но писать о нем как о бесплатном,все равно что писать о бесплатных вилках и ложках
в заведениях общепита, вообще говоря, много чего бесплатно. Официант (как правило) суетится бесплатно. Свет горит бесплатно. Музыка играет. Зимой отопление. Туалет, опять же. Тарелки за тобой помоют бесплатно. И пол подметут, если намусорил.
Так что, бесплатный хлеб и овощи удивлять не должны.

На этом фоне, скорее, удивляет, почему основное блюдо до сих пор за деньги. Явный же анахронизм.
juristkostya
 
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