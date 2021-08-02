|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:39
"Найбільший виклик для системи водопостачання Львова за десятиліття
Львівводоканал зіткнувся з безпрецедентною ситуацією — повторні пошкодження на магістральному водогоні в районі Домажиру не дозволяють стабілізувати подачу води до західної частини міста.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб бодай частково подати воду людям — хоча б до перших поверхів.
Просимо вибачення за тривалі незручності та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і підтримкою переживає цю ситуацію разом із нами!"
До бомбардувань і блекаутів тільки відсутності води не вистачало ( пишуть в інших джерелах про 50 тисяч жителів ). І як завжди постраждали самі бідні верстви населення міста Львова ( якщо його можна там так назвати)) від Рясне до Левандівки. Що чувати про Успіха "квіточку"? Вже здали чи досі обіцяють у 2026-30?)
roberto dark
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 271 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:57
2XL написав:
Підкажіть, при купівлі нерухомості хочу принести гроші в касу і сплатити згідно реквізитів договору.
Питання: чи є обмеження по сумі і кількості? Чи краще через декілька банків сплачувати, щоб не було питань?
І ще, чи додасться сума платежу до ліміту внесення на рахунки?
Панове можливо підкажуть краще, але будь-які операції за добу на суму вищу за 399 999 гривень підлягають Фінансовому моніторингу - до вас майже миттєво виникнуть запитання від банку «Звідки гроші?». Будете довго пояснювати з наданням документів.
За моїм досвідом: не більше 399 999 гривень (краще менш підозрілі суми в 390 500 або 395 800 гривень) на добу.
Банк може бути один і той самий.
akurt
- Повідомлень: 11598
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4085 раз.
- Подякували: 1520 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:01
Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.
Hotab
- Повідомлень: 17294
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2547 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:09
Вісті з полів. Двушка біля Океану перездана на рік по 10.Попережній орендар з"їхав після п"ти років, на прощання підігнав нового орендаря. Так, що обійшлось без ригів і ОЛХ.
Думаю можна би 12 просити. Але ніби пацан культурний заселився, а ми не крохобори. Фітнестренер робить в Гарденсі. Дивно, міг би в Місті Трав, щось орендувати, там 100 м по прямій. 😎
Bolt
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 289 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 12:24
Вісті з полів для пана "Успіх".
Це для планування витрат в наш важкий час в галузі перетворення квартири в новобудові в квартиру, яку можна здавати в оренду.
Вихідні дані:
- трикімнатний "бабушатник" в дуже дуже віддаленому спальному районі одного обласного центра;
- будинок орієнтовно 1972-1979 років;
- останні років 5 або 10 квартира була порожня - після того, як відійшли у засвіти батьки сучасного власника.
- щоби ви знали стан будинка - цитати вчорашнього дня:
"Сусід над квартирою розпочав ремонт. Учора розбивав перегородки та підлоги. Гуркіт страшний. Плити перекриття з опиранням по периметру на відстань всього до 160 мм. Як би не пробили. Колишня колега найняла раніше будівельну фірму. Так вони сусідам знизу попробивали стелі. Довго судилася. Одні збитки мала..."
- відбулася повна заміна електрики сантехніки, вікон та дверей. Стяжка на підлозі. Здається лінолеум.
Не менше 1/2 частини будівельних робіт виконував сам або із сином.
Кахлі використовував або із власного складу в гаражі або найдешевший з Епіцентру.
Ремонт майже закінчив. Ремонт під орендарів.
Ще купа дріб'язку типу штор, гардин тощо.
Меблі та холодильник завіз старі - але цілі, "радянських часів" - це його трохи засмучує. Але економив на всьому, що можна.
В тому дуже дуже віддаленому районі не варто сподіватися на "дорогого" орендаря.
Так ось станом на 06 грудня 2025 року всі витрати склали орієнтовно 250 000 гривень.
- А что так можно было? (с)
- Можна!
P.S. Ніколи нічого нікому він не здавав. Все це робив тільки тому, що квартира реально "загиналася", пропадала та треба було щось робити. Сусіда продав таку саму 3-к за 37 000 доларів та перехрестився. Досвіду=0. Кого знайде - та на яку ціну - напишу - самому цікаво. Здається орієнтир цін там в діапазоні 12 000....15 000 гривень.
akurt
- Повідомлень: 11598
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4085 раз.
- Подякували: 1520 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:07
akurt написав:
Вісті з полів для пана "Успіх
".
Це для планування витрат в наш важкий час в галузі перетворення квартири в новобудові в квартиру, яку можна здавати в оренду.
Вихідні дані:
- трикімнатний "бабушатник
" в дуже дуже віддаленому спальному районі одного обласного центра;
- будинок орієнтовно 1972-1979 років;
- останні років 5 або 10 квартира була порожня - після того, як відійшли у засвіти батьки сучасного власника.
- щоби ви знали стан будинка - цитати вчорашнього дня: "Сусід над квартирою розпочав ремонт. Учора розбивав перегородки та підлоги. Гуркіт страшний. Плити перекриття з опиранням по периметру на відстань всього до 160 мм. Як би не пробили. Колишня колега найняла раніше будівельну фірму. Так вони сусідам знизу попробивали стелі. Довго судилася. Одні збитки мала..."
- відбулася повна заміна електрики сантехніки, вікон та дверей. Стяжка на підлозі. Здається лінолеум.
Не менше 1/2 частини будівельних робіт виконував сам або із сином.
Кахлі використовував або із власного складу в гаражі або найдешевший з Епіцентру.
Ремонт майже закінчив. Ремонт під орендарів.
Ще купа дріб'язку типу штор, гардин тощо.
Меблі та холодильник завіз старі - але цілі, "радянських часів" - це його трохи засмучує. Але економив на всьому, що можна.
В тому дуже дуже віддаленому районі не варто сподіватися на "дорогого" орендаря.
Так ось станом на 06 грудня 2025 року всі витрати склали орієнтовно 250 000 гривень.- А что так можно было? (с)
- Можна!P.S.
Ніколи нічого нікому він не здавав. Все це робив тільки тому, що квартира реально "загиналася", пропадала та треба було щось робити. Сусіда продав таку саму 3-к за 37 000 доларів та перехрестився. Досвіду=0. Кого знайде - та на яку ціну - напишу - самому цікаво. Здається орієнтир цін там в діапазоні 12 000....15 000 гривень.
В чому суть приховувати в якому саме обласному центрі?!
Bolt
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 289 раз.
Відповісти
на тему
