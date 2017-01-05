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Правила покупки золота
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 05:58

Правила покупки золота

Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте. После прочтения многих страниц тут, в голове -каша. Поэтому позволю себе задать конкретные вопросы(или дайте ссылки на их ответы)
1.Золото лучше покупать меньше весом (слитки).Правильно?
2.Какие вопросы я должен задать в банке перед покупкой слитка золота?
3.какие документы мне должен выдать банк,чтобы все было легально и потом его можно было банку и продать?
3. какие правила покупки золота и что я должен знать перед покупкой,чтобы потом слиток не превратился в кусочек непонятно чего?
4.купил слиток.Могу хранить его дома,в банковской ячейке?
5. продать купленное золото как слиток ( а не как лом) я могу в любом банке мира?
пока все,но думаю после Ваших ответов вопросы появятся еще. Спасибо
mann
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:58

  mann написав:Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте.


Далеко не факт, для начала. Было бы наивно думать, что золото, цены на него, правила обращения, спрос и т.д. не подвергаются таким же манипуляциям, как и остальные валютные ценности, в первую очередь доллар. Если вы прочитали форум, массу материалов, посмотрели кучу фильмов про "теории заговора", международных банкиров и т.д. и т.п., то тем более, должны задуматься. Если нет, то посмотрите на график золота, готовы ли вы сидеть "под водой" три, пять, десять, пятьдесят лет. Сможете ли вы продать золото в случае катаклизмов (кому? почем? как быстро? как безопасно?). Даже если вы правы во всем, не факт, что цивилизация пойдет с вами в ногу. Посмотрите на биткоин.

Я тоже хотел посидеть в золоте, но все далеко не так бесспорно, как кажется на первый взгляд. В любом случае, отложите решение о покупке минимум на месяц.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:08

mann Лучше покупать слитки 50г или 100 г. Это более универсальный вариант. На более мелкие слитки идет наценка при покупке в банке. А на 50 и выше обычно такой наценки нет. Удобнее продавать как правило. Прикиньте сумму за слиток 50 или 100 грамм когда вы будете его продавать - и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.

Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.

Со всеми проблемами , золото самый надежный актив, на сколько это возможно. Да, роста можно ждать и 50 лет. :mrgreen: И даже может упасть цена, хотя вряд ли. Но в любом случае вы сохраните нечто ценное. А деньги могут превратиться в бумагу. То есть покупать лучше на долгосрок и не на последние деньги.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:22

Re: Правила покупки золота

  kalinavalera1 написав:и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.

если продавать не в банке, то это будет по цене лома.Нет?
Не понял про "сумма должна быть удобной"?
mann
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:47

Re: Правила покупки золота

mann написав:
  kalinavalera1 написав:и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.

если продавать не в банке, то это будет по цене лома.Нет?
Не понял про "сумма должна быть удобной"?
Лучше задавайте вопросы в профильной теме, там больше шансов, что вам подробно ответят практики, а тут вам теоретики только наспамят
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Faceless
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