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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 23:52
kalinavalera1 В менее цивилизованной стране типо Турции или Египта ваше золото у вас купят намного проще, охотнее и даже дороже и в большем количестве мест чем в какой-то зажравшейся Германии или Австрии. Просто потому что они там его на себе килограммами носят, в немалом числе экспортируют в виде украшений да еще и хрянят в нем сбережения.
Додано: Чет 12 кві, 2018 00:14
Я имел ввиду Зимбабве, Гондурас и тп. Турция и Египет это вроде вполне цивилизованные страны - по доходу на душу населения и по качеству жизни выше Украины ? Но я бы не рискнул в чужой восточной стране продавать что-то - иная культура , сложнее с доверием , разве что иметь там связи и рекомендации с кем можно иметь дело. Восточные люди - хитрованы мягко говоря. А может и правда проще на практике ?
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:58
Re: Правила покупки золота
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:21
Faceless Нет. Расскажите. Вообще не был там. Напрягают культурные различия, и климат слишком жаркий. Мне понятнее и привычнее Черногория, Италия или еще лучше Ницца- Канны- Антиб - Кап Ферра - вообще идеал. Тепло но не 40 градусов. Экология супер. И люди понятные в общении.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:27
Додано: Сер 06 тра, 2020 00:27
Re: Правила покупки золота
Слитки каких аффинажных компаний в основном продают укр.банки? И все-таки- 100 граммовый слиток лучше не брать? Почитал-вроде как понял,что 100 гр это потолок
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