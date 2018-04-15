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Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 23:52
kalinavalera1 В менее цивилизованной стране типо Турции или Египта ваше золото у вас купят намного проще, охотнее и даже дороже и в большем количестве мест чем в какой-то зажравшейся Германии или Австрии. Просто потому что они там его на себе килограммами носят, в немалом числе экспортируют в виде украшений да еще и хрянят в нем сбережения.
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jabba
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Додано: Чет 12 кві, 2018 00:14
jabba написав:kalinavalera1
В менее цивилизованной стране типо Турции или Египта ваше золото у вас купят намного проще, охотнее и даже дороже и в большем количестве мест чем в какой-то зажравшейся Германии или Австрии. Просто потому что они там его на себе килограммами носят, в немалом числе экспортируют в виде украшений да еще и хрянят в нем сбережения.
Я имел ввиду Зимбабве, Гондурас и тп. Турция и Египет это вроде вполне цивилизованные страны - по доходу на душу населения и по качеству жизни выше Украины ? Но я бы не рискнул в чужой восточной стране продавать что-то - иная культура , сложнее с доверием , разве что иметь там связи и рекомендации с кем можно иметь дело. Восточные люди - хитрованы
мягко говоря. А может и правда проще на практике ?
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kalinavalera1
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:58
kalinavalera1 написав:
Турция и Египет это вроде вполне цивилизованные страны - по доходу на душу населения и по качеству жизни выше Украины ?
Вы в настоящем Египте, а не в резервации для туристов, жили?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:21
Faceless
Нет. Расскажите. Вообще не был там. Напрягают культурные различия, и климат слишком жаркий. Мне понятнее и привычнее Черногория, Италия или еще лучше Ницца- Канны- Антиб - Кап Ферра - вообще идеал. Тепло но не 40 градусов. Экология супер.
И люди понятные в общении.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 12 кві, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:27
kalinavalera1 написав:Faceless
Нет. Расскажите. Вообще не был там. Напрягают культурные различия, и климат слишком жаркий. Мне понятнее и привычнее Черногория или еще лучше Ницца- Канны- Антиб - Монако. Тепло но не 40 градусов.
И люди понятные в общении.
Пишите в ЛС если действительно интересно
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Додано: Сер 06 тра, 2020 00:27
Насколько привлекателен вариант -Золотой металлический счет без физической поставки золота?
Как я понимаю, неплохо все звучит до момента пока существует банк. ?
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mann
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:23
jabba написав:art_kushnir_mcc
Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.
1800 ничего себе застряли
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Додано: Вів 04 сер, 2020 06:22
mann написав:
Насколько привлекателен вариант -Золотой металлический счет без физической поставки золота?
Как я понимаю, неплохо все звучит до момента пока существует банк. ?
А почему просто не взять ETF?
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