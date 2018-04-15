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Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:45
hxbbgaf Я когда-то пробовал ответить себе на этот вопрос и не нашел ответа. Насколько я понимаю, на нашем рынке (а может и в мире) это игра в горячую картошку. Совершенно неважно, вольфрам там или нет, если вы сегодня купили, а завтра продали. Пока все верят в золото и в его подлинность, оно имеет большую цену. Никто в банках ничего на подлинность не проверяет, поэтому там так любят неповрежденные упаковки. Нет никакой гарантии, что вы не купите подделку.
Единственные мысли были насчет гранул, любую из которых легко проверить (разрезать, сплюснуть), но ими никто не оперирует. Хотя для целей расчетов между физлицами они как раз удобнее, чем слитки, можно отсыпать любой объем.
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art_kushnir_mcc
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:14
А кто-то имел дело со слитком Credit Suisse valcambi 20 грамм, закрытым с одной стороны (там сертификат)? Его нормально принимают банки? Куплен в банке.
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Pasha32443
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:50
Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?
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Boriss
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:58
Boriss написав:
Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?
Похоже, что последнее.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:38
Boriss написав:
Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?
скорей всего ещё нужно будет паспорт показать перед продажей и инн.
З.Ы.
что-то часто стали люди интересоваться продажей золота. к чему это?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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