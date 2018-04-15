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Правила покупки золота

Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:45

hxbbgaf Я когда-то пробовал ответить себе на этот вопрос и не нашел ответа. Насколько я понимаю, на нашем рынке (а может и в мире) это игра в горячую картошку. Совершенно неважно, вольфрам там или нет, если вы сегодня купили, а завтра продали. Пока все верят в золото и в его подлинность, оно имеет большую цену. Никто в банках ничего на подлинность не проверяет, поэтому там так любят неповрежденные упаковки. Нет никакой гарантии, что вы не купите подделку.
Единственные мысли были насчет гранул, любую из которых легко проверить (разрезать, сплюснуть), но ими никто не оперирует. Хотя для целей расчетов между физлицами они как раз удобнее, чем слитки, можно отсыпать любой объем.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:14

А кто-то имел дело со слитком Credit Suisse valcambi 20 грамм, закрытым с одной стороны (там сертификат)? Его нормально принимают банки? Куплен в банке.
Pasha32443
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:50

Re: Правила покупки золота

Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?
Boriss
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:58

  Boriss написав:Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?

Похоже, что последнее.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:38

  Boriss написав:Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?


скорей всего ещё нужно будет паспорт показать перед продажей и инн.

З.Ы.
что-то часто стали люди интересоваться продажей золота. к чему это?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:31

  hxbbgaf написав:А как вообще люди не боятся покупать большие литые золотые слитки? Впаять же туда вольфрам нечего делать, а спектральный анализ вряд ли кто-то делает и в банке, когда их принимает. Это небольшой штамп сложнее - надо иметь пресс весом 200 тонн и т.д., да и деньги другие.

я вот только не пойму чем вам поможет спектральный анализ , если вы не будете перепиливать слиток по полами брать стружку изнутри слитка где по вашему предположению вольфрам\свинец , и когда будете пилить то разницу на границе вольфрам\золото почувствуете сразу чем бы не пилили . на спектральный анализ берется кусочек как пол канцелярской скрепки , проще говоря стружка . Если подстава внутри то как вы оттуда стружку возьмете не распилив слиток пополам ?
между делом это не очень дорогое удовольствие ну может $10-30
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:20

  uaprofi написав:
  Boriss написав:Извините за глупый вопрос. Никогда не сталкивался, просто ради интереса. Есть слиток банковского золота в упаковке. Интересует, сама техника покупки у меня банком этого слитка. Допустим, я нашел банк который покупает золото. Там как-то проверяют мое золото, которое я хочу продать банку? Вскрывают упаковку, уносят куда-то? Или просто осмотрят упаковку на предмет повреждения?


скорей всего ещё нужно будет паспорт показать перед продажей и инн.

З.Ы.
что-то часто стали люди интересоваться продажей золота. к чему это?

Не надо ни паспорта, ни тем более ИНН, не пишите чепухи. Спросить фамилию еще могут по инициативе банка для собственных баз, и то редко.
hxbbgaf
 
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