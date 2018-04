Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 10 кві, 2018 14:22 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.04.18 США



В понедельник фондовые индексы США немного выросли, отойдя от максимумов сессии, так как торговля по-прежнему определялась новостями, связанными с политической неопределенностью. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, или на 47 пунктов, до 23980 пунктов. Индекс S&P500 набрал 9 пунктов, или 0,3%, до 2 613 пунктов. Компонентный индекс Nasdaq увеличился на 35 пунктов, или на 0,5%, до 6 950 пунктов.



Все три показали ралли в середине торгов, а Nasdaq поднялся более чем на 2%, но впоследствии отступили. На заключительных минутах торгов снижение было вызвано сообщением New York Times о том, что ФБР нагрянуло в офис Майкла Коэна, личного адвоката президента Дональда Трампа.



Акции росли на протяжении всей сессии, так как комментарии Трампа в минувшие выходные помогли ослабить опасения по поводу усиления торговой войны между США и Китаем, хотя в понедельник он написал в твиттере, что тарифы на автомобили между двумя странами были «глупой торговлей». Наибольший рост рынка пришел на сектор технологий, который вырос на 0,8%. Акции Apple Inc. выросли на 1,1%, а Alphabet Inc. выросли на 1%.



В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.



«Комментарии от администрации Трампа стали чуть мягче. Мы практически восстановились после падения в пятницу», - сказала старший рыночный стратег SunTrust Advisory Services Кейт Лернер.



Между тем инвесторы ждут начала сезона отчетов - по данным агентства Рейтер, участники рынка прогнозируют, что американские компании получили за три месяца максимальную прибыль за последние семь лет в результате принятия в конце прошлого года налоговой реформы.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,19%, до 23 979,22 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,33%, до 2 613,16 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,51%, до 6 950,34 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник немного вырос, продолжив двухнедельное ралли, чему помогла пауза в торговом противостоянии между США и Китаем.

Ралли, однако, было ограниченным, так как резко снизились акции, связанные с РФ после введения США в пятницу новых санкций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, продолжив рост прошлой недели (это была вторая неделя роста подряд). С начала года сохраняется снижение на 3,6%.



Пара евро-доллар выросла на 0,3% до $1,2318 с $1,2283 в конце пятницы.

Беспокойство в отношении мировой торговой войны сохранялось в течение недель. В то время как администрация Трампа исключила большинство стран из действия тарифов на импорт стали и алюминия, его нацеленность на китайские товары раздувала страхи.



В понедельник опасения, кажется, уменьшились, так как официальные лица США в воскресенье смягчили риторику, отметив, что любые санкции против Китая не являются неизбежными и есть достаточное время для разработки соглашения и отступления от возможной торговой войны.

Президент США Трамп в твите в воскресенье предположил, что Китай и США могут достичь соглашения без торговой войны.



В тоже время некоторые китайские официальные лица в понедельник говорили, по сообщениям США, что трения были по вине США и переговоры в текущих условиях невозможны.



Экономические новости:

Индекс уверенности инвесторов в еврозоне в апреле от Sentix снизился до 19,6 с 24 в марте. Консенсус-прогноз был на 20. Снижение было из-за более низких ожиданий в отношении состояния экономики, которые стали негативными впервые с июля 2016 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, продолжив рост прошлой недели (это была вторая неделя роста подряд). С начала года сохраняется снижение на 3,6%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,15% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 194,75 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,17% до 12 261,75 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,10% — на отметке 5 263,19 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, возродивших надежды инвесторов на скорое урегулирование торгового конфликта с США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,66%, до 3190,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1841,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,65%, до 30728,74 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2450,74 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,83%, до 5857 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 21794,32 пункта.



Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.



Заявления Си Цзиньпина о расширении импорта и упрощении доступа к китайским рынкам рассматриваются как примирительный жест, чтобы облегчить торговые трения. Учитывая положительное сальдо торгового баланса Китая с США, КНР, безусловно, не хочет продолжения торгового спора.



Азиатские рынки теперь ожидают публикации показателя инфляции в Китае.

Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизился на 0,5% по сравнению с показателем февраля. Инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении.



Россия



Санкции США спровоцировали «черный понедельник» на рынке РФ.

Новые санкции США отправили рубль и российские акции на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.

По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта.



Курс рубля к доллару на Мосбирже на 18.50 Киева снизился на 3,4%, до 60,15 RUB/USD - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8%, до 74,08 RUB/EUR - минимума с августа 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% - до $68,2 за баррель.

США ввели 06 апреля санкции в отношении семи российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В «черный список» попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Ограничения распространяются на подконтрольные Дерипаске промышленную группу «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компанию B-Finance, группу En+, «Евросибэнерго», «Русал», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Также под санкции попали компании «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.



В лидерах падения в понедельник оказались акции подконтрольного Дерипаске «Русала», который утром объявил о возможном техническом дефолте из-за санкций США (-20,35%). За «Русалом» следуют бумаги «Полюса» (-18,31%), обыкновенные акции «Мечела» (-19,26%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-17,04% и -13,44% соответственно), обыкновенные акции Polymetal (-12,66%), акции «Мегафона» (-9,77%), ТМК (-9,15%), «Аэрофлота» (-8,46%) и ВТБ (-9,03%).

Капитализация фондового рынка упала более чем на 800 млрд. рублей, до 9,01 трлн. рублей с 9,83 трлн.



Распродавали все наиболее ликвидные фишки, что, естественно, связывают с опасениями новых ограничений для российских компаний.



Этот понедельник запомнится рынкам РФ надолго. Снижение, подобное сегодняшнему, последний раз на рынке видели 3 марта 2014 года, но и тогда глубина внутридневного провала не доходила до 200 пунктов. Индекс МосБиржи 09-го терял до 10% стоимости в течение дня из-за переоценки геополитических рисков рынками.



Весь прирост I квартала «ушел» из индикатора менее чем за сутки.



Дневной график торгов по индексу Мосбиржи показывает, что долгосрочный восходящий канал сломлен. Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют — индекс может задержаться в пределах 2 050—2 085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться. Однако, учитывая, что правительству РФ уже даны указания проработать зеркальные меры в ответ на санкции, о которых давно известно и на которые слишком давно не обращают внимания, продажи в российской секции продолжатся.



По словам независимых экспертов РФ, происходящее — плата за беспечность и недооценку рисков. Инвесторы слишком долго смеялись над расширениями санкционного списка, говоря, что это не имеет никакого значения для бизнеса. Тот факт, что первыми забеспокоились участники торгов на Гонконгской бирже, указывает на серьезность происходящего. Дополнительным компонентом стала перегретость рынка капитала, на котором давно не было настоящей коррекции.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 05 апреля, повысился на 0,09 пункта или на 0,02% до уровня 362,44 пунктов.



Объем торгов за день составил 86,8 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 05 апреля, ПФТС-индекс повысился на 2,50 пункта или на 0,88% до уровня 362,35 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 47,38 пунктов или на 15,04% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 06 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «плюсе», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для товаров из Китая на $100 миллиардов.



По состоянию на 08.00 гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,26% - до 29889,96 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,49% - до 2425,62 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - поднимался на 0,18%, до 5799,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 21742,47 пункта.



Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу остаются закрытыми в связи с праздником Цинмин, или «праздником чистого света», - традиционным днем поминовения усопших.



По итогам торгов среды, 04 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.



Остальные фондовые площадки Азии оценивают новости о развитии торгового конфликта США и КНР. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил Торговому представительству страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же $50 миллиардов, но они пока тоже не начали действовать.



Тем не менее, как отмечают аналитики, рынки реагируют на очередные новости по пошлинам относительно спокойно. Инвесторы поняли, что большая часть жестких заявлений в отношении торговых пошлин вряд ли приведет к шагам, которые нарушат глобальный экономический рост.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на новостях о стремлении президента США Дональда Трампа повысить пошлины при торговле с Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,33%, до 2429,58 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,36%, снизившись до 21567,52 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,11%, до 29844,94 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился менее чем на 0,01%, до 5788,7 пункта.



Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу по-прежнему закрыты из-за праздника Цинмин – «праздника чистого света» - традиционного дня поминовения усопших.



По итогам торгов среды, 4 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.



Надежды трейдеров относительно разрешения торгового спора между США и Китаем ослабли после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, несмотря на присутствие сомнений относительно того, в каком объеме будут материализованы штрафные меры, заявление «безусловно, повысило опасения в очередной раз».



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.30 Киева просел на 0,19% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 185,53 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,65% и был равен 12 224,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,39%, находился на отметке 5 255,84 пункта (минус 0,39%).



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,27% - до 1732,5 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 362,44 пункта.

Объем торгов на УБ составил 104,8 млн. грн., в том числе акциями - 4,3 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 86,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Турбоатома (+2,84%), Центрэнерго (+2,31%) и Укрнафты (+1,84%).

Снизились в цене только акции Донбассэнерго (-0,28%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,4%) и Центрэнерго (-0,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,29% - до 497,33 пункта при объеме торгов 2,8 млн. злотых (21,42 млн. грн).

В индексной корзине больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-3,57%), «Кернела» (-0,79%) и «Милкиленда» (-0,74%).

Положительная динамика среди индексных акций отсутствовала.



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 02 – 06 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 354,43 к отметке 362,44 пунктов, прибавив 8,01 пункта или 2,26%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,76 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 26 – 30 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 354,46 к отметке 354,43 пунктов, потеряв 0,03 пункта или 0,01%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,02 млн. грн.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в целом положительную динамику после выступления председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме в Боао.



По состоянию на 07.25 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,14% - до 30574,45 пункта.



Корейский KOSPI повышался на 0,22% - до 2449,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 5854,6 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,79% - до 21850,42 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 3154,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1826,08 пункта.



Выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума в Боао во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.



В начале апреля США приняли решение повысить действующие пошлины в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Позднее президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного дополнительного повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму в 50 миллиардов долларов.



Участники рынка также обсуждают сообщения СМИ о том, что китайское правительство может использовать девальвацию юаня как инструмент в торговых переговорах с США. Об этом в понедельник написало агентство Блумберг.



По мнению главного инвестиционного директора KraneShares Брендана Ахерна, такая мера несет серьезные риски. «Девальвация станет серьезным шагом назад, и я сомневаюсь, что ее можно рассматривать как реальный инструмент влияния, поскольку это будет противоречить всей предыдущей риторике страны», - констатирует аналитик.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, возродивших надежды инвесторов на скорое урегулирование торгового конфликта с США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,66%, до 3190,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1841,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,65%, до 30728,74 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2450,74 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,83%, до 5857 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 21794,32 пункта.



Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.



Заявления Си Цзиньпина о расширении импорта и упрощении доступа к китайским рынкам рассматриваются как примирительный жест, чтобы облегчить торговые трения. Учитывая положительное сальдо торгового баланса Китая с США, КНР, безусловно, не хочет продолжения торгового спора.



Азиатские рынки теперь ожидают публикации показателя инфляции в Китае.

Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизился на 0,5% по сравнению с показателем февраля. Инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».

Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,47% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 228,55 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,1% и был равен 12 396,82.



Французский САС 40, прибавив 0,67%, находился на отметке 5 298,89 пункта.





http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , На заключительных минутах торгов снижение было вызвано сообщением New York Times о том, что ФБР нагрянуло в офис Майкла Коэна, личного адвоката президента Дональда Трампа.Акции росли на протяжении всей сессии, так как комментарии Трампа в минувшие выходные помогли ослабить опасения по поводу усиления торговой войны между США и Китаем, хотя в понедельник он написал в твиттере, что тарифы на автомобили между двумя странами были «глупой торговлей». Наибольший рост рынка пришел на сектор технологий, который вырос на 0,8%. Акции Apple Inc. выросли на 1,1%, а Alphabet Inc. выросли на 1%.В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.«Комментарии от администрации Трампа стали чуть мягче. Мы практически восстановились после падения в пятницу», - сказала старший рыночный стратег SunTrust Advisory Services Кейт Лернер.Между тем инвесторы ждут начала сезона отчетов - по данным агентства Рейтер, участники рынка прогнозируют, что американские компании получили за три месяца максимальную прибыль за последние семь лет в результате принятия в конце прошлого года налоговой реформы.Европейский фондовый рынок в понедельник немного вырос, продолжив двухнедельное ралли, чему помогла пауза в торговом противостоянии между США и Китаем.Ралли, однако, было ограниченным, так как резко снизились акции, связанные с РФ после введения США в пятницу новых санкций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, продолжив рост прошлой недели (это была вторая неделя роста подряд). С начала года сохраняется снижение на 3,6%.Пара евро-доллар выросла на 0,3% до $1,2318 с $1,2283 в конце пятницы.Беспокойство в отношении мировой торговой войны сохранялось в течение недель. В то время как администрация Трампа исключила большинство стран из действия тарифов на импорт стали и алюминия, его нацеленность на китайские товары раздувала страхи.В понедельник опасения, кажется, уменьшились, так как официальные лица США в воскресенье смягчили риторику, отметив, что любые санкции против Китая не являются неизбежными и есть достаточное время для разработки соглашения и отступления от возможной торговой войны.Президент США Трамп в твите в воскресенье предположил, что Китай и США могут достичь соглашения без торговой войны.В тоже время некоторые китайские официальные лица в понедельник говорили, по сообщениям США, что трения были по вине США и переговоры в текущих условиях невозможны.Экономические новости:Индекс уверенности инвесторов в еврозоне в апреле от Sentix снизился до 19,6 с 24 в марте. Консенсус-прогноз был на 20. Снижение было из-за более низких ожиданий в отношении состояния экономики, которые стали негативными впервые с июля 2016 г.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, возродивших надежды инвесторов на скорое урегулирование торгового конфликта с США.Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.Заявления Си Цзиньпина о расширении импорта и упрощении доступа к китайским рынкам рассматриваются как примирительный жест, чтобы облегчить торговые трения. Учитывая положительное сальдо торгового баланса Китая с США, КНР, безусловно, не хочет продолжения торгового спора.Азиатские рынки теперь ожидают публикации показателя инфляции в Китае.Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизился на 0,5% по сравнению с показателем февраля. Инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении.Курс рубля к доллару на Мосбирже на 18.50 Киева снизился на 3,4%, до 60,15 RUB/USD - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8%, до 74,08 RUB/EUR - минимума с августа 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% - до $68,2 за баррель.США ввели 06 апреля санкции в отношении семи российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В «черный список» попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Ограничения распространяются на подконтрольные Дерипаске промышленную группу «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компанию B-Finance, группу En+, «Евросибэнерго», «Русал», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Также под санкции попали компании «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.В лидерах падения в понедельник оказались акции подконтрольного Дерипаске «Русала», который утром объявил о возможном техническом дефолте из-за санкций США (-20,35%). За «Русалом» следуют бумаги «Полюса» (-18,31%), обыкновенные акции «Мечела» (-19,26%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-17,04% и -13,44% соответственно), обыкновенные акции Polymetal (-12,66%), акции «Мегафона» (-9,77%), ТМК (-9,15%), «Аэрофлота» (-8,46%) и ВТБ (-9,03%).Капитализация фондового рынка упала более чем на 800 млрд. рублей, до 9,01 трлн. рублей с 9,83 трлн.Распродавали все наиболее ликвидные фишки, что, естественно, связывают с опасениями новых ограничений для российских компаний.Этот понедельник запомнится рынкам РФ надолго. Снижение, подобное сегодняшнему, последний раз на рынке видели 3 марта 2014 года, но и тогда глубина внутридневного провала не доходила до 200 пунктов. Индекс МосБиржи 09-го терял до 10% стоимости в течение дня из-за переоценки геополитических рисков рынками.Весь прирост I квартала «ушел» из индикатора менее чем за сутки.Дневной график торгов по индексу Мосбиржи показывает, что долгосрочный восходящий канал сломлен. Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют — индекс может задержаться в пределах 2 050—2 085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться. Однако, учитывая, что правительству РФ уже даны указания проработать зеркальные меры в ответ на санкции, о которых давно известно и на которые слишком давно не обращают внимания, продажи в российской секции продолжатся.По словам независимых экспертов РФ, происходящее — плата за беспечность и недооценку рисков. Инвесторы слишком долго смеялись над расширениями санкционного списка, говоря, что это не имеет никакого значения для бизнеса. Тот факт, что первыми забеспокоились участники торгов на Гонконгской бирже, указывает на серьезность происходящего. Дополнительным компонентом стала перегретость рынка капитала, на котором давно не было настоящей коррекции.

