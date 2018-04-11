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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:17 Итоги: Прогнозы 11.04.18



Годовые показатели дефицита бюджета США с 2020 года будут превышать $1 трлн. из-за последствий налоговой реформы и увеличения государственных расходов, свидетельствуют оценки Бюджетного управления американского Конгресса (Congressional Budget Office, CBO).



Согласно прогнозу CBO, дефицит бюджета США в 2018 году составит $804 млрд. - это на $242 млрд. выше летних оценок.

В 2020 году показатель превысит $1 трлн., этот прогноз также более чем на $200 млрд. выше предыдущего.

Как полагают в CBO, дефицит бюджета США будет устойчиво расти с 2020 года в течение всего десятилетия.



Новые прогнозы предусматривают превышение уровня в $1 трлн. на два года раньше, чем предполагалось в прошлом.



В последний раз дефицит бюджета США превышал показатель в $1 трлн. в 2012 году - после «Великой рецессии». Как ожидается, дефицит бюджета США к 2022 году достигнет 5,1% ВВП - показатель поднимался до этого уровня лишь пять раз за последние 50 лет.



Отчет CBO стал первой полномасштабной оценкой бюджетных и экономических показателей США после одобрения американскими властями налоговой реформы в декабре 2017 года и мартовского утверждения Конгрессом увеличения потолка государственных расходов на следующие два года.

Согласно оценкам CBO, меры налогово-бюджетного стимулирования будут способствовать существенному ускорению экономического подъема в США в 2018 году, однако затем импульс к росту замедлится в связи с повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).



В текущем году темпы роста американской экономики, как ожидается, увеличатся до 3,3% с 2,7% годом ранее, в 2019 году замедлятся до 2,4%, в 2020 году - до 1,8%.



С учетом ожидаемого роста дефицита бюджета США, госдолг к концу 2020-х гг. приблизится к уровню в 100% ВВП, что является максимумом с 1946 года и более чем вдвое выше среднего показателя за предыдущие пять десятилетий, прогнозируют в CBO.



Процентные выплаты по госдолгу к 2028 году достигнут 3,1% ВВП по сравнению с 1,6% ВВП в 2018 году, свидетельствуют оценки Бюджетного управления. Эти выплаты, вероятно, станут второй по величине статьей расходов бюджета США после военных нужд уже в 2024 году.

«Столь высокий и растущий долг будет иметь серьезные негативные последствия для бюджета США и страны в целом», - отмечается в документе, опубликованном CBO. В связи с этим Бюджетное управление Конгресса предупреждает о вероятности возникновения «бюджетного кризиса» в США.



«Оценки CBO, как и анализ многих экономистов, в том числе и наших, существенно расходится с утверждением администрации президента США, что бюджетное стимулирование окупит само себя», - отмечает главный экономист по американским рынкам UniCredit Харм Бандхольц.

Согласно прогнозу CBO, Федрезерв поднимет базовую процентную ставку до 4% к 2021 году. В настоящее время уровень ставки составляет 1,5-1,75% годовых, и долгосрочный прогноз ФРС предусматривает ее подъем до 2,9%.



Индекс цен производителей в марте в США вырос на 0,3% м/м.



Индекс цен производителей в марте в США вырос на 0,3% м/м. сообщило Министерство труда США.



Базовый индекс, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в марте также поднялся на 0,3% м/м.

Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей в марте увеличится на 0,1%, базовый индекс на 0,2%.



За год индекс вырос на 3,0%, базовый индекс цен производителей увеличился на 2,7% г/г. Рост инфляции может стать достаточным поводом для повышения ставок ФРС быстрее прогнозов.



Индекс цен производителей США: тренд в инфляции укрепляется, - Wells Fargo.



Вторничные данные показали, что индекс цен производителей в США вырос в марте на 0,3% (3,0% г/г). Согласно аналитикам из Wells Fargo, с исключением энергии, рост был широким.



Они заключают, что тренд инфляции усиливается: «Инфляция по ценам производителей выросла в марте на 0,3%, что выше ожиданий роста на 0,1%. Энергия была тормозом основной цифры, но все другие основные подсектора показали роста цены прошлом месяце. Цены товаров в целом выросли на 0,3%, как и рост цен базовых товаров, месячный рост цен на продукты питания стал максимальным с апреля 2014 г. 32% скачок по свежим и сухим овощам и 40% скачок цен на яйца составил большую часть роста.

Индекс цен производителей в сфере услуг вырос на 0,3% третий месяц подряд. Наш предпочтительный показатель базового индекса цен производителей вырос на 0,4% и указывает на то, что внутренний тренд инфляции продолжает укрепляться. За исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, индекс цен производителей вырос более чем на 4% годовым темпом за последние три месяца.»



Сюжет торгов безналичным долларом на валютном межбанке в среду в целом оправдал наши ожидания. Хотя, признаться, мы ожидали более «живой» торговли, сопровождаемой хорошей текущей ликвидностью.

Не исключено, потенциальных продавцов «смутил» заметный рост гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, потенциально являющийся поводом для динамичной смены тренда и появления на рынке «быков».



Кроме того, предположительно в сессии принимал участие регулятор, анонимно выкупавший долларовые излишки в рамках технологии Matching. Надеемся, все подробности долларовой сессии 11 апреля станут известны вечером среды.



Как и предполагалось, наличный рынок под давлением «зеленых медведей» межбанка также попытался откатиться в паре доллар-гривня, одновременно сужая при этом спред текущих котировок.



Давление поступающей в страну из-за рубежа СКВ, по всей видимости, сохранится на ближайших торгах, дав возможность регулятору пополнять свои резервы. Первую скрипку в продажах экспортной выручки на межбанке будут играть аграрии. У них горячая пора, требующая больших расходов в нацвалюте. Мы не исключаем некоторого снижения текущего темпа долларовой коррекции на межбанке на ближайших межбанковских торгах. С высоковероятной попыткой вхождения рынка безналичного «американца» в боковой тренд на пятничной, 13 апреля, сессии. К подобному сценарию рынок доллара подталкивают «пятничный синдром», состояние гривневых коррсчетов НБУ и, наконец, дата сессии.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: К 2020 году дефицит бюджета страны будет более $1 триллиона.Годовые показатели дефицита бюджета США с 2020 года будут превышать $1 трлн. из-за последствий налоговой реформы и увеличения государственных расходов, свидетельствуют оценки Бюджетного управления американского Конгресса (Congressional Budget Office, CBO).Согласно прогнозу CBO, дефицит бюджета США в 2018 году составит $804 млрд. - это на $242 млрд. выше летних оценок.В 2020 году показатель превысит $1 трлн., этот прогноз также более чем на $200 млрд. выше предыдущего.Как полагают в CBO, дефицит бюджета США будет устойчиво расти с 2020 года в течение всего десятилетия.Новые прогнозы предусматривают превышение уровня в $1 трлн. на два года раньше, чем предполагалось в прошлом.В последний раз дефицит бюджета США превышал показатель в $1 трлн. в 2012 году - после «Великой рецессии». Как ожидается, дефицит бюджета США к 2022 году достигнет 5,1% ВВП - показатель поднимался до этого уровня лишь пять раз за последние 50 лет.Отчет CBO стал первой полномасштабной оценкой бюджетных и экономических показателей США после одобрения американскими властями налоговой реформы в декабре 2017 года и мартовского утверждения Конгрессом увеличения потолка государственных расходов на следующие два года.Согласно оценкам CBO, меры налогово-бюджетного стимулирования будут способствовать существенному ускорению экономического подъема в США в 2018 году, однако затем импульс к росту замедлится в связи с повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).В текущем году темпы роста американской экономики, как ожидается, увеличатся до 3,3% с 2,7% годом ранее, в 2019 году замедлятся до 2,4%, в 2020 году - до 1,8%.С учетом ожидаемого роста дефицита бюджета США, госдолг к концу 2020-х гг. приблизится к уровню в 100% ВВП, что является максимумом с 1946 года и более чем вдвое выше среднего показателя за предыдущие пять десятилетий, прогнозируют в CBO.Процентные выплаты по госдолгу к 2028 году достигнут 3,1% ВВП по сравнению с 1,6% ВВП в 2018 году, свидетельствуют оценки Бюджетного управления. 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В настоящее время уровень ставки составляет 1,5-1,75% годовых, и долгосрочный прогноз ФРС предусматривает ее подъем до 2,9%.Индекс цен производителей в марте в США вырос на 0,3% м/м.Индекс цен производителей в марте в США вырос на 0,3% м/м. сообщило Министерство труда США.Базовый индекс, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в марте также поднялся на 0,3% м/м.Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей в марте увеличится на 0,1%, базовый индекс на 0,2%.За год индекс вырос на 3,0%, базовый индекс цен производителей увеличился на 2,7% г/г. Рост инфляции может стать достаточным поводом для повышения ставок ФРС быстрее прогнозов.Индекс цен производителей США: тренд в инфляции укрепляется, - Wells Fargo.Вторничные данные показали, что индекс цен производителей в США вырос в марте на 0,3% (3,0% г/г). Согласно аналитикам из Wells Fargo, с исключением энергии, рост был широким.Они заключают, что тренд инфляции усиливается: «Инфляция по ценам производителей выросла в марте на 0,3%, что выше ожиданий роста на 0,1%. Энергия была тормозом основной цифры, но все другие основные подсектора показали роста цены прошлом месяце. Цены товаров в целом выросли на 0,3%, как и рост цен базовых товаров, месячный рост цен на продукты питания стал максимальным с апреля 2014 г. 32% скачок по свежим и сухим овощам и 40% скачок цен на яйца составил большую часть роста.Индекс цен производителей в сфере услуг вырос на 0,3% третий месяц подряд. Наш предпочтительный показатель базового индекса цен производителей вырос на 0,4% и указывает на то, что внутренний тренд инфляции продолжает укрепляться. За исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, индекс цен производителей вырос более чем на 4% годовым темпом за последние три месяца.»Сюжет торгов безналичным долларом на валютном межбанке в среду в целом оправдал наши ожидания. Хотя, признаться, мы ожидали более «живой» торговли, сопровождаемой хорошей текущей ликвидностью.Не исключено, потенциальных продавцов «смутил» заметный рост гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, потенциально являющийся поводом для динамичной смены тренда и появления на рынке «быков».Кроме того, предположительно в сессии принимал участие регулятор, анонимно выкупавший долларовые излишки в рамках технологии Matching. 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К подобному сценарию рынок доллара подталкивают «пятничный синдром», состояние гривневых коррсчетов НБУ и, наконец, дата сессии.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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