Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.04.12 США



Акции в США во вторник выросли, так как опасения инвесторов в отношении роста напряженности в торговле между США и Китаем ослабли после того, как президент Китая обещал снизить импортные тарифы.

Технологический сектор, который мог бы быть особенно уязвим к негативному влиянию обострения торговых отношений с Китаем, обеспечил наиболее значительное ускорение для S&P 500.



Президент Китая заявил, что страна расширит доступ на рынок для иностранных инвесторов, что является ключевым для администрации Трампа.

Его комментарии поддержали мировые рынки, которые были под давлением, так как

Китай и США угрожали друг другу тарифами на миллиарды долларов.



Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Затем президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.



Инвесторы также обратили внимание на сообщения об обыске и конфискации ряда документов ФБР в офисе Майкла Коэна, адвоката президента США.

Говоря о расследовании ФБР, старший специалист Washington Crossing Advisors Чад Моргаландер отметил, инвесторам «не стоит фокусироваться на нем, важнее будут прибыли и тренды роста, однако подобные проблемы в будущем останутся фактором неопределённости, за которым стоит следить».



Кроме того, участники рынка следят за новостями, касающимися Facebook FB. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в комитете сената США, заявил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в выборы президента США. Цукерберг также сообщил, что ему неизвестно о возможном хранении данных аналитической компании Cambridge Analytica в России. Акции компании выросли на 4,5% по итогам дня.



Индекс акций энергетического сектора показал наибольший процентный рост из 11 основных секторов S&P, добавив 3,3% на фоне преодоления ценой нефти уровня $70 за баррель.



Снизились только сектора энергетики и коммунального хозяйства и энергетический сектор, так как они чувствительны к процентным ставкам, и показали снижение после того, как индекс цен производителей в США вырос в марте сильнее, чем ожидалось, что показывает укрепление инфляции, которая может увеличить ставки ещё больше.

Аналитики ожидают, что квартальные прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, выросли на 18,5% к уровню прошлого года, что было бы самым большим ростом за семь лет.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,16 к 1; на Nasdaq 3,93 к 1.

Объем торговли на биржах США был 7,14 млрд. акций, по сравнению с 7,33 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,79%, до 24 408,00 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,67%, до 2 656,87 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 2,07%, до 7 094,30 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок во вторник вырос до около трехнедельного максимума после того, как высказывания китайского премьера оживили надежды, что мировой торговой войны удастся избежать. Германский рынок лидировал в росте.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,83%, после роста на 0,1% в понедельник.



Мировые акции росли после того, как китайский премьер сказал, что Пекин работает над планами по улучшению доступа иностранных компаний в финансовый и промышленный сектора. Они включают в себя сокращение тарифов на импорта автомобилей и улучшение защиты интеллектуальной собственности, наряду с другими мерами.



Опасения в отношении мировой торговой войны действовали негативным фоном для мировых акций на протяжении недель, так как администрация президента США Трампа и Китай обменивались угрозами введения пошлин. В последние дни, однако, инвесторы стали более оптимистичны, так как обе стороны стали придерживаться более умеренного тона.



Что касается геополитических новостей, президент США Трамп в понедельник сказал, что вскоре примет «важное» решение о том, как реагировать на «химическую атаку в Сирии». Эскалация напряженности повысила опасения, что конфликт может повлиять на добычу нефти на Ближнем Востоке.



Британский FTSE 100 вырос на 1% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 266,75 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,11%, до 12 397,32 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,84% — на отметке 5 307,56 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в среду без единой динамики, при этом китайский рынок вырос.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенный подъем вслед за ростом цен на нефть.



Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам.



Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился.



Однако, несмотря на ослабление опасений относительно торговой войны, волатильность на фондовых рынках сохранится по крайней мере до конца мая, то есть до планируемых сроков введения импортных пошлин в США, полагает старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео.



Аналитики Morgan Stanley понизили на 2-7% целевые уровни для семи азиатских фондовых индексов, включая Topix и Hang Seng, из-за неопределенности в отношении протекционизма в мире и ужесточения денежно-кредитной политики в США и Китае. Наиболее существенно были ухудшены прогнозы для MSCI China и CSI 300.



Между тем китайский фондовый рынок находился на позитивной волне в среду. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,49% и 0,38%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в среду опустилось на 0,27%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день снизился на 0,48%.



Наиболее существенно подешевели акции ритейлеров. В том числе цена бумаг J.Front Retailing Co. упала на 9,3% (максимальное снижение за семь лет) из-за слабого прогноза прибыли компании.



Курс ценных бумаг производителей бытовой электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. снизился соответственно на 1,1% и 0,4%.



Дешевеют акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,9% и 1,3% соответственно.



Народный банк Китая объявил, что в этом году иностранным компаниям будет предоставлен более широкий доступ к банковскому и страховому секторам страны, а также к рынку ценных бумаг. При этом до конца текущего года планируется запустить торговлю между Шанхайской и Лондонской фондовой биржами.

Цена акций Sinopharm Group Co. рухнула на торгах в Гонконге на 16,9%, в результате чего капитализация фармацевтической компании за день сократилась на $2,6 млрд. Sinopharm снизила чистую прибыль в I квартале примерно на 30%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики к закрытию торговой сессии вторника. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 3,69% - до 2168,05 пункта, РТС опустился на 0,52%, до 1089,32 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,94% - до $70,67 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева укрепился на 3,43%, до 62,74 RUB/USD., евро - на 3,61%, до 77,4 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,43%, «Газпрома» — на 4,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 7,35%, Московской биржи — на 0,56%. Акции «АЛРОСы» упали в цене на 0,72%.



Дневной график торгов по индексу Мосбиржи показывает, что долгосрочный восходящий канал сломлен. Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют — индекс может задержаться в пределах 2050-2085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться. Однако учитывая, что правительству РФ уже даны указания проработать зеркальные меры в ответ на санкции, о которых давно известно и на которые слишком давно не обращали внимания, продажи в российской секции продолжатся.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 10 апреля, повысился на 0,22 пункта или на 0,09% до уровня 362,66 пунктов.



Объем торгов за день составил 168,18 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 06 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,09 пункта или на 0,02% до уровня 362,44 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 47,60 пунктов или на 15,11% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в целом положительную динамику после выступления председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме в Боао.



По состоянию на 07.25 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,14% - до 30574,45 пункта.



Корейский KOSPI повышался на 0,22% - до 2449,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 5854,6 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,79% - до 21850,42 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 3154,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1826,08 пункта.



Выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума в Боао во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.



В начале апреля США приняли решение повысить действующие пошлины в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Позднее президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного дополнительного повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму в $50 миллиардов.



Участники рынка также обсуждают сообщения СМИ о том, что китайское правительство может использовать девальвацию юаня как инструмент в торговых переговорах с США. Об этом в понедельник написало агентство Блумберг.



По мнению главного инвестиционного директора KraneShares Брендана Ахерна, такая мера несет серьезные риски. «Девальвация станет серьезным шагом назад, и я сомневаюсь, что ее можно рассматривать как реальный инструмент влияния, поскольку это будет противоречить всей предыдущей риторике страны», - констатирует аналитик.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, возродивших надежды инвесторов на скорое урегулирование торгового конфликта с США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,66%, до 3190,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1841,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,65%, до 30728,74 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2450,74 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,83%, до 5857 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 21794,32 пункта.



Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.



Заявления Си Цзиньпина о расширении импорта и упрощении доступа к китайским рынкам рассматриваются как примирительный жест, чтобы облегчить торговые трения. Учитывая положительное сальдо торгового баланса Китая с США, КНР, безусловно, не хочет продолжения торгового спора.



Азиатские рынки теперь ожидают публикации показателя инфляции в Китае.

Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизился на 0,5% по сравнению с показателем февраля. Инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».

Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,47% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 228,55 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,1% и был равен 12 396,82.



Французский САС 40, прибавив 0,67%, находился на отметке 5 298,89 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,13% - до 1730,22 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 362,66 пункта.



Объем торгов на УБ составил 61,7 млн. грн., в том числе акциями - 4,6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 168,18 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Мотор Сичи (-2,25%) и Турбоатома (-0,39%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+1,57%), Укрнафты (+1,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,32%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,6%) и Мотор Сичи (-1,57%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,37% - до 494,11 пункта при объеме торгов 1 млн. злотых (7,66 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции «Агротона» (+3,45%), «Астарты» (+0,65%) и «Кернела» (+0,2%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 8.00 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,75% - до 30960,72 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,02% - до 2450,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 5836,9 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,21% - до 21748,24 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,9% - до 3219,07 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1854,65 пункта.



Накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



«Рынок все больше надеется на то, что стороны сядут за стол переговоров. Дело в том, что многое поставлено на карту, и есть риск перебоев в глобальной цепи поставок из-за пошлин», - считает глава подразделения по рыночной стратегии Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер.



Участники торгов обратили внимание также на внутреннюю статистику из Китая. Так, в среду стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в марте на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного понижения цен. Показатель марта не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2,6% с 2,9% в феврале.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.35 Киева просел на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 254,16 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,56% и был равен 12 327,31 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,40%, находился на отметке 5 286,48 пункта.





http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Затем президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на $100 миллиардов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.Инвесторы также обратили внимание на сообщения об обыске и конфискации ряда документов ФБР в офисе Майкла Коэна, адвоката президента США.Говоря о расследовании ФБР, старший специалист Washington Crossing Advisors Чад Моргаландер отметил, инвесторам «не стоит фокусироваться на нем, важнее будут прибыли и тренды роста, однако подобные проблемы в будущем останутся фактором неопределённости, за которым стоит следить».Кроме того, участники рынка следят за новостями, касающимися Facebook FB. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в комитете сената США, заявил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в выборы президента США. Цукерберг также сообщил, что ему неизвестно о возможном хранении данных аналитической компании Cambridge Analytica в России. Акции компании выросли на 4,5% по итогам дня.Индекс акций энергетического сектора показал наибольший процентный рост из 11 основных секторов S&P, добавив 3,3% на фоне преодоления ценой нефти уровня $70 за баррель.Снизились только сектора энергетики и коммунального хозяйства и энергетический сектор, так как они чувствительны к процентным ставкам, и показали снижение после того, как индекс цен производителей в США вырос в марте сильнее, чем ожидалось, что показывает укрепление инфляции, которая может увеличить ставки ещё больше.Аналитики ожидают, что квартальные прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, выросли на 18,5% к уровню прошлого года, что было бы самым большим ростом за семь лет.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,16 к 1; на Nasdaq 3,93 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,14 млрд. акций, по сравнению с 7,33 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник вырос до около трехнедельного максимума после того, как высказывания китайского премьера оживили надежды, что мировой торговой войны удастся избежать. Германский рынок лидировал в росте.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,83%, после роста на 0,1% в понедельник.Мировые акции росли после того, как китайский премьер сказал, что Пекин работает над планами по улучшению доступа иностранных компаний в финансовый и промышленный сектора. Они включают в себя сокращение тарифов на импорта автомобилей и улучшение защиты интеллектуальной собственности, наряду с другими мерами.Опасения в отношении мировой торговой войны действовали негативным фоном для мировых акций на протяжении недель, так как администрация президента США Трампа и Китай обменивались угрозами введения пошлин. В последние дни, однако, инвесторы стали более оптимистичны, так как обе стороны стали придерживаться более умеренного тона.Что касается геополитических новостей, президент США Трамп в понедельник сказал, что вскоре примет «важное» решение о том, как реагировать на «химическую атаку в Сирии». Эскалация напряженности повысила опасения, что конфликт может повлиять на добычу нефти на Ближнем Востоке.Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в среду без единой динамики, при этом китайский рынок вырос.Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенный подъем вслед за ростом цен на нефть.Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам.Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился.Однако, несмотря на ослабление опасений относительно торговой войны, волатильность на фондовых рынках сохранится по крайней мере до конца мая, то есть до планируемых сроков введения импортных пошлин в США, полагает старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео.Аналитики Morgan Stanley понизили на 2-7% целевые уровни для семи азиатских фондовых индексов, включая Topix и Hang Seng, из-за неопределенности в отношении протекционизма в мире и ужесточения денежно-кредитной политики в США и Китае. Наиболее существенно были ухудшены прогнозы для MSCI China и CSI 300.Наиболее существенно подешевели акции ритейлеров. В том числе цена бумаг J.Front Retailing Co. упала на 9,3% (максимальное снижение за семь лет) из-за слабого прогноза прибыли компании.Курс ценных бумаг производителей бытовой электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. снизился соответственно на 1,1% и 0,4%.Дешевеют акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1%.При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,9% и 1,3% соответственно.Народный банк Китая объявил, что в этом году иностранным компаниям будет предоставлен более широкий доступ к банковскому и страховому секторам страны, а также к рынку ценных бумаг. При этом до конца текущего года планируется запустить торговлю между Шанхайской и Лондонской фондовой биржами.Цена акций Sinopharm Group Co. рухнула на торгах в Гонконге на 16,9%, в результате чего капитализация фармацевтической компании за день сократилась на $2,6 млрд. Sinopharm снизила чистую прибыль в I квартале примерно на 30%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева укрепился на 3,43%, до 62,74 RUB/USD., евро - на 3,61%, до 77,4 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,43%, «Газпрома» — на 4,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 7,35%, Московской биржи — на 0,56%. Акции «АЛРОСы» упали в цене на 0,72%.Дневной график торгов по индексу Мосбиржи показывает, что долгосрочный восходящий канал сломлен. Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют — индекс может задержаться в пределах 2050-2085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

