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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:06 Итоги: Валюта 13.04.18



По состоянию на 09.16 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,8, или на 0,13% - до $1340,2 за унцию.

В четверг фьючерсы на золото потеряли 1,43%, снизившись до минимума с 28 марта.



Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,01% - до $16,46 за унцию.



По-прежнему основными факторами, влияющими на торги золотом, являются геополитические риски в связи с возможной атакой США на Сирию и торговой войной между Штатами и КНР.



В четверг президент США Дональд Трамп провел заседание с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Как сообщила позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу и продолжает изучать данные разведки.



При этом в среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и умные», имея в виду ракеты США, которые могут быть направлены в Сирию в качестве ответа на химатаку в стране. США обвиняют в ней сирийские власти, завравшаяся донельзя Москва при этом опровергает информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.



МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.



Трейдеры также внимательно следят за ситуацией с торговыми отношениями между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до $150 миллиардов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В четверг Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном прогнозе сообщила, что мировая торговля демонстрирует надежное восстановление, которое, однако, может быть нарушено, если будут возникать глобальные торговые споры.



Курс доллара стабилен к иене в ходе сессии в пятницу утром, при этом иена завершает в «минусе» третью неделю подряд на снижении опасений по поводу начала торговых войн между Китаем и США.



Евро торгуется к 09.25 Киева в районе $1,2328 против $1,2327 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥132,62 по сравнению со ¥132,30 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,59 против ¥107,33 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличился на 0,01%.



Президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем, сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.



В прошлом году президент США сдержал свое обещание о выходе из ТТП, поскольку оно был невыгодным для американских рабочих и фермеров.

Вместе с тем Трамп последовательно говорил, что он открыт для значительно более выгодной сделки.



Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Китая.



Государственное статистическое управление Китая в пятницу отчиталось о неожиданном дефиците баланса внешней торговли в марте. Дефицит составил почти $5 млрд. против профицита в размере $33,45 млрд в феврале.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется впервые с февраля 2017 года. Эксперты в среднем ожидали, что профицит в марте составит порядка $20 млрд.

По словам экономиста Standard Chartered Шуан Диня, такие цифры внешнеторгового баланса КНР вызваны сезонными факторами, и страна вернется к профициту в апреле и остальных месяцах текущего года.



Основные фондовые индексы в США выросли, прибавив от 0,8% до 1,2%. Фондовый рынок отреагировал на смягчение заявлений президентом США Трампом по поводу Сирии. Трамп также заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином идут хорошо. Он сказал, что хотел бы видеть больше торговли и меньше барьеров.



Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,040 пункта до уровня 2,830%. Индекс доллара после четыре дней снижения скорректировался.



В протоколе мартовского заседания Управляющего совета ЕЦБ отмечается, что члены совета выражают беспокойство относительно возможной полномасштабной торговой войны с США. Также отмечается негативное влияние на экономику региона со стороны усиления курса евро. Это оказало давление на курсы пар евро-доллар и евро-фунт.



12 апреля стартовал начался период публикаций финансовой отчетности крупных американских компаний за первый квартал. В пятницу выйдут данные банков JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Ожидается, что снижение налогов может привести к росту прибыли корпораций.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 апреля понизился на 63,48 коп. и составил 61,4311 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на межбанке под давлением инициированных экспортерами продаж понизили, составив 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева.

Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.



Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD.

Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на межбанке вернулся к

25,95/25,97 UAH/USD.

Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD.



На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям, заждавшихся этих низов.



Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.



В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.



Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 апреля заметно на $38,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.



В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоким, выросшим к четвергу ценам.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 11 апреля, в четверг, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $230,1 млн. к отметке $273,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,7 млн. к $226,1 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Торги 12 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в стартовавшем с открытия ростом котировок пар доллар-гривня и евро-гривня в течение четверга.



Первоисточниками этого роста, полагаю, стали смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на рынке безналичного доллара, впечатлившая клиентов «налички», а также закономерная реакция нашего обывателя и бизнес на обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке.



Заметим, что рост курса наличного доллара в течение четверга бил лишен панических настроений и в большинстве случаев сопровождался равновесием покупок и продаж. Исключение составил рынок Запорожья, где торги 12-го завершились незначительным преобладанием спроса.



Возвращаясь к затронутой выше теме деловитости торгов в этот четверг, ставшей следствием известной саморегуляции наличного рынка, не прощающей «излишество» в ценовой политике, укажем на красноречивое свидетельство этого проявления «рыночности» на примере курсовой динамики рынка Днепра, долларовый сегмент которого утром стартовал с явно завышенных уровней (26,02-04/26,10-12 UAH/USD). Достаточно рано осознав свою ошибку, наши дилеры к 11.15 отыграли назад, понизив действующие цены до 26,00/26,08 UAH/USD.



Не исключено, что нечто подобное произошло ближе к закрытию на столичном рынке наличных, дилеры которого были вынуждены дисконтировать сохранявшиеся в течение большей части сессии цены 26,03/26,10 к отметке 26,00-03/26,08-10 UAH/USD.



В остальном, в течение четверга наличный «американец» рост в цене, причем это происходило в ответ на незначительное преобладание клиентского спроса и, разумеется, в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения.



Итоговое равновесие покупок и продаж, как минимум, позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии в Харькове, Одессе и в Крыжополе. Запорожью не помешало повторить успех среды незначительное преобладание спроса. Дилеры Киева и Днепра, где рынки финишировали «полноценным» балансом спрос/предложение, рапортовали о росте оборотов.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо выросла на 3,0-7,0 коп.



Офера наличного доллара 12-го либо не изменились (Киев), либо выросли на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» выросли на 3,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-8,0 коп.



Торги четверга на наличном «неформальном» рынке наконец-то продемонстрировали оживления, показав оперативную реакцию на смену тренда на рынке «зеленого» безнала, действуя при этом без паники и «бычьего фанатизма».



Последнее позволило по итогам четверга как минимум, сохранить приличные показатели в ликвидности среды и в некоторых случаях продемонстрировать прогресс на этом участке.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на розничном рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов и это равновесие, поддерживаемые незначительным ростом цен, привело обороты к прогрессу.



Ликвидность сессии 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды и офера наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили по 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,07/26,15 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, ценой пролонгации роста действующих цен, и это наконец-то обеспечило рост итоговой ликвидности - по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав улучшение показателей среды.



На протяжении 12 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 апреля уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 12 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в заметном повышении цен в качестве реакции на ставшие более активными клиентские покупки «американца».



При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду снижение пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому снижению, не изменив в течение четверга обе позиции пары евро-гривня, поскольку коррекция евро «в миру» была компенсирована внутридневным ростом наличной пары доллар-гривня «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2366 пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа первые попытки коррекции.



Более серьезное снижение главной валютной пары началось около полудня. Она «для начала» упала к $1.2335, не покидая эту отметку в течение трех часов.

Новое снижение около 14.30 Киева спровоцировал выход неважной европейской статистики. Пара к 15.00 упала до $1,2320 а спустя полтора часа отметилась на $1,2305. Внутридневной минимум ($1,2302) был достигнут парой евро-доллар около 17.30 Киева. На этом «эпохальную» коррекцию евро можно было считать завершившейся. С внутридневного минимума стартовало «реабилитационное» ралли, вознесшее пару к 19.50 Киева до $1,2332. С этого момента пара евро-доллар избегала заметной курсовой динамики…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро по состоянию на 14.30 оказался под давлением после выхода данных, свидетельствующих о снижении уровня промышленного производства в еврозоне в феврале.



Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,2367 до $1,2326.



Пара евро-фунт упала с отметки £0,8726 до £0,8680.



Курс пары доллар-иена вырос до отметки ¥107,18, что на 50 пунктов выше минимума четверга. Поддержку курсу доллара оказало заявление президента США Трампа о том, что он не говорил о том, что удар по Сирии будет иметь место. Это заявление способствовало также росту котировок на фондовых рынках.



Вероятность повышения уровня основных процентных ставок в США в июне, оцениваемая участниками рынка, превышает 80%. Это также является положительным фактором для курса доллара.



Курс доллара США в четверг демонстрирует подъем после снижения по итогам четырех предыдущих торговых сессий.

Геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов, помимо этого они оценивают протокол мартовского заседания FOMC Федрезерва США, опубликованный в среду.

Евро по состоянию на 16.15 Киева торгуется в районе $1,2315 против $1,2367 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥131,99 по сравнению со ¥132,07 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,19 против ¥106,79 в среду.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,35%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,23%.



Протокол заседания показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США. Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.

Негативное давление на евро оказала слабая статистика.

Объем промышленного производства в еврозоне неожиданно упал в феврале на 0,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся аналитиками слабом росте. При этом снижение показателя было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.



Итак, пара евро-доллар в четверг предприняла попытку снижение, хотя и весьма ограниченным темпом.



12 апреля новый локальный минимум поставлен на отметке $1,2302. Тем самым пара снова приблизилась к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550.



Как и предполагалось, район $1,2300/1,2305 можно рассматривать покупки пары, поскольку отметку $1,2250 цена может и не достичь.



В последние недели цена не доходит до важных уровней, или, при пробитии уровней, наоборот, ограничивается лишь легким заходом за уровень, как было в последний раз при пробитии отметки $1,2450.



Мы предполагаем, что падение доллара уже назрело. Казначейство США заканчивает свой цикл агрессивных размещений, который начало в феврале. В частности, во вторник на этой неделе 4-недельных векселей размещалось на 55 млрд. долл. против $65 млрд. неделей ранее.

Плюс, по опыту конца 2017 года мы видели, что как только цикл размещений заканчивается, начинается новый раунд падения курса доллара.

Нелишне отметить также, что запасы Казначейства США на счете ФРС (операционный кэш, Operating Cash), достигли $300 млрд., максимальный уровень с начала февраля 2017 года (см. https://www.fms.treas.gov/fmsweb/viewDT ... 040300.pdf ).



Теперь у Казначейства есть запас, который оно может расходовать, возвращая деньги в экономику и повышая долларовую ликвидность на рынке.



Нелишне учесть, что апрель в США является традиционно профицитным для бюджета месяцем, т.к. в это время наблюдается пик налоговых поступлений в году.



Активность привлечения долга с рынка в подобных условиях будет по этой причине

низкой.



Иначе говоря, США не нужен в ближайшие месяцы крепкий доллар, демонстрирующий устойчивую динамику (для обеспечения устойчивого спроса на американские облигации). Следовательно, системные игроки вполне могут начать игру на снижение курса доллара, как это было после завершения цикла агрессивного размещения долга в сентябре-октябре 2017 года.



Отметим, что за последние 20 лет, начиная с 1998 года, в апреле пара евро-доллар показывала рост (по итогам месяца) 12 месяцев из 20 (соотношение 60% на 40%). Причем последние 5 лет, начиная с 2013 года, пара демонстрировала рост все 5 лет подряд именно в апреле.

У нас видимых причин ожидать смены тенденции в апреле 2018 года.



Здесь главное, чтобы риск торговой войны между США и Китаем не реализовался, и не ударил по аппетитам к риску. Вопрос в том, насколько масштабным будет взаимный обмен пошлинами (пока пошлины против Китая не вступили в силу, и по этой причине главный экономический советник Трампа заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны). Возможно, что, выторговав определенные уступки от Китая угрозами масштабных действий, США не пойдут на действительно значимые торговые ограничения. Судя по опыту с введением тарифов на импорт стали и алюминия, цель США – именно получение уступок.



В контексте обострения на Ближнем Востоке заметим, что кроме обмена колкостями в соцсетях Интернета, дело до реальных действий пока не дошло.



Меж тем, укажем на оправдание нашего предположения из предыдущего обзора(

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2358 к отметке $1,2318, констатировав внутридневное его снижение на 40 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому снижению, не изменив в течение четверга обе позиции пары евро-гривня, поскольку коррекция евро «в миру» была компенсирована внутридневным ростом наличной пары доллар-гривня «в степях Украины».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 12 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2366 пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа первые попытки коррекции.Более серьезное снижение главной валютной пары началось около полудня. Она «для начала» упала к $1.2335, не покидая эту отметку в течение трех часов.Новое снижение около 14.30 Киева спровоцировал выход неважной европейской статистики. Пара к 15.00 упала до $1,2320 а спустя полтора часа отметилась на $1,2305. Внутридневной минимум ($1,2302) был достигнут парой евро-доллар около 17.30 Киева. На этом «эпохальную» коррекцию евро можно было считать завершившейся. С внутридневного минимума стартовало «реабилитационное» ралли, вознесшее пару к 19.50 Киева до $1,2332. С этого момента пара евро-доллар избегала заметной курсовой динамики…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро по состоянию на 14.30 оказался под давлением после выхода данных, свидетельствующих о снижении уровня промышленного производства в еврозоне в феврале.Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,2367 до $1,2326.Пара евро-фунт упала с отметки £0,8726 до £0,8680.Курс пары доллар-иена вырос до отметки ¥107,18, что на 50 пунктов выше минимума четверга. Поддержку курсу доллара оказало заявление президента США Трампа о том, что он не говорил о том, что удар по Сирии будет иметь место. Это заявление способствовало также росту котировок на фондовых рынках.Вероятность повышения уровня основных процентных ставок в США в июне, оцениваемая участниками рынка, превышает 80%. Это также является положительным фактором для курса доллара.Курс доллара США в четверг демонстрирует подъем после снижения по итогам четырех предыдущих торговых сессий.Геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов, помимо этого они оценивают протокол мартовского заседания FOMC Федрезерва США, опубликованный в среду.Евро по состоянию на 16.15 Киева торгуется в районе $1,2315 против $1,2367 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится в районе ¥131,99 по сравнению со ¥132,07 в предыдущий день.Курс доллара составляет ¥107,19 против ¥106,79 в среду.Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,35%.Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,23%.Протокол заседания показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США. Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост.Негативное давление на евро оказала слабая статистика.Объем промышленного производства в еврозоне неожиданно упал в феврале на 0,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся аналитиками слабом росте. При этом снижение показателя было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.Итак, пара евро-доллар в четверг предприняла попытку снижение, хотя и весьма ограниченным темпом.12 апреля новый локальный минимум поставлен на отметке $1,2302. Тем самым пара снова приблизилась к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550.Как и предполагалось, район $1,2300/1,2305 можно рассматривать покупки пары, поскольку отметку $1,2250 цена может и не достичь.В последние недели цена не доходит до важных уровней, или, при пробитии уровней, наоборот, ограничивается лишь легким заходом за уровень, как было в последний раз при пробитии отметки $1,2450.Мы предполагаем, что падение доллара уже назрело. Казначейство США заканчивает свой цикл агрессивных размещений, который начало в феврале. В частности, во вторник на этой неделе 4-недельных векселей размещалось на 55 млрд. долл. против $65 млрд. неделей ранее.Плюс, по опыту конца 2017 года мы видели, что как только цикл размещений заканчивается, начинается новый раунд падения курса доллара.Нелишне отметить также, что запасы Казначейства США на счете ФРС (операционный кэш, Operating Cash), достигли $300 млрд., максимальный уровень с начала февраля 2017 года (см.).Теперь у Казначейства есть запас, который оно может расходовать, возвращая деньги в экономику и повышая долларовую ликвидность на рынке.Нелишне учесть, что апрель в США является традиционно профицитным для бюджета месяцем, т.к. в это время наблюдается пик налоговых поступлений в году.Активность привлечения долга с рынка в подобных условиях будет по этой причиненизкой.Иначе говоря, США не нужен в ближайшие месяцы крепкий доллар, демонстрирующий устойчивую динамику (для обеспечения устойчивого спроса на американские облигации). Следовательно, системные игроки вполне могут начать игру на снижение курса доллара, как это было после завершения цикла агрессивного размещения долга в сентябре-октябре 2017 года.Отметим, что за последние 20 лет, начиная с 1998 года, в апреле пара евро-доллар показывала рост (по итогам месяца) 12 месяцев из 20 (соотношение 60% на 40%). Причем последние 5 лет, начиная с 2013 года, пара демонстрировала рост все 5 лет подряд именно в апреле.У нас видимых причин ожидать смены тенденции в апреле 2018 года.Здесь главное, чтобы риск торговой войны между США и Китаем не реализовался, и не ударил по аппетитам к риску. Вопрос в том, насколько масштабным будет взаимный обмен пошлинами (пока пошлины против Китая не вступили в силу, и по этой причине главный экономический советник Трампа заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны). Возможно, что, выторговав определенные уступки от Китая угрозами масштабных действий, США не пойдут на действительно значимые торговые ограничения. Судя по опыту с введением тарифов на импорт стали и алюминия, цель США – именно получение уступок.В контексте обострения на Ближнем Востоке заметим, что кроме обмена колкостями в соцсетях Интернета, дело до реальных действий пока не дошло.Меж тем, укажем на оправдание нашего предположения из предыдущего обзора( viewtopic.php?f=4&t=3606&p=4344895#p4344895 ), где рекомендовалось следить за развитием ситуации вокруг американской валюты. Особенно в контексте уже европейских проблем, о которых сигнализирует индекс экономических сюрпризов Citi European Surprise Index.

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой (точнее, ее отсутствием) «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся же предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 апреля по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.



Вопреки нашим ожиданиям, предполагавшим сохранение на торгах четверга «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня на отечественном валютном межбанке, там появились «зеленые быки», спровоцировав более раннюю смену тренда.



Полагаю, катализировало процесс очевидное обострение противостояния на Ближнем Востоке.



Кроме того, уже на старте сессии рост курса доллара спровоцировал превентивный подъем действующих цен низколотовым спросом со стороны экспортеров, инициировавшими после достижения американцем» локальных курсовых максимумов продажу обязательной части экспортной выручки.

«Быков» валютного межбанка поддержала произошедшая накануне вечером смена относительной стабильности ростом курса наличного «американца».



Меж тем, возвращаясь на межбанк, заметим: не исключено, что образовавшиеся локальные низы были оперативно выкуплены «встревоженными» сирийским обострением игроками, вернув цену «американца» наверх и вводя рынок безналичного доллара в состояние «американских горок»



Полагаю, экспортеры в полной мере воспользовались возможностью «слиться» по хорошей цене, причем их офера были выкуплены остальной половиной игроков, удерживая цену доллара в приподнятом состоянии.

То, что предложение СКВ моментально на межбанке находило свой спрос, обеспечило рост торговой активности и, судя по текущей ликвидности состоявшихся сделок, обороты торгов валютного межбанка 12-го превзойдут скромную ликвидность предыдущей сессии.



На пятничной сессии валютного межбанка в силу изменившихся обстоятельств и более раннего возобновления роста курса «зеленого» безнала, рискнем предположить сохранение присутствия «зеленых быков» на торгах межбанка 13 апреля. Хотя, думаю, энтузиазма у них будет поменьше.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.



Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.



По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.



На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.



Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.



К 11.33 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Держатели СКВ сидят на мешках с долларами, не появляясь на рынке», - констатировал наш гуру.



Дополуденное ралли «американца» на межбанке с дефицитом его предложения, повысившим средневзвешенный курс СКВ до 26,0987 UAH/USD, сопровождалась признаками робкого расширения гривневой ликвидности.

На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.



К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, около 12.56 Киева с не изменившимися ценами (26,13/26,15 UAH/USD) валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

13 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса

сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,19 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,17 UAH/USD, евро (опт) 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,20 UAH/USD, розница – 26,05/26,23 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,20 UAH/USD; евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,426 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота колеблется в пятницу утром, пытаясь выйти в коррекционный тренд после снижения цены металла в четверг, которое стало самым резким удешевлением актива за более чем две недели.Курс доллара стабилен к иене в ходе сессии в пятницу утром, при этом иена завершает в «минусе» третью неделю подряд на снижении опасений по поводу начала торговых войн между Китаем и США.Основные фондовые индексы в США выросли, прибавив от 0,8% до 1,2%. Фондовый рынок отреагировал на смягчение заявлений президентом США Трампом по поводу Сирии. Трамп также заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином идут хорошо. Он сказал, что хотел бы видеть больше торговли и меньше барьеров.Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,040 пункта до уровня 2,830%. Индекс доллара после четыре дней снижения скорректировался.В протоколе мартовского заседания Управляющего совета ЕЦБ отмечается, что члены совета выражают беспокойство относительно возможной полномасштабной торговой войны с США. Также отмечается негативное влияние на экономику региона со стороны усиления курса евро. Это оказало давление на курсы пар евро-доллар и евро-фунт.12 апреля стартовал начался период публикаций финансовой отчетности крупных американских компаний за первый квартал. В пятницу выйдут данные банков JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Ожидается, что снижение налогов может привести к росту прибыли корпораций.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям, заждавшихся этих низов.Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 апреля заметно на $38,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоким, выросшим к четвергу ценам.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 11 апреля, в четверг, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $230,1 млн. к отметке $273,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,7 млн. к $226,1 млн.О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.Торги 12 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в стартовавшем с открытия ростом котировок пар доллар-гривня и евро-гривня в течение четверга.Первоисточниками этого роста, полагаю, стали смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на рынке безналичного доллара, впечатлившая клиентов «налички», а также закономерная реакция нашего обывателя и бизнес на обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке.Заметим, что рост курса наличного доллара в течение четверга бил лишен панических настроений и в большинстве случаев сопровождался равновесием покупок и продаж. Исключение составил рынок Запорожья, где торги 12-го завершились незначительным преобладанием спроса.Возвращаясь к затронутой выше теме деловитости торгов в этот четверг, ставшей следствием известной саморегуляции наличного рынка, не прощающей «излишество» в ценовой политике, укажем на красноречивое свидетельство этого проявления «рыночности» на примере курсовой динамики рынка Днепра, долларовый сегмент которого утром стартовал с явно завышенных уровней (26,02-04/26,10-12 UAH/USD). Достаточно рано осознав свою ошибку, наши дилеры к 11.15 отыграли назад, понизив действующие цены до 26,00/26,08 UAH/USD.Не исключено, что нечто подобное произошло ближе к закрытию на столичном рынке наличных, дилеры которого были вынуждены дисконтировать сохранявшиеся в течение большей части сессии цены 26,03/26,10 к отметке 26,00-03/26,08-10 UAH/USD.В остальном, в течение четверга наличный «американец» рост в цене, причем это происходило в ответ на незначительное преобладание клиентского спроса и, разумеется, в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения.Итоговое равновесие покупок и продаж, как минимум, позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии в Харькове, Одессе и в Крыжополе. Запорожью не помешало повторить успех среды незначительное преобладание спроса. Дилеры Киева и Днепра, где рынки финишировали «полноценным» балансом спрос/предложение, рапортовали о росте оборотов.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо выросла на 3,0-7,0 коп.Офера наличного доллара 12-го либо не изменились (Киев), либо выросли на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» выросли на 3,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-8,0 коп.Торги четверга на наличном «неформальном» рынке наконец-то продемонстрировали оживления, показав оперативную реакцию на смену тренда на рынке «зеленого» безнала, действуя при этом без паники и «бычьего фанатизма».Последнее позволило по итогам четверга как минимум, сохранить приличные показатели в ликвидности среды и в некоторых случаях продемонстрировать прогресс на этом участке.Впрочем, по порядку.Торги 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.После обеда на розничном рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов и это равновесие, поддерживаемые незначительным ростом цен, привело обороты к прогрессу.Ликвидность сессии 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение четверга биды и офера наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили по 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,07/26,15 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, ценой пролонгации роста действующих цен, и это наконец-то обеспечило рост итоговой ликвидности - по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав улучшение показателей среды.На протяжении 12 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 11 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 апреля уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера не изменились.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 12 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в заметном повышении цен в качестве реакции на ставшие более активными клиентские покупки «американца».При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду снижение пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой (точнее, ее отсутствием) «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 апреля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся же предложениюКотировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 апреля по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.На пятничной сессии валютного межбанка в силу изменившихся обстоятельств и более раннего возобновления роста курса «зеленого» безнала, рискнем предположить сохранение присутствия «зеленых быков» на торгах межбанка 13 апреля. Хотя, думаю, энтузиазма у них будет поменьше.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.К 11.33 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Держатели СКВ сидят на мешках с долларами, не появляясь на рынке», - констатировал наш гуру.Дополуденное ралли «американца» на межбанке с дефицитом его предложения, повысившим средневзвешенный курс СКВ до 26,0987 UAH/USD, сопровождалась признаками робкого расширения гривневой ликвидности.На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.Наконец, около 12.56 Киева с не изменившимися ценами (26,13/26,15 UAH/USD) валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром13 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 13 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 13 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спросасменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,19 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,17 UAH/USD, евро (опт) 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,20 UAH/USD, розница – 26,05/26,23 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,20 UAH/USD; евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,426 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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