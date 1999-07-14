RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Нужно ли хранить чек при
покупке золота в банке?

Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:59

Re: Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

  наблюдательный написав:ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 30.10.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:18

  наблюдательный написав:Для физлиц есть другое: РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page21
Вот там и нужно смотреть.


Для физлиц то же не облагается

Налоговый кодекс
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
...
165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;


Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
1) "валютні цінності":
...
банківські метали - це золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац
шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )
від 14.07.99 )
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 04.09.11
Подякував: 524 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила покупки золота 1, 2, 3
mann » Нед 08 кві, 2018 05:58
24 1509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 11:27
Faceless
Валидация слитков золота, и возможные процедуры 1, 2
Anonymous » П'ят 23 гру, 2011 11:53
17 13475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 05:13
art_kushnir_mcc
Что думаете о покупке метало з Польше? монеты, слитки
Vova123 » Чет 15 гру, 2016 14:18
5 3306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 20:20
art_kushnir_mcc
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55781)
22.04.2018 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.