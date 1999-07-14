Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 кві, 2018 00:59
Re: Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:18
Для физлиц то же не облагается
Налоговый кодекс
Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
"Всё проходит, и это пройдёт"
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