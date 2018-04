Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Нед 22 кві, 2018 00:59

Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.

164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар

