RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Нужно ли хранить чек при
покупке золота в банке?

Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:59

Re: Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

  наблюдательный написав:ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 30.10.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:18

  наблюдательный написав:Для физлиц есть другое: РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page21
Вот там и нужно смотреть.


Для физлиц то же не облагается

Налоговый кодекс
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
...
165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;


Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
1) "валютні цінності":
...
банківські метали - це золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац
шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )
від 14.07.99 )
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 04.09.11
Подякував: 525 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:36

  Камикадзе написав:165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;


Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
1) "валютні цінності":
...
банківські метали - це золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац
шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )
від 14.07.99 )


Это всё верно, но дьявол кроется в деталях, так как
само понятие БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ у нас толкуется по разному.
Несколько лет назад я сдавал слитки в НБУ. Половину приняли как банковский металл, половину как лом. Слитки были все Аргор, в пластиковой упаковке.
Оказывается, по внутренней инструкции НБУ, слитки, вес которых не соответствует заявленному, уже не есть банковский металл, а есть лом. И расходные квитанции я получил с 2-мя формулировками, потому что вес нескольких слитков оказался меньше указанного на клейме производителя всего на 0.002 гр.
Написали так - Лом(повреждённый мерный слиток). Хотя они были в идеальном состоянии.
В то время в НК был спец.пункт, на основании которого освобождались от любых налогов все те, кто сдавал золото именно в НБУ. Поэтому я и не заморачивался этим. Да и потери в цене там были небольшие. Сейчас этот пункт отменили.
Поэтому сейчас всё зависит от того, с какой формулировкой банк выкупит этот слиток. Это важно, так как потом можно попасть на немалые деньги.
Если банк выкупит слиток как банковский металл, то это хорошо.
Если как лом, тогда вступает в силу:
164.2.18. дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.
Під час виплати доходів за зданий (проданий) платником податку брухт дорогоцінних металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;


И ещё. Не все золотые слитки признаются банковским металлом.
А только те, которые изготовлены аффинажными компаниями, зарегистрированными Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила покупки золота 1, 2, 3
mann » Нед 08 кві, 2018 05:58
24 1513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 11:27
Faceless
Валидация слитков золота, и возможные процедуры 1, 2
Anonymous » П'ят 23 гру, 2011 11:53
17 13479
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 бер, 2018 05:13
art_kushnir_mcc
Что думаете о покупке метало з Польше? монеты, слитки
Vova123 » Чет 15 гру, 2016 14:18
5 3306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 20:20
art_kushnir_mcc
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55793)
22.04.2018 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.