Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 кві, 2018 00:59
Re: Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
Во всяком случае взятки облагаются налогом, ну мы это, Европа.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:18
Для физлиц то же не облагается
Налоговый кодекс
Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Нед 22 кві, 2018 11:36
Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
Это всё верно, но дьявол кроется в деталях, так как
само понятие БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ у нас толкуется по разному.
Несколько лет назад я сдавал слитки в НБУ. Половину приняли как банковский металл, половину как лом. Слитки были все Аргор, в пластиковой упаковке.
Оказывается, по внутренней инструкции НБУ, слитки, вес которых не соответствует заявленному, уже не есть банковский металл, а есть лом. И расходные квитанции я получил с 2-мя формулировками, потому что вес нескольких слитков оказался меньше указанного на клейме производителя всего на 0.002 гр.
Написали так - Лом(повреждённый мерный слиток). Хотя они были в идеальном состоянии.
В то время в НК был спец.пункт, на основании которого освобождались от любых налогов все те, кто сдавал золото именно в НБУ. Поэтому я и не заморачивался с этим. Да и потери в цене там были небольшие. Сейчас НБУ золото у физ.лиц не выкупает и всё зависит от того, с какой формулировкой ком.банки выкупят этот слиток. Это важно, так как потом можно попасть на немалые деньги.
Если банк выкупит слиток как банковский металл, то это хорошо.
Если как лом, тогда вступает в силу:
164.2.18. дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.
Під час виплати доходів за зданий (проданий) платником податку брухт дорогоцінних металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;
И ещё. Не все золотые слитки признаются банковским металлом.
А только те, которые изготовлены аффинажными компаниями, зарегистрированными Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).
Додано: Нед 22 кві, 2018 18:57
наблюдательный У банков нет лицензии на работу с ломом - так что какой бы коцанный слиток не был - он все равно для банка или еще банковский металл или же вообще ничто. Так что не переживайте.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:00
jabba
1.Банку, имеющему лицензию на операции с банковскими металлами, не составляет никакого труда получить лицензию на работу с ломом. Это вовсе не значит что банк начнёт принимать зубные коронки.
2.Будет вовсе не лишне, перед тем как, поинтересоваться в банке, что будет написано в квитанции. Дабы потом не чесать затылок. Основание для этого я описал выше. Да и Налоговый Кодекс становится толще почти каждый день.
3.Я не переживаю, так как своё золото давно продал. Человек задал вопрос - нужна ли квитанция? Я думаю что нужна. Хотя бы для того, чтобы при необходимости доказать что слиток именно его.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:23
наблюдательный Если банк не собирается принимать коронки то ему лицензия на работу с ломом ни к чему.
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