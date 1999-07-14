Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Нед 22 кві, 2018 11:36

Камикадзе написав: 165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу; 165.1.51. доходи від операцій з(крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;

1) "валютні цінності":

...

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали

платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно

до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат

якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац

шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )

від 14.07.99 )

Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"Это всё верно, но дьявол кроется в деталях, так каксамо понятие БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ у нас толкуется по разному.Несколько лет назад я сдавал слитки в НБУ. Половину приняли как банковский металл, половину как лом. Слитки были все Аргор, в пластиковой упаковке.Оказывается, по внутренней инструкции НБУ, слитки, вес которых не соответствует заявленному, уже не есть банковский металл, а есть лом. И расходные квитанции я получил с 2-мя формулировками, потому что вес нескольких слитков оказался меньше указанного на клейме производителя всего на 0.002 гр.Написали так - Лом(повреждённый мерный слиток). Хотя они были в идеальном состоянии.В то время в НК был спец.пункт, на основании которого освобождались от любых налогов все те, кто сдавал золото именно в НБУ. Поэтому я и не заморачивался с этим. Да и потери в цене там были небольшие. Сейчас НБУ золото у физ.лиц не выкупает и всё зависит от того, с какой формулировкой ком.банки выкупят этот слиток. Это важно, так как потом можно попасть на немалые деньги.Если банк выкупит слиток как банковский металл, то это хорошо.Если как лом, тогда вступает в силу:И ещё. Не все золотые слитки признаются банковским металлом.А только те, которые изготовлены аффинажными компаниями, зарегистрированными Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).