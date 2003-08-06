Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

наблюдательный написав:Всё намного проще.
При покупке золота банки не указывают в квитанции что это именно БАНКОВСКИЙ МЕТАЛЛ.
А делают хитрее. Указывают что это просто: СЛИТОК ЗОЛОТА. ВЕС и ЦЕНА.
Поэтому эта сделка под льготную статью:
165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;
никак не подпадает. Так как обычный слиток золота,согласно Декрета КМУ, уже не есть банковский металл, и не является валютной ценностью.
А дальше может быть такое:
Стаття 164. База оподаткування
164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
И доказывай потом что ты не дурак...
Что-то здесь не так.
Постанова НБУ 06.08.2003 № 325
V. Здійснення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків
5.7. Уповноважений банк під час здійснення операцій з купівлі-продажу, конвертації банківського металу видає клієнту квитанцію за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.
Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу виписується у двох примірниках. Перший примірник видається клієнту як підтвердження проведення операції, другий залишається в документах дня банку.
Квитанції про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу оформляються згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший (додаток 4).
Квитанция содержит реквизиты:
-Вид банківського металу
-Сума/маса
-Курс, крос-курс
-До видачі: вид банківського металу, сума/маса
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