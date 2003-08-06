Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

наблюдательный написав:Всё намного проще. При покупке золота банки не указывают в квитанции что это именно БАНКОВСКИЙ МЕТАЛЛ. А делают хитрее. Указывают что это просто: СЛИТОК ЗОЛОТА. ВЕС и ЦЕНА. Поэтому эта сделка под льготную статью: 165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу; никак не подпадает. Так как обычный слиток золота,согласно Декрета КМУ, уже не есть банковский металл, и не является валютной ценностью.
А дальше может быть такое: Стаття 164. База оподаткування
164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
V. Здійснення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків 5.7. Уповноважений банк під час здійснення операцій з купівлі-продажу, конвертації банківського металу видає клієнту квитанцію за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.
Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу виписується у двох примірниках. Перший примірник видається клієнту як підтвердження проведення операції, другий залишається в документах дня банку.
Квитанції про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу оформляються згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший (додаток 4).
Квитанция содержит реквизиты: -Вид банківського металу -Сума/маса -Курс, крос-курс -До видачі: вид банківського металу, сума/маса Усього
Это так должно быть. А вот как бывает на самом деле.
В квитанции нет Ф.И.О клиента, хотя должны быть. Это уже не документ. Да и сокращения, типа БМ, в документах делать нельзя..
Это в банке "Крещатик" были такие грамотеи. Не исключаю подобные ляпы и в других банках. Важна формулировка не продажи золота банком, а именно обратного выкупа. Так как в этом случае клиент получает доход(а может и не получает). Поэтому и нужно всё проверять....
наблюдательный написав:Это так должно быть. А вот как бывает на самом деле.
В квитанции нет Ф.И.О клиента, хотя должны быть. Это уже не документ. Да и сокращения, типа БМ, в документах делать нельзя..
Это в банке "Крещатик" были такие грамотеи. Не исключаю подобные ляпы и в других банках. Важна формулировка не продажи золота банком, а именно обратного выкупа. Так как в этом случае клиент получает доход(а может и не получает). Поэтому и нужно всё проверять....
Вас не смущает что в преамбуле квитанции написано что по такой форме (строгой кстати отчетности с сроком хранения лет 20) она может выдаваться только для банковских металлов а не для коронок или обручалок и что там стоит буквенный код ХАУ (банковского металла)?
Меня смущает другое. Гонтарёва, одним росчерком пера, отменила скупку золота у населения для НБУ, несмотря на то что эта функция прописана в НК. Не захотела и всё. Точно также могут отменить и либеральную статью в НК по БМ. И повод для этого найдут. Дальше. Может получиться так, что человек, купивший ранее золото по 1500$, и сдавший его в банк по 1400$, фактически себе в убыток, может со временем получить ещё и приговор на 18% от всей полученной суммы. Как вам такое? И только по причине отсутствия подтверждающих документов, или его фамилии в этих документах. Я имел дело с налоговой(не по золоту) и знаю как это делается. Мы не одним днём живём, и нужно рассматривать разные варианты. Поэтому вернёмся к изначальному вопросу. Нужна ли квитанция на купленное золото? Вам она, конечно, не нужна, по понятной причине. А другим может когда-то и пригодится, ибо всякое в жизни бывает.