Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

наблюдательный написав:Всё намного проще. При покупке золота банки не указывают в квитанции что это именно БАНКОВСКИЙ МЕТАЛЛ. А делают хитрее. Указывают что это просто: СЛИТОК ЗОЛОТА. ВЕС и ЦЕНА. Поэтому эта сделка под льготную статью: 165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу; никак не подпадает. Так как обычный слиток золота,согласно Декрета КМУ, уже не есть банковский металл, и не является валютной ценностью.
А дальше может быть такое: Стаття 164. База оподаткування
164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
V. Здійснення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків 5.7. Уповноважений банк під час здійснення операцій з купівлі-продажу, конвертації банківського металу видає клієнту квитанцію за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.
Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу виписується у двох примірниках. Перший примірник видається клієнту як підтвердження проведення операції, другий залишається в документах дня банку.
Квитанції про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу оформляються згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший (додаток 4).
Квитанция содержит реквизиты: -Вид банківського металу -Сума/маса -Курс, крос-курс -До видачі: вид банківського металу, сума/маса Усього
Это так должно быть. А вот как бывает на самом деле.
В квитанции нет Ф.И.О клиента, хотя должны быть. Это уже не документ. Да и сокращения, типа БМ, в документах делать нельзя..
Это в банке "Крещатик" были такие грамотеи. Не исключаю подобные ляпы и в других банках. Важна формулировка не продажи золота банком, а именно обратного выкупа. Так как в этом случае клиент получает доход(а может и не получает). Поэтому и нужно всё проверять....
наблюдательный написав:Это так должно быть. А вот как бывает на самом деле.
В квитанции нет Ф.И.О клиента, хотя должны быть. Это уже не документ. Да и сокращения, типа БМ, в документах делать нельзя..
Это в банке "Крещатик" были такие грамотеи. Не исключаю подобные ляпы и в других банках. Важна формулировка не продажи золота банком, а именно обратного выкупа. Так как в этом случае клиент получает доход(а может и не получает). Поэтому и нужно всё проверять....
Вас не смущает что в преамбуле квитанции написано что по такой форме (строгой кстати отчетности с сроком хранения лет 20) она может выдаваться только для банковских металлов а не для коронок или обручалок и что там стоит буквенный код ХАУ (банковского металла)?
Меня смущает другое. Гонтарёва, одним росчерком пера, отменила скупку золота у населения для НБУ, несмотря на то что эта функция прописана в НК. Не захотела и всё. Точно также могут отменить и либеральную статью в НК по БМ. И повод для этого найдут. Дальше. Может получиться так, что человек, купивший ранее золото по 1500$, и сдавший его в банк по 1400$, фактически себе в убыток, может со временем получить ещё и приговор на 18% от всей полученной суммы. Как вам такое? И только по причине отсутствия подтверждающих документов, или его фамилии в этих документах. Я имел дело с налоговой(не по золоту) и знаю как это делается. Мы не одним днём живём, и нужно рассматривать разные варианты. Поэтому вернёмся к изначальному вопросу. Нужна ли квитанция на купленное золото? Вам она, конечно, не нужна, по понятной причине. А другим может когда-то и пригодится, ибо всякое в жизни бывает.
наблюдательный написав:Это так должно быть. А вот как бывает на самом деле.
В квитанции нет Ф.И.О клиента, хотя должны быть. Это уже не документ. Да и сокращения, типа БМ, в документах делать нельзя..
Это в банке "Крещатик" были такие грамотеи. Не исключаю подобные ляпы и в других банках. Важна формулировка не продажи золота банком, а именно обратного выкупа. Так как в этом случае клиент получает доход(а может и не получает). Поэтому и нужно всё проверять....
Как-бы поля наименований реквизитов квитанции соответствуют требованиям постановления НБУ. В шапке указано, что операция может быть с банковским металлом, а значение реквизита - XAU. Что касается заполнения остальных реквизитов (ФИО, паспортные данные), то считаю, что ответственность также лежит на клиенте. Кто мешает ему, тут же, на месте покупки заявить свои претензии. Хотя предполагаю, что часть клиентов не хотят светить свои персональные данные и просят банк не заполнять эти реквизиты. Им сугубо начхать на налогообложение. Возвращаясь к теме правильного оформления квитанции и вопросу нужна ли она, или нет, то могу предложить и такое виртуальное развитие событий.
Есть знаковое постановление ВСУ. Его можно переложить и на операцию покупки банковского металла. Недобросовестный сотрудник втюхивает клиенту фальшивку. Деньги идут в его карман. Или деньги идут банку, а себе забирается банковский слиток. Квитанция оформлена ненадлежащим образом. В связи с чем банк открещивается от обязательств по данной операции. Обрисовал канву. Ну а мошенники могут эту схему отшлифовать с учетом нюансов. ИМХО.
наблюдательный написав:Меня смущает другое. Гонтарёва, одним росчерком пера, отменила скупку золота у населения для НБУ, несмотря на то что эта функция прописана в НК. Не захотела и всё. Точно также могут отменить и либеральную статью в НК по БМ. И повод для этого найдут. Дальше. Может получиться так, что человек, купивший ранее золото по 1500$, и сдавший его в банк по 1400$, фактически себе в убыток, может со временем получить ещё и приговор на 18% от всей полученной суммы. Как вам такое? .
Ну аж до Арбузова все предыдущие годы НБУ откусывал 20% от покупаемого металла, выступая налоговым агентом - и ниче, как то обходились и без НБУ? Если завтра и на доллары введут подоходный с сдачи в банк долларов то вы тоже квитанции будете собирать или будете продавать их в других местах? Ну а то что при покупке в квитанции написано что купили банковский слиток никак не может препятствовать не аккуратным обращением превратить его в лом. Так что эти квитанции ни к чему. Их из-за качества бумаги зачастую и в туалете использовать сомнительно а не то что для других целей.
Nickmess написав:tumos єкспресс банк сейчас так же продает
Без заполнения реквизитов персональных данных ? Дело клиента обращать на это внимание или нет, когда ему выдают квитанцию. В конечном итоге клиент может заранее, перед покупкой обратить внимание кассира на необходимость для него заполнения всех реквизитов.