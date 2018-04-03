Про це розповів колишній банкір.
Дивися повний текст Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:30
Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича.
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:33
Сенсационная статья, пронизанная результатами глубоких исследований и расследований. Каждый абзац несет в себе невероятный массив данных, которые четко доказывают то, о чем пишется в заголовке.
Зачем такие бесполезные и пустые статьи публиковать?
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39
Re: Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана.
Вместо тысячи слов, как говорится:
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:51
pidstruzhko, а потім зробили втричі багатшими, піднявши мінімальну зарплатню з 1218 до 3723 грн.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:55
Ну да, Украина получила в 2010 - около 3 млрд.от МВФ, 1 млрд. от ЕС, 850 млн. от ВБ на реформы,2 млрд. из РФ на атомные станции, которые так и не строились....В конце 2010 - запасы Украины составили 38 млрд., после чего уже в конце 12-го стали -24 млрд, 13- 20 млрд. и это при получении еще 3 млрд. от РФ по кредиту в 15 млрд....
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:56
nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|