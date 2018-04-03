Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Додано: Пон 16 кві, 2018 10:45

C Юща стало доброй украинской традицией поливать грязью попередников. Думаю через год нам боле убедительно расскажут, что режим Януковича всего в 10 раз был не хуже сегодняшних попередникив... Здравомыслящее население очень даже может согласится.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.