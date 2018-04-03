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Розвіяли міф про долар
по 8 гривень за Януковича

Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:59

  nikitash написав:"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана.
Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy

ЗВР при Овоще в 2010 году выросли на 30% вместе с ростом госдолга на 30%
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/

Вот потому и выбирает наш народ всяких Овощей и Караваев - осилить причинно-следственные связи среднестатистический украинец не способен.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:04

  andrijk777 написав:
  nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8".
Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.

Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе" :wink:

Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать.
"Атопитуннападьот"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:08

Данилыч, вернись.
даешь доллар по 2 грн! :lol:

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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:19

Зато при Петре 1 ничего не удерживали (доллар, экономику, людей, территорию, рассудок...).
Какие-то крайности постоянно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:25

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:
  nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8".
Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.

Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе" :wink:

Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать.
"Атопитуннападьот"

Яке ВВП на душу населення - така і з/п (це я про порівняння з Європою)
manko74
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:31

Уже и в баксе по 8 Янукович виноват,страна чудес!
alex70kiselev
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:46

Не в баксе виноват, а в растрате золотовалютных ресурсов страны.
luxfund
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:08

  Вкладчик1234 написав:Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе" :wink:

Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать.
"Атопитуннападьот"

А "в Европе" також владу по комунальних тарифах оцінюють?
Обама комуналку підняв - все, поганий президент.. :mrgreen: :mrgreen: Трамп опустив - класний през... :mrgreen: :mrgreen:
Доки ми владу будемо по зарплатах оцінювати, доти всякі Яники будуть курс тримати зубами(адже ми ж усі в долярах зарплату рахуємо, ми ж умні).
Порошенко також думаю далеко не втік. До виборів курс також буде залізобетонно тримати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:05

  andrijk777 написав:А "в Европе" також владу по комунальних тарифах оцінюють?
Обама комуналку підняв - все, поганий президент.. :mrgreen: :mrgreen: Трамп опустив - класний през... :mrgreen: :mrgreen:
Доки ми владу будемо по зарплатах оцінювати, доти всякі Яники будуть курс тримати зубами(адже ми ж усі в долярах зарплату рахуємо, ми ж умні).
Порошенко також думаю далеко не втік. До виборів курс також буде залізобетонно тримати.

Не тільки.
Для пересічного громадянина грає важливу роль:
- рівень заробітної плати/пенсії;
- курс гривні до "твердих" валют;
- військові операції держави;
- безпека проживання в державі;
- рівень ВВП;
- комунальні тарифи;
- медичне обслуговування;
- інфраструктура;
- збереження заощаджень;
- рівень безробіття...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:49

Янукович удерживал курс гривны не для народа, а чтобы награбленное конвертировать по выгодному курсу
olexiy_ogryzko
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