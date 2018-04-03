Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Додано: Пон 16 кві, 2018 15:59

Sharpe написав: nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів. nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемыйПросьба пройти по ссылке сюда:Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были(25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку(это чуть больше года правления).Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку(22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку- это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года