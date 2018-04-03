Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Додано: Пон 16 кві, 2018 22:51

andrijk777 написав: nikitash написав: Sharpe написав: nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів. nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe.

Просьба пройти по ссылке сюда: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693066

Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).

Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку 38351,69 (это чуть больше года правления).

Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку 15462,32 (22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".

Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку 5625,31 - это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).

Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый Sharpe, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года . Ну чтож, давайте попорядку, уважаемыйПросьба пройти по ссылке сюда:Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были(25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку(это чуть больше года правления).Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку(22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку- это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года

Це все так, але ви мислите примітивно, як бабка з села.

Якщо Яник 25 лютого прийшов до влади то це не означає що 26 лютого він пішов в НБУ і сказав "Дайте мені лярд, мені треба дачу будувати".

Для того щоб красти треба налагодити схеми, поставити потрібних людей і т.д. і т.п.

Та й взагалі прямо з ЗВР ніхто гроші не краде!

Я не спеціаліст в цій сфері, але самий примітивний механізм - беруть кредит під держані гарантій, кредит успішно "освоюють" і фірма "щезає".

22 лютого 2014 року Яника вже немає, але кредит цей потрібно віддвати, так як гарантії держави - то віддає держава, так як казна пуста, то використовують ЗВР.

Ось і весь фокус.

Існує лаг(інерція) в часі!! Це все так, але ви мислите примітивно, як бабка з села.Якщо Яник 25 лютого прийшов до влади то це не означає що 26 лютого він пішов в НБУ і сказав "Дайте мені лярд, мені треба дачу будувати".Для того щоб красти треба налагодити схеми, поставити потрібних людей і т.д. і т.п.Та й взагалі прямо з ЗВР ніхто гроші не краде!Я не спеціаліст в цій сфері, але самий примітивний механізм - беруть кредит під держані гарантій, кредит успішно "освоюють" і фірма "щезає".22 лютого 2014 року Яника вже немає, але кредит цей потрібно віддвати, так як гарантії держави - то віддає держава, так як казна пуста, то використовують ЗВР.Ось і весь фокус.Існує лаг(інерція) в часі!!

Вы ошибаетесь. Для того, чтобы воровать ярдами, таких хитрых схем не надо. Более того, если память вельмишановним не отшибло, то напомню, что после бегства дваждынесудимого, пришедшие на крови павших на Майдане барыги, делали морду кирпичом, но создали все возможные условия, чтобы "Семья" вывела максимально комфортно в тех условиях, "все что нажито непосильным трудом" (с). Осмелюсь напомнить, что подконтрольный Саше-стоматологу Брокбизнесбанк отоваривался на межбанке баксом, обваливая до АЖ 10 гривну, почти на 3 ярда баксов и...выводя их в рашку...Постойте-ка, 3 ярда баксов в 2014-м...мне одному кажется, что это именно те 3 ярда, которые повисли на государстве "Украина", тн "долгом януковича"? Но как-же могла самая демократичная и проевропейская и в вышиванке и на английском разговаривающая власть так подыгрывать кровавому тирану с двумя ходками? Наверное, что-то из этого неправда?И авиапарк беглого правителя сам по себе улетел из страны...весной 2014-го. А ведь это только один БББ был. А помимо него еще были банки пшонки "Перший" (БГ Банк), Клименко Юнисон и тд итп. Многие из папередников, находясь уже в бегстве, выводили свои капиталы из Украины не торопясь, а с толком, чувством и расстановкой. И ладно-бы свои, так ведь их заклятые друзья наливали им рефинанс, на который скупалась валюта на межбанке и тут-же выводилась из страны. И не только политики из партии, основанной самым демократичным президентом Украины, совместно с рыбаком и ландыком, но и бизнесмены высокого полета - чего только стоит "гениальная" афера с ВЫЕйБИ банком, который с осени 2013-го не выдавал депозиты, а летом (если мне память не изменяет) 2014-го получает 1,5 ярда от НБУ рефинанса, выливает это в карман и через 3 недели таки получает ВА. КОНГЕНИАЛЬНО! В банк, который выполесосил все бабки влить еще 1,5 ярда и объявить банкротом. Феноменально!А еще вспоминается как лера200баксов всем вещала, что те, кто купит баксы по 13 - будут жалеть. Я очень жалел...что мало купил. Но если все помнят то время, то тогда банки не могли получать валюту - скупали даже ветхие и рваные у населения без дисконта. Но мне посчастливилось купить. И где-бы вы думали? В банке страны-агрессора Альфа, которому баксы наливались от пуза НБУ. 2014-й, осень, только случился Илловайск, только вернулся из Панамы...этот, как его? Не помню...ну тот, что учредил партию регионов...А банк страны, чьи войска расстреляли тысячу наших граждан только в Илловайске (а до этого было Изварино и захват Крыма и ...и много чего), имеет приоритетное положение к получению наличной валюты от НБУ. Удивительная страна, удивительная власть!Вот вам и ЛАГ!Папередники давно слиняли из Украины, а у них ЛАГ видите-ли на вывод бабла!Офигенно!