Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Додано: Вів 17 кві, 2018 14:49

Shram написав: барабашов написав: А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним. А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним.



Мне кажется движение с 58 до 62 вряд ли можно назвать "рухнул". Обычная волатильность на новостном фоне.

У рубля колебания и поболее бывают. Мне кажется движение с 58 до 62 вряд ли можно назвать "рухнул". Обычная волатильность на новостном фоне.У рубля колебания и поболее бывают.

75stasstas75 написав: реальный курс сейчас должен быть уже за 30, а никак не 23-24 реальный курс сейчас должен быть уже за 30, а никак не 23-24

nikitash написав: Sharpe написав: nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів. nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe.

Просьба пройти по ссылке сюда: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693066

Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом)...... Ну чтож, давайте попорядку, уважаемыйПросьба пройти по ссылке сюда:Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были(25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом)......

andreych1206 написав: rjkz. Вам + за последний пост ! А то такое впечатление что некоторые заходят сбить форум на выяснение личного вместо обсудить впариваемое. rjkz. Вам + за последний пост ! А то такое впечатление что некоторые заходят сбить форум на выяснение личного вместо обсудить впариваемое.

Не 62, а 65 на пике. И это, а биржа.Допустим, берем биржу. Рост примерно на 10.5%Для гуманитариев: это тоже самое, если сейчас гривна с 26 вырастит до 28,75Я так понимаю, что для российских троллей когда такое происходит с гривной, то это "рухнула", а когда с рублем, то "обычная волатильность".Ничего нового - обычное российское лицемерие.На основании каких данных? Курс должен быть 29-30,Так что, власть сейчас демпингует курс на фоне сезонного наплыва выручки от экспорта. Скорее всего в августе увидим 27, сентябрь-октябрь 28, зимой 29-31. И это только при условии, если не начнется в этом году обещанный всемирный кризис и/или третья мировая.Главное "забыть", что рост ЗВР на 30% был за счет роста госдолга на 30%, о чем я написал раньше, иначе у тебя не получится манипулировать фактами. Правда?Вот если бы еще такие как ты не регистрировались для поднятия рейтингов провокаторов, то тут вообще была бы идиллия