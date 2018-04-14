Відтік працездатного населення з України досяг...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Предположим, Украина построила мегазавод, который производит что-то, что надо всем по всему миру
Какое-то советское мышление. У нас что, государство занимается венчурным инвестированием в пром. предприятия? У государства нет других денег, кроме как денег налогоплательщиков. Да и людской трудовой ресурс - это разве сейчас какая-то ценность? В большинстве стран такой переизбыток трудовых ресурсов, что в абсолютное большинство из них не пробиться иностранцу, в том смысле, что нельзя просто приехать и начать там легально работать.
Приглашают работать только туда, где платят гроши, ниже уровня как текущего воспроизводства, так и дальнейшего соц. обеспечения работающего (пенсии, пособия, доступная медицина, своё жильё на старости лет и т.п.).
Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.
Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.
Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.