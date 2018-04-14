Відтік працездатного населення з України досяг...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:25
Ratatui написав: freeze написав: vetalok написав:
если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)
Лучше повысить на 100%.
Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.
Если вернуть вааще ВСЁ уворованное - то как в 96-м вряд ли и теперь кто захочет ДВЕ ГРИВНЫ отдать за $1. Как то так было... Можно было бы начать самостийнисть заново.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:35
mister-svet написав:
Если вернуть вааще ВСЁ уворованное - то как в 96-м вряд ли и теперь кто захочет ДВЕ ГРИВНЫ отдать за $1. Как то так было... Можно было бы начать самостийнисть заново
куда денутся тогда все єти ворующие ? Вдруг перевоспитаются станут честными ? Каждый ворующий лидер - будь то Лазаренко или Янукович, своими руками ничего не делает. Его обслуживают тысячи чиновников. Они такие же воры, если и не хуже. Возьмите историю с шофером Луценко ,которому Луцик сфальшевал документы , что бы оформить очень высокую пенсию. К примеру. Сколько вокруг каждого коррупционера свиты ? И именно свита делает их неуловимыми и не потопляемыми, все их руками. Они ведь все тут ? Куда х девать ? Вот и бегут отсюда....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 19 кві, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:36
4e4ensxe написав:AlexMotel
вы никогда не задумывались почему у нас нет среднего класса?
Думаю так:
Чтобы появился средний класс нужно как минимум четверть века бестревожного времени и не меняемые "правила игры" ... к сожалению ни того ни другого в стране пока нет ,ну и естественно неприкасаемое правило собственности защищенное всеми видами инстанций.
Ну,за справедливость!
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:42
rjkz написав: Ratatui написав:
А в это время в Канаде :
Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.
Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.
Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.
Канадская федерация независимого бизнеса, представляющая малые и средние компании, призвала правительство расширить иммиграционную систему, чтобы включить в нее менее квалифицированных сотрудников.
Ещё немного, ещё чуть чуть...осталось подождать.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:07
vetalok написав:
Касательно того что народ богатеет: если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол) С соответствующеим уровнем цен. Поэтому нытье про тотально зубожиння уже неактуально.
Доходы 2013 - а цены с тех пор выросли на коммуналку раз в 10 ? И на прочие товары тоже не стоят на месте, давно уже переросли цены 2013 в разы. Сравните цена на интернет, на связь, на кабельное и тд и тп.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:34
kalinavalera1 написав: vetalok написав:
Касательно того что народ богатеет: если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол) С соответствующеим уровнем цен. Поэтому нытье про тотально зубожиння уже неактуально.
Доходы 2013 - а цены с тех пор выросли на коммуналку раз в 10 ? И на прочие товары тоже не стоят на месте, давно уже переросли цены 2013 в разы. Сравните цена на интернет, на связь, на кабельное и тд и тп.
Ну такие ребята как Воля совсем зажрались. А интернет у нас пока ещё очень недорогой.
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