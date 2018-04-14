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Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:25
Ratatui написав: freeze написав: vetalok написав:
если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол)
Лучше повысить на 100%.
Есть другой вариант. Подогнать валюты из слепых и прочих трастов и опустить курс зелёного до 18-20. Соответственно польская зарплата уже станет менее привлекательной.
Если вернуть вааще ВСЁ уворованное - то как в 96-м вряд ли и теперь кто захочет ДВЕ ГРИВНЫ отдать за $1. Как то так было... Можно было бы начать самостийнисть заново.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:35
mister-svet написав:
Если вернуть вааще ВСЁ уворованное - то как в 96-м вряд ли и теперь кто захочет ДВЕ ГРИВНЫ отдать за $1. Как то так было... Можно было бы начать самостийнисть заново
куда денутся тогда все єти ворующие ? Вдруг перевоспитаются станут честными ? Каждый ворующий лидер - будь то Лазаренко или Янукович, своими руками ничего не делает. Его обслуживают тысячи чиновников. Они такие же воры, если и не хуже. Возьмите историю с шофером Луценко ,которому Луцик сфальшевал документы , что бы оформить очень высокую пенсию. К примеру. Сколько вокруг каждого коррупционера свиты ? И именно свита делает их неуловимыми и не потопляемыми, все их руками. Они ведь все тут ? Куда х девать ? Вот и бегут отсюда....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 19 кві, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:36
4e4ensxe написав:AlexMotel
вы никогда не задумывались почему у нас нет среднего класса?
Думаю так:
Чтобы появился средний класс нужно как минимум четверть века бестревожного времени и не меняемые "правила игры" ... к сожалению ни того ни другого в стране пока нет ,ну и естественно неприкасаемое правило собственности защищенное всеми видами инстанций.
Ну,за справедливость!
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:42
rjkz написав: Ratatui написав:
А в это время в Канаде :
Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.
Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.
Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.
Канадская федерация независимого бизнеса, представляющая малые и средние компании, призвала правительство расширить иммиграционную систему, чтобы включить в нее менее квалифицированных сотрудников.
Ещё немного, ещё чуть чуть...осталось подождать.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:07
vetalok написав:
Касательно того что народ богатеет: если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол) С соответствующеим уровнем цен. Поэтому нытье про тотально зубожиння уже неактуально.
Доходы 2013 - а цены с тех пор выросли на коммуналку раз в 10 ? И на прочие товары тоже не стоят на месте, давно уже переросли цены 2013 в разы. Сравните цена на интернет, на связь, на кабельное и тд и тп.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:34
kalinavalera1 написав: vetalok написав:
Касательно того что народ богатеет: если сейчас повысят народу зп на 30% будет уровень 2013 года (в дол) С соответствующеим уровнем цен. Поэтому нытье про тотально зубожиння уже неактуально.
Доходы 2013 - а цены с тех пор выросли на коммуналку раз в 10 ? И на прочие товары тоже не стоят на месте, давно уже переросли цены 2013 в разы. Сравните цена на интернет, на связь, на кабельное и тд и тп.
Ну такие ребята как Воля совсем зажрались. А интернет у нас пока ещё очень недорогой.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:20
safonovstanislav написав:
Это в каком селе?
Запорожье
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:27
yugene написав:
Извините, но вы похоже не дружите с грамматикой. Отсюда и проблемы с трудоустройством.
Не-а, просто единственные более-менее вакансии были только продавец да и то... смотря где. По профилю - тупо опыт работы, хотя он и не нужен был на такой то должности.
Даже больше скажу, я не одна такая лохушка. Когда подработку нашла, встретила учительницу нашу из школы так она сказала - ну это хорошо, хоть какая-то работа а не ее отсутствие.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:54
Ratatui написав: rjkz написав: Ratatui написав:
А в это время в Канаде :
Райан Kьослаг, вице-президент организации производителей шампиньонов. Он говорит, что около 15% урожая портится из-за отсутствия сборщиков. Между тем сборщики могут заработать до 30 канадских долларов в час. "Канадцев такая работа не интересует", - добавляет Кьослаг.
Так что пора сборщикам польских огурцов и подтирателям ж*** итальянско-немецким бабушкам менять приоритеты трудоустройства.
Да, только сборщикам надо инглиш выучить.Даже на рабочие специальности, Канада хочет специалистов со средним уровнем английского/французского. Не очень-то сборщики сельхозпродукции владеют иностранными языками.
Канадская федерация независимого бизнеса, представляющая малые и средние компании, призвала правительство расширить иммиграционную систему, чтобы включить в нее менее квалифицированных сотрудников.
Ещё немного, ещё чуть чуть...осталось подождать.
Если убрать требование по языку, то вся Украина уедет в Канаду.
Имея одну из самых больших территорий в мире, Канада располагает населением порядка 30 млн. человек, при этом порядка 25% от этого - это эмигранты в первом и втором поколениях. При этом Канада - этом, соседство с США дает Канаде огромный по емкости рынок для ее продукции. А рук не хватает.
Украинская диаспора на сегодняшний день восьмая по численности и уверенно идет к тому, чтобы занять более высокое место.
При том, что проходной бал по експресс-энтри из года в год снижается, а квоты принимаемых мигрантов растут, требования по языку остаются неизменными. Несколько ниже требования предъявляют некоторые провинциальные программы. Но тем не менее, уровень языка должен быть не ниже среднего.
Учитывая, что уровень знания языков в странах б.СССР традиционно крайне низкий, можно надеяться, что в Украине кто-то да останется. То есть, свет в Борисполе можно будет не выключать.
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