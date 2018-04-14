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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:15

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  kalinavalera1 написав:Они такие же воры, если и не хуже. Возьмите историю с шофером Луценко ,которому Луцик сфальшевал документы , что бы оформить очень высокую пенсию. К примеру.


у того у кого нет прошлого нет будущего.
Люди без памяти...
Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг... Судили, осудили, амнестировали, оправдали как политического - пофиг, в голове осталсь ватная пропаганда... "Юлька-воровка, Луцик-вор"....

Боже, страна идиотов...
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П.С. и астронавтов!
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