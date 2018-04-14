Відтік працездатного населення з України досяг...

у того у кого нет прошлого нет будущего.
Люди без памяти...
Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг... Судили, осудили, амнестировали, оправдали как политического - пофиг, в голове осталсь ватная пропаганда... "Юлька-воровка, Луцик-вор"....
Боже, страна идиотов...