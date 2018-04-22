Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Вів 24 кві, 2018 20:21

Kripo написав: Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг... Искали-искали за что бы посадить, и "нашли" - "растрату" денег на день милиции и подписание одного из 1000 документов на пенсию и квартиру очереднику, то что там системно всем работникам автопарка так делали пофиг, то что арестовали ни за что и это евро-суд признал пофиг, то что в деле не было оригиналов документов, все "свидетели" отказались от показаний пофиг...

Факт служебного подлога с корыстной целью - а именно подделку документа за его подписью, что шофер Луценко - якобы работал не водилой - а полковником отдела по борьбе с орг. преступностью и бандитизмом ?! - Луценко не отрицал и даже открыто признавал по ТВ сам с экрана. Потом документов в деле не оказалось ? Меня это не удивляет, удивился , если бы они сохранились. Шоферу была начислена пенсия не 6000 гр ( в то время почти 1200 долларов) , а 50 000 гр ( 10 000 долларов ) в месяц. И в то время, как остальные пенсионеры бедствовали. Это вопиющая коррупция. Луценко это пояснил тем, что " все так делали", а не тем, что "этого не было". Вы поете то же. Много такого было. Верно. И что ? Поэтому никого не сажать ? Или как ? Только сразу и всех можно , а так что бы по очереди сажать - это нельзя ? Но сразу всех одновременно НЕ ВОЗМОЖНО посадить. Это абсурд. Да, не все попадаются и сразу одновременно.А кто формально и фактически в этом виноват, что вся власть в стране фальшуют документы и разграбляют ПФ ? И бюджет ? ( не все пересичные, как вы пишите, а именно все, кто при власти) - виноват Министр внутренних дел . Если он НЕ соберет материалы и улики - то даже прокурор ничего не сможет сделать. Когда коррупцию возглавляет МНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - начинать нужно с него. Это его вина - что " все так делали". Именно министр МВД должен был возглавить борьбу с коррупцией, и этих "всех" сажать. Он главный виновник и он был гарантом правопорядка в стране. У Януковича были свои мотивы ? Так мне его мотивы не известны и по фигу.ЕС заинтересован иметь в руководстве всех страна, людей, на которых они имеют влияние. ( то есть компромат) Это один из- законов политики.