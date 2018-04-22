Відтік працездатного населення з України досяг...

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Kripo написав:то что они не делали реформ, а просто сами не воровали, так за это они ответели падением политических рейтингов,
Кто сам не воровал ? Какие нужны были реформы, что бы сажать взяточников и конфисковать у них наворованное ? Сами не воровали ? С чего вы взяли ? Тот же Янук взятки брать-давать начал за долго до начала правления Ющенко. И тем более за долго до того, как стал президентом. Но сажали его токо в СССР. А в Украине он всем был хорош и Ющенко, и Юле , и Кравчуку с Кучмой - нравился. И чем же он им так нравился?!?! Никакие реформы не нужны, что бы сажать воров в тюрьму. Есть закон о коррупции. Какие еще реформы ?!
Про Юлю всем общеизвестные факты - их много, но такие, что дошли до судебного приговора - мало - например это дело Грачева- Тимошенко, Грачев отсидел свой срок , а Тимошенко нет. Потом украденные деньги были компенсированы из бюджета Украины - это около 4 млрд долларов по тому делу. И для этого залезли в карман к каждому украинцу. А украденные млрд - остались у Юли, вернее на счету Жени в Англии. Она проходит по многих преступлениям как соучастница Лазоренко в США. Ющенко не крал ? А как же был разорен банк Украина ? Он осторожнее, не такой алчный как иные, которые грабят маниакально как клептоманы - не зря же мир называет власть Украины - клептократами? Кстати я профессиональный психолог , не смешите - пытаясь из себя корчить психолога.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 27 кві, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Kripo написав:Или у Луцика золотой батон нашли? Или машины с автопарка киностудии Довженко? Он что откат за эту пенсию получил?
А чем вам не нравится золотой батон ? Если бы он был из литого золота, его бы вывезли. Такое изделие изготовить можно из 50-100 грамм золота - дутое, конечно. Цена от 10 000 гр. Ну максимум 50 000гр. Вполне можо и с зарплаты сделать. 1 килограмм золота - это размер спичечного коробка, сколько спичечных коробков в батоне ? Посмотрите плотность золота - литой такой батон весил бы точно больше 50 кг , а то и больше 100кг. И его бы увезла семья. Кто ж оставит 50 или 100 кг золота ? Ну была у Янука фантазия и жил со вкусом. А Югику хавтает алкоголя. Как раз тема тут такая - что нельзя не понимать - важно не сколько и как чиновник - руководитель ворует у народа, а важно как этот народ живет в итоге. Клептоман ( или клептоман-алкоголик) сам может жить очень плохо, но перегадить жизнь миллионам людей так, что люди бегут из страны, так как в ней стало не возможно жить.
Откат - точнее выгоду - в лучшем случае получил Югик . С начала получил - потом отработал должок. Кто ж будет просто так украинцев грабить на 10 000 долларов в месяц и без выгоды для себя ? по всем известным схемам - откаты и взятки чиновникам передают через секретарей и шоферов- через прислугу. Что бы не было состава преступления на их начальника. А начальник их потом откупит и отмажет. И никого не посадят. Эта же обслуга - знает очень много о своих хозяевах.
Как профессиональный психолог заверяю вас - психически нормальный человек - не станет красть без выгоды для себя ничего. А те, которые крадут без выгоды для себя - токо бы отнять у порядочных людей честно заработанное и нагадить им за честный труд - это психическая болезнь клептомания. На много страшнее клептоман у власти - чем даже просто вор. Клептоман на много опаснее и деструктивнее. Если вы пытаетесь доказать что он клептоман - то это медвежья услуга.
Кстати , в Швейцарии , богатейшей стране мира - депутаты, чиновники и министры ездят на работу на велосипедах. Берегут окружающую среду и экономят деньги налогоплательщиков. У них нет шоферов, лакеев и прислуги. Почему у нас каждому депутату даже, содержат штат "помощников". А министрам - "Югикам" за наши деньги - нанимают штат лакеев, шоферов и тп.? А потом им же еще и пенсии по 10 000 долларов? И какие же пенсии у самих "югиков" ? И это не кражи ? При этом страна у нас нищая ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 27 кві, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Шоферу была начислена пенсия не 6000 гр ( в то время почти 1200 долларов) , а 50 000 гр ( 10 000 долларов ) в месяц.
Польоти фантазій не залежно від відношення до Луценка. Пенсія була призначена 6000, що на той момент було 750 доларів (курс , аж ніяк не 10 тис.
на пенсию в 6 тысяч гривен, которую Приступлюк получил в звании подполковника, наложен арест. Однако все звания и награды, полученные во время работы с Луценко, а также квартира, которой одарил своего водителя экс-министр, пока остаются при нем - до суда. По его словам, в автохозяйстве МВД даже нет должности - «водитель министра». К примеру, нынешнего главу никто специально не возит. За рулем его машины - офицер спецподразделения «Кобра». - Водитель что-то слышит, имеет степень допуска к секретной информации. В конце концов, исполняет задания, которые ему ставит министр. https://kp.ua/politics/280756-vodytel-l ... l-v-tuirmu
kalinavalera1 написав:Шоферу была начислена пенсия не 6000 гр ( в то время почти 1200 долларов) , а 50 000 гр ( 10 000 долларов ) в месяц.
Польоти фантазій не залежно від відношення до Луценка. Пенсія була призначена 6000, що на той момент було 750 доларів (курс , аж ніяк не 10 тис.
на пенсию в 6 тысяч гривен, которую Приступлюк получил в звании подполковника, наложен арест. Однако все звания и награды, полученные во время работы с Луценко, а также квартира, которой одарил своего водителя экс-министр, пока остаются при нем - до суда. По его словам, в автохозяйстве МВД даже нет должности - «водитель министра». К примеру, нынешнего главу никто специально не возит. За рулем его машины - офицер спецподразделения «Кобра». - Водитель что-то слышит, имеет степень допуска к секретной информации. В конце концов, исполняет задания, которые ему ставит министр. https://kp.ua/politics/280756-vodytel-l ... l-v-tuirmu
Я в тот период читал совсем другую инфу в протоколах уголовного дела. А 6000 гр. это как раз та пенсия , которую Присяжнюку оставили по материалам суда. И которая была ему положена. Что касается СМИ - то за деньги могли запросто "перепутать" и не такое. В условиях повальной коррупции и круговой поруки. Я читал протоколы - но - честно скажу - только в инете - а также в нескольких СМИ именно про 50 000 тыс.гр. Давайте проверим ? Когда - была назначена пенсия ? В 2004 или в 2005 год уточните ? Цена доллара тогда была 5 гривен. Доллар от 5 гривен стал расти в конце 2008, а по 8 стал аж 2009 году. То есть 6000 разделим на 5 єто как раз 1 200 долларов. И если югикам шофер не положен -то тут уже состав преступления есть - мошенничество ? За наши деньги покупать себе лакеев?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 27 кві, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
По его словам, в автохозяйстве МВД даже нет должности - «водитель министра». К примеру, нынешнего главу никто специально не возит. За рулем его машины - офицер спецподразделения «Кобра». - Водитель что-то слышит, имеет степень допуска к секретной информации. В конце концов, исполняет задания, которые ему ставит министр.
Да-да, знаем мы такие истории - "нет такой должности". У Гелетея поспрашивайте.
Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.
Это зафиксировали журналисты программы Схемы», совместного проекта Радио Свобода и UA: Первый, пишет «Украинская правда».
Сам Гелетей не является охраняемым законом лицом, несмотря на это он использует работников УГО для собственной физической охраны и как частных водителей для своей семьи.
В частности, один из госохранников – Александр Зубко постоянно возит систематически на постоянной основе членов семьи главы УГО. Например, отвозит и забирает сына Гелетея из школы.
Зубко – главный специалист автотранспортного Управления госохраны, который получает больше 10 тысяч гривен зарплаты из госбюджета, и законом такие обязанности, как транспортировка городом сына своего начальника, на него не возложены.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
kalinavalera1 написав:А 6000 гр. это как раз та пенсия , которую Присяжнюку оставили по материалам суда. И которая была ему положена. Что касается СМИ - то за деньги могли запросто перепутать и не такое. Я читал протоколы - но - честно скажу - а также в нескольких СМИ именно про 50 000 тыс.гр. Давайте проверим ? Когда - была назначена пенсия ? В 2004 или в 2005 год уточните ?
А у 2004 Луценко був міністром МВД? Звільнили його з цієї посади 2010! Присяжнюк служив 2005-2010, а Луценко "пробив" йому попередній цивільний стаж у міліцейський. Вище дав посилання і їх є безліч, що суд арештував саме пенсію 6000 грн. На Луценку і так вистачає плям і не потрібно ще щось довидумувати.
Ой+ Министром МВД Югик был в 2005 - 2006 году, значит и пенсию фальшевал в 2006 году кгда уходил с поста - на сколько помню по материалам уг. дела, даже раньше шофер уволился. Доллар тогда был 5 гривен. А выросла гривня до 8 , уже в 2009, и на момент суда стоила 8гр. Вы явно пытаетесь отбелить "югика" и приуменьшить его вину. И в долларах и в гривнах. А фотки его не хотите в обнимку с массовым убийцей- полицейских ? Кстати сам Югик подтвердил ее подлинность , но оправдался, что он же не знал!!! От управленцев высшего звена как раз требуется много знать, предвидеть и разбираться в людях. Ну и как вы поясните факт мошенничества - использование подчиненных полицейских в качестве шоферов-лакеев ? кстати сам Югик не умеет водить авто ? Или таки нужен был лакей и особый порученец ?
kalinavalera1 написав:Сами не воровали ? С чего вы взяли ? Тот же Янук взятки брать-давать начал за долго до начала правления Ющенко. И тем более за долго до того, как стал президентом.
еще раз - его хотели посадить, искали а нашли вот этот фуфел, зачем что то додумывать?!!
kalinavalera1 написав:Про Юлю всем общеизвестные факты - их много, но такие, что дошли до судебного приговора - мало
ей искали что-то при Кучме, она в тюрьме сидела, не нашли, при Яныке два деля развалилось, придумали какой-то фарс - не наду было договор с Путиным подписывать...
kalinavalera1 написав:Она проходит по многих преступлениям как соучастница Лазоренко в США.
это ложь. просто ложь.
мне за людей больно которые к таким вот "профессиональным психологам ходят".
этот бред что вы пишете... Я же говорю, нет прошлого - нет будущего, и таких 15 миллионов на восточной Украине..
kalinavalera1 написав:Кстати , в Швейцарии , богатейшей стране мира - депутаты, чиновники и министры ездят на работу на велосипедах. Берегут окружающую среду и экономят деньги налогоплательщиков. У них нет шоферов, лакеев и прислуги.
я работал год в Швейцарии, это не так.
Вы живете в сказачном мире и наверное "лечите" людей?
kalinavalera1 написав:А 6000 гр. это как раз та пенсия , которую Присяжнюку оставили по материалам суда. И которая была ему положена. Что касается СМИ - то за деньги могли запросто перепутать и не такое. Я читал протоколы - но - честно скажу - а также в нескольких СМИ именно про 50 000 тыс.гр. Давайте проверим ? Когда - была назначена пенсия ? В 2004 или в 2005 год уточните ?
А у 2004 Луценко був міністром МВД? Звільнили його з цієї посади 2010! Присяжнюк служив 2005-2010, а Луценко "пробив" йому попередній цивільний стаж у міліцейський. Вище дав посилання і їх є безліч, що суд арештував саме пенсію 6000 грн. На Луценку і так вистачає плям і не потрібно ще щось довидумувати.
Луценко занимал должность министра внутренних дел дважды: в 2005-2006 и в 2007-2010 годах. Источник: https://censor.net.ua/n138629 Хочу быть точным. Но и в 2007 году доллар стоил 5 гр. тоже. А фальшевались документы максимум в 2007 году. С самого начала при приеме Присяжнюка на работу. Подписал заявление Присяжнюка в том числе Турчинов в должности вице премьер министра. Но с этой должности он был уволен в марте 2009 года. Именно тогда доллар стал расти до 8 гр. Конец 2008 -начало 2009. А все время его на должности ( Турчинова) был по 5 гривен. Присяжнюку весь период работы с самого начала фальшевали должности, зарплату и стаж. А это было несколько лет , а не 3 месяца. Не хочется тратить время на уточнения периода совершения преступления, но тут и личная выгода была - использовал Присяжнюка в личных целях несколько лет - но платил не со своего кармана , а из бюджета - и так вы согласны что "пятен" хватает. Ну пятна понятие растяжимое. Пятна есть даже на Солнце. А вот уголовные преступления - при этом даже якобы "без личной выгоды" !!!Это вже вопще конец всему..