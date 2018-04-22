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Відтік працездатного
населення з України досяг...

Відтік працездатного населення з України досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:08

  safonovstanislav написав:
  Lion+ написав:Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет

А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.

PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги

все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:52

  Lion+ написав:
  safonovstanislav написав:
  Lion+ написав:Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет

А ещё лучше брать налог 98% с вашей зарплаты. Тоже какое никакое наполнение бюджета.

PS. Заробитчане и так платят 20% НДС, тратя деньги в Украине. В Тайланде, например, НДС 7%. В Украине, главное, чтоб деньги заходили в страну и тратились. А уж где человек взял эти деньги - неважно, всё равно заплатит 20% от стоимости покупок в налоги

все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру

Кому надо? Медицина и образование по факту уже платные. Ремонт дорог входит в стоимость топлива. Разве это государство ещё что-то бесплатно предоставляет?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:45

Re: Відтік працездатного населення з України досяг...

  Lion+ написав:все платят НДС, но надо еще поддерживать инфраструктуру

А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны? Не с прибыли, а с валового оборота! Фактически украинца доход обкладывают еще одним налогом дополнительным. Ведь люди уже заплатили налоги подоходные с этих денег ( сколько это у нас 13%?), так берут еще и НДС, когда мы их тратим - свои доходы. Налог на содержание государства 33%, в стране , где по оценкам ООН население находится далеко за чертой бедности ? И при этом государство ничего населению, нам не должно за это ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56

А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?

Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:42

  Lion+ написав:Так с заробитчан можно брать налоги
Даже 10% налог будет хорошо наполнять бюджет

Дырку вам от бублика, а не 10%. Про избежание двойного налогообложения слышали? Если человек официально работал и заплатил налоги в другой стране, то максимум, на что может расчитывать бюджет - это раница между ставками. А они практически в любой европейской стране выше, чем в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54

  Волгарь написав:
А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?

Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).
Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.

16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?
Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?
kalinavalera1
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  #<1 ... 9101112
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