Відтік працездатного населення з України досяг...

Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54

Волгарь написав: А на что идет НДС , если не на инфраструктуру в том числе ? Это же огромные деньги! 20% от товарооборота всей страны?



Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).

Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит. Вы, простите, видимо, не связаны с процессом начисления и уплаты НДС - при ставке 20% в структуре цены его доля 16,67 копеек на гривну. К тому же, вполне очевидно, что сама уплата НДС - непаханое поле для различных махинаций с ним (законных и незаконных).Почти уверен, что на Украине (как и в РФ) большинство огромных торговых центров (вроде российских Ашанов с оборотом в несколько миллиардов в год) зарегистрированы как ИП, не платящие этого налога. Про таможню, где уплачивается НДС на импорт, наверное, говорить просто не стоит.

16,67 % сильно отличается от 20 %? Не суть важно же. Извиняться тут нечего - я не бухгалтер и за что вам извиняться ? в сумме налог с дохода более 30%? Толи 31 то ли 33 % ? Не много ли ?Про "поле непаханное для махинаций" ? так я плачу и с меня в каждом чеке этот ндс удерживают в маркетах, как там дальше идет и кто с ними какие махинации творит ? Наверное потому и дерут с людей более 30 что бы разводить потом махинации, об том и речь. Но с какой стати с людей дерут более 30% с дохода ? Когда зарплата или любая прибыль с нее уже заплачен налог подоходный. А это ндс за что ? И все на тот же доход , налог с которого уже оплачен?