В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26
В США нет. В нашей стране, НДС - коррупционная составляющая. Большинсво его платит, но есть те кто "имеет право" не платить, а есть те, кто гребет бабло на "возврате НДС".
Это очень большое корыто - все туда скидываются ради аппетитов "избранных".
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38
Re: Відтік працездатного населення з України досяг...
Тут ещё и демография догоняет.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 00:27
В США есть Sales tax, разве нет?
А вообще, какая разница для пересичного "Миколы": хитрый барыга недоплатит НДС с импорта в бюджет или жирный чиновник разворует средства, собранные за счет Sales tax?
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:03
1.Есть, но это не НДС. Разница в том, что, во-первых, гражданин знает и понимает, что ПОКУПАЯ ТОВАР, ОН ПЛАТИТ НАЛОГИ. Во-вторых, этот налог поступает в бюджет из которого его не вытащить по хитрой схеме.
2. Единственная легальная схема неуплаты этого налога - регистрация в штатах с нулевым налогом, то есть офшоре. Например, штат Делавер, где этот налог равен нулю. Но если абсолютно любому желающему придет в голову подать в суд на предприятие с юрисдикцией в таком месте (якобы о фиктивности места ведения бизнеса) и суд примет решение в пользу истца, то потом, конечно можно апеллировать и даже есть вероятность успешно, но судебные издержки будут колоссальными, а если не успешно, то бизнес может пойти ко дну и владелец сесть в тюрьму (это у них запросто даже за длительную неуплату дорожного штрафа) и надолго. Откуда возьмется такой истец? Да очень просто - подать в суд на кого угодно просто и множество людей, особенно пожилых, любит развлекаться таким образом (то-ли от скуки то-ли от возрастных особенностей) и это им почти ничего не стоит, а уж дело ответчика защищаться, тратить деньги на адвокатов. Если-же со стороны истца есть финансовые претензии, то масса адвокатов готовы его представлять за треть от суммы иска.
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:06
А в чем разница по сути между прибылью и добавленной стоимостью ? Это разве не одно и то же ? поясните плиз - разницу. И почему хозяину маркета этот НДС возвращают ?- а я его плачу без возврата ? Если это не налог на прибыль, то на что конкретно ? Я со своей " прибыли " налог уже заплатил - подоходный. Когда зарплату получал. Это двойное налогообложение ?
Много написали - но по сути - суть этого налога - НДС - на что он идет ? И за чем его возвращают владельцу маркета - который создает эту добавленную стоимость - и имеет с нее доход. За чем брать, что бы возвращать ? Почему налог платит покупатель - который не создает эту добавленную стоимость и ничего с нее не имеет, с этой добавленной стоимости, кроме дырки в кошельке ? Чем отличается НДС от НПП ( Налога на Полученную Прибыль ) - или это один вид налога, который с нас снимают 2 раза, назвав чуть иначе? 2 шкуры с одной овцы? Добавленная стоимость и прибыль - в чем разница ? Она есть ?
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:56
НДС - налог на конечное потребление. Т.е. даже преприятию его не возместят, если оно приобретенные товары или услуги использует для непроизводственной деятельности.
Я сейчас говорю о теории, а не о нелегальных схемах с последующим заносом чемоданов.
Налог на прибыль, как вы понимаете из названия, рассчитывается именно с прибыли. Нет прибыли - нет налога. Но добавленная стоимость все равно есть.
В любом случае, и то, и другое в конечном итоге перекладывается на покупателя.
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:14
Re: Відтік працездатного населення з України досяг...
Был в ЕС - там возвращают этот налог тем, кто не гражданин ЕС . Значит налог не на конечного потребителя ?
Допустим вы правы, это немного поясняет вид налога, это налог не на прибыль? Но пока не поясняет - почему нужно платить налог на все , что я потребляю, если со всех моих доходов я уже оплатил налог на потом потраченные мною на потребление деньги ? А деньги - они и нужны для потребления ? За чем еще они нужны ? Когда налог не с конечного потребления, а с прибыли - тут все ясно. Но с потребления - это абсурд.
Почему мне в мой карман никто не платит тот НДС - с "конечного потребителя" угля , который я добыл в шахте или с того пальто, что я сшил в ателье - мне заплатили только мизерную долю с прибыли и все ? Потом должны что-то и с НДС на "конечного потребителя"?!
Смысл облагать налогом "конечное потребление" не ясен? Обложение налогом прибыли - тут все ясно. А налог на потребление ?! После того как на эти деньги, которые я заработал ТОЛЬКО для потребления - я уже заплатил налог ? Деньги нужны для потребления - и все. И на что идет этот налог конкретно ? Смысл в этом, и на что идет налог - "НПП" налог на прибыль? Если на разные направления -тогда уж понятно будет с чего нужно этот налог брать.
Кто особо умный - и понимает - поясните - на что идут эти два вида налога ? Если на одно и то же , то это один налог - который берут с нас 2 раза.
Почему в ЕС этот налог берут только с граждан ЕС ? А туристам его возвращают - такс- фри ? Наверное дело не в конечном потреблении ? А все таки в налоге с прибыли торговца , и налог - идет на благоустройство и соц.защиту граждан ЕС ? Приезжие от ЕС не получат ничего, поэтому им возврат ?
А что мы за него получаем? С этого нужно начать ? автомобилисты платят налог на благоустройство дорог к примеру.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 29 кві, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 кві, 2018 19:38
Возвращают только за товары, которые вывозятся с таможенной территории ЕС. За выпитый кофе в Старбаксе никому ничего не возвращают.
Заделайтесь налоговым резидентом в ЕС - и будете получать такс-фри за покупки в Украине (только не забывайте их на границу возить).
Можно долго рассуждать о несправедливости этого налога, но, как уже говорилось, практически весь мир с ним (или с налогом на продажи) живет.
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