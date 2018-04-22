Відтік працездатного населення з України досяг...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:47

А в чем разница по сути между прибылью и добавленной стоимостью ? Это разве не одно и то же ? поясните плиз - разницу. И почему хозяину маркета этот НДС возвращают ?- а я его плачу без возврата ? Если это не налог на прибыль, то на что конкретно ? Я со своей " прибыли " налог уже заплатил - подоходный. Когда зарплату получал. Это двойное налогообложение ?

Возможно Вы учились в советском вузе и изучали нудный предмет Политэкономия капитализма. Там, на задах Марксова Капитала, дОценты долго объясняли, как рабочий на фабрике, затрачивая свой труд, создают прибавочную стоимость, а хитрые капиталисты (и ушлые владельцы универсальных магазинов, про молы мы все тогда еще и не подозревали) эту стоимость присваивают. Основная разница между добавленной стоимостью (марксовой прибавочной в современной терминологии)заключается в том, что она (как овеществленный и измеренный человеческий труд) есть ВСЕГДА, а вот прибыли может и не быть - т.е. затраты при производстве и распределение (торговле) могут превышать цену реализации.
Поэтому в современной российской, например, системе учета (РСБУ) НДС выносится за скобки - доходы от реализации и затраты учитываются без НДС. А НДС (если исходящий превышает входящий) платится всегда, вне зависимости от финансового результата (
т.е. счета прибылей и убытков). В западных системах учета (например GAAP), НДС (VAT - value additional tax) представляет собой по сути налог с продаж (sale tax), Т.е. конечный потребитель платит часть от цены не продавцу товаров и услуг, а государству. По сумме сборов VAT (c некоторой корректировкой) и определяется ВВП.
В итоге, в масштабах национальнйо экономики непосредственный производитель/работник получает в среднем 40-45% созданной им добавленной стоимости.
С прибылью чуть сложнее - она обкладывается налогом дважды. Сначала выплачивается налог на прибыль юрлица, а потом подоходный налог на дивиденды физлица. Именно поэтому олигархи прячут деньги/реальные активы в офшорах для оптимизации налогообложения.
Волгарь
 
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