Додано: Чет 19 кві, 2018 12:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.04.18 США



Основные фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно на фоне публикации отчета Федрезерва и отчетов компаний.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16%, до 24748,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7295,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,08%, составив 2708,64 пункта.



Согласно «Бежевой книге» (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны, экономика страны в марте-апреле развивалась средними и умеренными темпами во всех 12 округах страны, однако введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего развития.



Прогнозы по развитию остаются положительными, но контакты в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выразили озабоченность по поводу нововведенных и/или планирующихся торговых пошлин.



Чистая прибыль IBM в I квартале сократилась на 4,1%, до $1,679 долларов, или $1,81 на акцию против $1,85 в 2017 году. Аналитики ожидали показатель на уровне $2,42.



Банк Morgan Stanley в первом квартале увеличил чистую прибыль на 38% - до рекордных $2,668 миллиарда, или $1,45 на бумагу против $1 в I квартале 2017 года. Ранее о росте прибыли сообщили и такие крупные банки, как Bank of America и Goldman Sachs.



Сегодня мы видим ротацию акций технологического и сырьевого секторов, и, похоже, ориентация на сезон отчетов влияет на рынок больше, чем что бы то ни было.



Индекс S&P 500 показал небольшой рост, в то время как Dow снизился после волатильной сессии в среду, снижение в секторе потребительских товаров и финансовых компаний компенсировало сильный рост индексов энергетических и промышленных компаний.

Акции IBM (-7,5%) были самым большим тормозом для S&P, после того как квартальная прибыль компании оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Снижение акций финансовых компаний связывается с более плоской кривой доходности казначейских облигаций США.



Данные по прибыли и кривая доходности были двумя наиболее важными факторами. Торговля была с колебаниями, DOW колебался между ростом и снижением, большая часть роста S&P 500 была отыграна в последние минуты торговли.



S&P был под давлением после того как ФРС сообщила, что оживлённое заимствование бизнесом, рост расходов потребителей, и небольшие свободные ресурсы на рынке труда показывают, что экономика США находится на пути продолжения роста, риск торговой войны является одним важным исключением.



На Уолл-Стрит ожидают, что прибыли компаний S&P 500 в первом квартале вырастут на 19,4%.



Фьючерсы на нефть выросли на 2,9% на фоне снижения запасов нефти в США на прошлой неделе и сообщения о желании Саудовской Аравии видеть цены на нефть ближе к $100 за баррель. Индекс энергетического сектора S&P вырос на 1,6%.



Индекс волатильности CBOE Volatility вырос на 0,35 пунктов до 15,60 — первый день роста после шести дней снижения.



Отношение числа выросших выпусков к числу снизившихся на NYSE 1,26 к 1; на Nasdaq 1,09 к 1.

Объём торговли на рынках США был 6,46 млрд. акций, по сравнению с почти 7 в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,16%, до 24 748,07 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08%, до 2 708,64 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7 295,24 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, что стало второй сессией роста подряд, так как геополитические опасения в отношении торговой войны между США и Китаем продолжили уменьшаться, и фокус внимания переместился на данные корпораций по прибыли в первом квартале.



Акции в Великобритании выросли сильнее рынка в целом после выхода данных по инфляции, которая неожиданно снизилась, и привела к снижению курса фунта.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%, после роста на 0,8% во вторник, когда индекс достиг закрытия на максимуме за семь недель.



Сильные данные от компаний в течение сезона отчетности, кажется, перевешивают опасения в отношении конфликта в Сирии и торгового противостояния США и Китая.

Почти 80% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили о прибыли, превзошли прогнозы аналитиков. По компаниям, акции которых входят в Stoxx Europe 600, 70% отчитались лучше ожиданий.



Акции в Великобритании получили дополнительную поддержку после того, как данные показали снижение инфляции в Великобритании в марте до 2,5%, с 2,7% в феврале, это ниже среднего прогноза аналитиков 2,7%. Более низкие значения инфляции являются положительными для домохозяйств, но могут дать основания Банку Англии повременить с повышением процентной ставки. Рынок сейчас ожидает повышение ставки Банком Англии в марте, но снижение инфляции может сделать дальнейшее повышение менее вероятным.

Экономические данные:

Инфляция в еврозоне в марте, по окончательным данным, была 1,3%, что ниже предварительного значения индекса потребительских цен 1,4%, однако это выше чем 1,1% в феврале. Аналитики ожидали цифры 1,4%. Выход данных по инфляции хуже ожиданий оказал давление на евро.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%, после роста на 0,8% во вторник, когда индекс достиг закрытия на максимуме за семь недель.



Британский FTSE 100 вырос на 1,26% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 317,34 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,04% до 12 590,83.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,5% — на отметке 5 380,17 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой индексов после того, как повышение цен на нефть до рекордов 2014 года способствовало росту цен на акции сырьевых компаний региона.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% - до 3117,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1814,64 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,4% - до 30708,44 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2485,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33% и составил 5881 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 22191,18 пункта.



В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей.



В четверг котировки продолжают рост, цена марки Brent превышает $74 за баррель, WTI - $69. На этом фоне акции PetroChina в Гонконге подорожали на 5%, CNOOC - 3,8%, Woodside Petroleum - 1,1%, Inpex - 1%.



В Японии участники торгов также обратили внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о честных торговых сделках.



Судя по тому, что индекс Nikkei смог закрыться в «плюсе» пятую торговую сессию подряд, настроения на рынке преимущественно оптимистичные. Инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что хотя переговоры Трампа и Абэ не принесли приятных сюрпризов, но и неприятных сюрпризов от них не было.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 2,3% - до 2241,49 пункта, РТС - на 2,95%, до 1154,55 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% - до $72,86 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 3,83%, «Газпрома» — на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,01%, «АЛРОСы» — на 0,69%, Московской биржи — на 0,96%.



Российский фондовый рынок накрыла волна позитива. Вероятно, таким образом инвесторы отыгрывают информацию о том, что США временно откладывают ужесточение антироссийских санкций. В данном случае мало кто обращает внимание, что отсрочка не означает отмену действия. Рынок РФ постепенно приходит в равновесие спустя неделю после стресса. Индекс Мосбиржи прошел 18-го выше 2 245 пунктов, но без дополнительной опоры продвижение рублевого индикатора дальше будет затруднено. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2 255 пунктов, поддержка — около 2 200 пунктов. Амплитуда колебаний индекса все еще слишком высокая, что указывает на повышенную биржевую эмоциональность: новость хорошая — индекс растет, плохая – падает.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 18 апреля, повысился на 0,18 пункта или на 0,05% до уровня 371,19 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,1 млрд. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 17 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,72 пункта или на 0,19% до уровня 371,01 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 56,13 пунктов или на 17,82% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в «плюсе», кроме индексов КНР, поддерживает рынки региона динамика американских бирж.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37% - до 3055,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1771,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,28%, до 30146,41 пункта, корейский KOSPI - на 1,18%, до 2482,67 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 5863,8 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,32% - до 22135,17 пункта.



Биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона отчетностей и данных статистики. Во вторник стало известно, что количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. Аналитики ожидали рост до 1,27 миллиона.



Позитивные данные финансовой отчетности американского банка Goldman Sachs Group Inc. также поддержали биржи - по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль банка составила $2,832 миллиарда, что больше на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $6,95 против $5,15 годом ранее.



Рынки при этом продолжают следить за ситуацией в торговых отношениях между США и КНР. Ранее на текущей неделе американская сторона запретила американским компаниям продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.



С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.



Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.



Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.

Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.



Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.25 Киева вырос на 0,71% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 277,32 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,03% и был равен 12 582,1 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,24%, находился на отметке 5 366,13 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,88% - до 1808,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 371,19 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 14,8 млн. грн., в том числе акциями - 6,3 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,1 млрд. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Укрнафты (+4,88%), Райффайзен Банка Аваль (+0,51%) и Донбассэнерго (+0,21%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,72%), Турбоатома (-0,4%) и Мотор Сичи (-0,09%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,62%) и Центрэнерго (-0,19%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,76% - до 494,12 пункта при объеме торгов 3,9 млн. злотых (29,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Кернела» (-1,89%), агрохолдинга ИМК (-1,52%) и «Агротона» (-0,37%).

В «зеленой зоне» завершили торги только акции «Астарты» (+0,65%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, реагируя на значительный рост стоимости нефти на фоне снижения запасов в США.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% - до 3121,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1820,79 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,28%, до 30672,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2487,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 5880,7 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,3% - до 22224,07 пункта.



В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, или 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей. В четверг котировки продолжили рост, цена марки Brent достигала $74 за баррель, WTI - почти 69 долларов.

Кроме того, в среду агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия хотела бы, чтобы цены на нефть выросли до $80 или даже $100 за баррель. Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке по сокращению добычи нефти, несмотря на то, что исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.



На этом фоне дорожают акции азиатских компаний нефтяного сектора: бумаги китайской CNOOC - на 3,64% в Гонконге, австралийской Woodside Petroleum Ltd - на 1,55%, акции PetroChina Co класса А в Шанхае - на 1,05%.



Трейдеры также обращают внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о честных торговых сделках.



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой индексов после того, как повышение цен на нефть до рекордов 2014 года способствовало росту цен на акции сырьевых компаний региона.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% - до 3117,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1814,64 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,4% - до 30708,44 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2485,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33% и составил 5881 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 22191,18 пункта.



В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей.



В четверг котировки продолжают рост, цена марки Brent превышает $74 за баррель, WTI - $69. На этом фоне акции PetroChina в Гонконге подорожали на 5%, CNOOC - 3,8%, Woodside Petroleum - 1,1%, Inpex - 1%.



В Японии участники торгов также обратили внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о честных торговых сделках.



Судя по тому, что индекс Nikkei смог закрыться в «плюсе» пятую торговую сессию подряд, настроения на рынке преимущественно оптимистичные. Инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что хотя переговоры Трампа и Абэ не принесли приятных сюрпризов, но и неприятных сюрпризов от них не было.





