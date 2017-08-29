«Київстар» змінює тарифи

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kalinavalera1 написав:Интер-телеком - это не Укртелеком ? Другое?
Да другое.. совсем другое.. Вот где НЕ НАДО покупать новый телефон, достаточно поменять сим-карту -> http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199 там в таблице можете докупать услуги а можете нет дело ДОБРОВОЛЬНОЕ. Если ничего не покупаете то имеете тариф 30 ком минута на все номера а в сети 10 коп. А это Интертелеком и тариф ЕК Единая Крайна -> https://www.intertelecom.ua/view/tariff ... ly_country Там тоже нет никакой абонентки и отчислений и 30 коп на чужие номера...но надо купить их телефон обычная симка не подойдет. А вот еще один оператор Lycamobile -> https://www.lycamobile.ua/ru/national-rates нет абонентки и тарифы просты как 5 копеек) Теперь ясно какие тарифы у каких операторов еще остались без абонплат и каждодневных отчислений если нет денег на абонплату за месяц?
Джон написав:Не все еще додумались заменить станционарный на мобильный интернет..
При чем тут заменить? Обычный смартфон с мессенджерами, браузером и прочими современными прелестями - даже без просмотра видео или интенет радио 2-3 Гб в месяц уходил легко
Джон написав:Вот где НЕ НАДО покупать новый телефон, достаточно поменять сим-карту -> http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199 там в таблице можете докупать услуги а можете нет дело ДОБРОВОЛЬНОЕ. Если ничего не покупаете то имеете тариф 30 ком минута на все номера а в сети 10 коп.
Брал себе для планшета. С покрытием - просто беда. Даже в крупных городах.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Брал себе для планшета. С покрытием - просто беда. Даже в крупных городах.
Или вы ее так "брали" что в глаза не видели) или слово - роуминг- для вас пустой звук.. 3Моб работает как на своих БС так и при включение БЕСПЛАТНОГО роуминга на БС от Водафон...претензий к покрытию Водафона у вас нет надеюсь? А ведь покрытие 3Моб = покрытию Водафон. Так что или "а была ли карточка" ну или набираем слова "внутренний роуминг" в Гугле).
Faceless написав:Брал себе для планшета. С покрытием - просто беда. Даже в крупных городах.
Или вы ее так "брали" что в глаза не видели) или слово - роуминг- для вас пустой звук.. 3Моб работает как на своих БС так и при включение БЕСПЛАТНОГО роуминга на БС от Водафон...претензий к покрытию Водафона у вас нет надеюсь? А ведь покрытие 3Моб = покрытию Водафон. Так что или "а была ли карточка" ну или набираем слова "внутренний роуминг" в Гугле).
Та карточка до сих пор в планшете стоит. Звонки по 3Моб вообще не интересовали, брал сугубо ради недорогого 3ж на планшете. За городом связь неустойчивая, в то же время на телефоне без проблем, часто раздавал интернет с телефона в итоге. Да и в городах уровень сигнала сильно уступает тому же Лайфу. Ватафоном не пользовался, чтобы оценивать их покрытие, хотя из знакомых им недовольны все, удерживает только тем, что номер уже давным давно и не хотят менять.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kalinavalera1 написав:Моим родителям далеко за 80 лет. Живут в разных местах. Интернетом не пользуются. Не умеют в их годы. Плохо слышат, плохо видят, руки не слушаются, возраст. Связь нужна- скорую вызвать или родне позвонить если что-то срочно. Думаю таких пожилых людей в Украине 1 точно миллион наберется, а может и больше.
Думаю половина пенсіонерів інтирнету не потребує на мобілці. Своїм родичам помимо іншого, настроїв в адресній книжці першим рядком "передзвони мені" - послуга безкоштовна 7 разів на день http://company.mts.ua/ua/news/press-rel ... avleniyah/ На швидку та інші екстрені номери коштів також не потрібно.
kalinavalera1 написав:Моим родителям далеко за 80 лет. Живут в разных местах. Интернетом не пользуются. Не умеют в их годы. Плохо слышат, плохо видят, руки не слушаются, возраст. Связь нужна- скорую вызвать или родне позвонить если что-то срочно. Думаю таких пожилых людей в Украине 1 точно миллион наберется, а может и больше.
Думаю половина пенсіонерів інтирнету не потребує на мобілці. Своїм родичам помимо іншого, настроїв в адресній книжці першим рядком "передзвони мені" - послуга безкоштовна 7 разів на день http://company.mts.ua/ua/news/press-rel ... avleniyah/ На швидку та інші екстрені номери коштів також не потрібно.
Дякую. Утримання номеру на Водофоні коштує від 40 гр. Не важливо чи користуються зв"язком. Я про ці послуги знаю. дзвонять не 7 разів на день - а 1 раз на рік. І все користування. А я повинен сплачувати на рік за 2 людей - це біля 1 000 гр. за 2 дзвінка в мережі на рік ?
Faceless написав:Ватафоном не пользовался, чтобы оценивать их покрытие, хотя из знакомых им недовольны все, удерживает только тем, что номер уже давным давно и не хотят менять.
Качество инета ужасное. Мне єто поясняют , что чем больше людей висит на одной вышке , тем хуже инет. Я живу в центре. Так что и в селах инет плохой - там мало людей, и плохой в городах - так как очень много людей. Короче.... плохому танцору.... Связь приличная.