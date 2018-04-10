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«Київстар» змінює тарифи

«Київстар» змінює тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04

Re: «Київстар» змінює тарифи

Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:51

Re: «Київстар» змінює тарифи

Якщо рахунок не поповнювати на 40 грн, то у тарифі Лайт+ "Плата за безлімітні дзвінкі в мережі Vodafone Україна – 3 грн, знімається щоденно не залежно від користування" - пряма цитата з сайту.

Поки що тільки Київстар ще не перевів на тариф з примусовою щоденною оплатою послуг, якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати місячного пакету.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:22

Giroi Київстар два мої тарифні плани "покращив" і успішно постягав залишки коштів на щоденну абонплату
Протягом дня ви можете користуватися безлімітними дзвінками в мережі Київстар та 100 МБ мобільного інтернету. Плата за пакет послуг на день – 5 грн – зніматиметься автоматично з 00:00 до 03:00 при наявності достатньої суми на рахунку.
Ви отримаєте SMS-повідомлення про нарахування щоденного обсягу послуг. https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/prepaid/unlimtalks


За випадок з Лайт + - історія з життя яка поки продовжується, після переведення оператором в цей пакет поки що щоденна плата не стягується і ось чому:
Vodafone Light+, після безкоштовного переводу поповніть, будь-ласка, рахунок на суму від 40 грн (крім послуги "Переказ грошей"), для підключення умов тарифу, до обов`язкового поповнення діють базові умови тарифи. Надалі користуйтесь пакетом послуг на місяць за 40 грн.: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна, 500 мегабайт 3G/2G Інтернету, 30 хв. для дзвінків на інші мережі України та 50 SMS/MMS повідомлень на всі мобільні мережі України за 1,50 грн в день користування , або денними тарифами.
Vodafone Light після безкоштовного переводу будуть діяти наступні умови: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна за 2 грн в день користування http://www.mts.ua/ua/mobile/tariffs/pro ... 27-11-2017
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:08

Re: «Київстар» змінює тарифи

Все просто, тебе перевели на Лайт, а мене на Лайт+
Giroi
 
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