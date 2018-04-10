«Київстар» змінює тарифи

Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04

Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.

Не так добре з грошима, як погано без них.