Учасники ринку пишуть листи уряду і просять одуматися.
Дивися повний текст МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58
МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58
Итак контрабанда бенза процветает, а с заградительными пошлинами так вообще только она и останется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:06
Опять "защищаем внутреннего производителя"? Эта байка уже не работает, придумайте новую
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:18
Re: на імпортне пальне
ТАК, а почему проблемы только с газом? должны быть
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