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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:21 Итоги: Валюта 20.04.18



По состоянию на 8.15 Киева курс доллара к иене рос до ¥107,62 за доллар со ¥107,36 на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару снижался до $1,2341 с $1,2346 за евро на финише четверга.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 89,95 пункта.



Рынок forex ждет следующих возможных повышений ставки, будет ли их еще два или три в этом году.



По мнению трейдеров и аналитиков, относительно позитивные экономические условия в США должны способствовать повышению ставки ФРС по крайней мере еще дважды в текущем году.



Согласно опубликованным в среду комментариям ФРС США, прогнозы по экономической активности в стране остаются позитивными.

В конце марта ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 1-2 мая.

В следующую пятницу, 27 апреля, рынок ожидает первой оценки по динамике ВВП США за первый квартал текущего года. Эксперты полагают, что показатель вырос на 2,3%. В четвертом квартале рост экономики страны, по третьей, окончательной оценке, составил 2,9%.



Фьючерсы на золото закончили торги снижением в четверг, отступив от недельного максимума, показанного днем ранее, на фоне усиления доллара США.

Тем не менее, контракт оставался ограниченным торговым диапазоном, наблюдавшимся за последние несколько сессий.



По итогам торгов на СОМЕХ июньское золото упало на $4,70, или 0,4%, до $1348,80 за унцию. Оно выросло на 0,3% в среду до $1 353,50, что является самым высоким уровнем закрытия с 11 апреля.



Доллар усилился в четверг - индекс доллара USDX вырос на 0,3% до 89,85 пункта.



«Золото снова успокоилось ... и остается застрявшим в диапазоне от $1300 до $1365», - сказал Колин Чешински, главный стратег рынка SIA Wealth Management Inc. - «Трейдеры, похоже, рассматривают комментарии из Белого дома, связанные с встречами с Северной Кореей, как позитивные и ослабляющие политические риски».



Металл получил «отсутствие поддержки от неприятия риска», - сказал Питер Грант, вице-президент Zaner Precious Metals. - «Самые последние попытки роста, похоже, были обусловлены широким ростом в сырьевых товарах и связанными с этим растущими опасениями по поводу инфляции».



Майское серебро потеряло менее цента до $17,239 за унцию в четверг после того, как на предыдущей сессии прыгнуло на 2,8%.



Июльская платина снизилась на 0,6% до $940,10 за унцию, а июньский палладий потерял 0,8% до $1 026,45 за унцию.



Доллар США вырос против своих конкурентов в четверг, поскольку доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла до психологически важной отметкой в 3%.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 89,889 пункта.



Евро вечером четверга торговался на $1,2347 по сравнению с $1,2376 в конце среды.



Британский фунт оправился от снижения в среду и укрепился до $1,4084 с $1,4205.



В сравнении с японской иеной доллар США вырос до ¥107,43 с ¥107,23.



Доллар также укрепился по отношению к швейцарскому франку, восстановившись после предыдущего снижения, торгуясь на 0,9714, по сравнению с 0,9686 франка в конце среды в Нью-Йорке.



Мексиканское песо испытало значительную распродажу, снизившись на 2% по отношению к доллару до трехнедельного минимума. Это произошло несмотря на то, что трейдеры продолжали делать ставку на сделку по Соглашению о свободной торговле в Северной Америке в мае, при этом слабость объяснялась репозиционированием и получением прибыли.



Доллар США торговался на 18,4424, с 18,0823 в конце среды.

«За последние несколько недель доходность государственных облигаций в США снова ползет вверх», - сказал Фовад Разакзада, аналитик рынка Forex.com, отмечая, что наряду с краткосрочными ставками ожидания повышения ставок ФРС также были на подъеме. «И если эти ожидания останутся высокими, мы увидим, рост доллара в ближайшие дни и недели».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 апреля повысился на 46,39 коп. и составил 61,3222 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.



К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.

С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке

26,22/26,25 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.



Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.



С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного, на $8,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».



В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 18 апреля, в четверг, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $225,5 млн. к отметке $233,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $194,5 млн. к $202,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 19 апреля схожую динамику, которая заключалась в довольно стабильном ходе дополуденной части сессии, сменившемся после обеда динамичной коррекцией цен.



С одной стороны подобное поведение наличного рынка стало следствием перманентной нехватки гривни, вызывающей спорадические всплески клиентского «приноса», с другой, потенциальные клиенты «налички» могли подвергнуться «гипнозу» коррекции цен безналичного «американца», ускорившейся на пустом рынке после 14.00 Киева. Как и прежде, клиенты наличного рынка не вдавались в подробности безоборотного по сути падения долларовых цен на межбанке ближе к тамошнему финишу. Упуская из виду состоявшееся в этот четверг подорожание безналичного «американца».



Несмотря на дефицит гривневого инструмента и признаки ухудшения погоды, большинство субъектов наличного рынка констатировало некоторое улучшение состояния ликвидности торгов. Исключение составил рынок Днепра, дилерам которого пришлось признать незначительный регресс в оборотах.



Не исключено, рост ликвидности в большинстве случаев стал следствием осознания потенциальными клиентами наличного рынка бесперспективности ожидания желательных для них «перемен к лучшему». Откладывать визиты в «обменки» не было резона, и клиенты туда пошли.



На рынка большинства вышеперечисленных населенных пунктов по итогам четверга сложилось равновесие покупок и продаж, в значительной степени обеспечившее некоторый прогресс на участке ликвидности. Хотя, подчеркнем, были и исключения.



В частности, итоговый баланс спроса и оферов на рынке Днепра не спас его от потерь в ликвидности. А незначительный «перекос» по итогам дня в направлении спроса в соседнем Запорожье не смог воспрепятствовать росту тамошней ликвидности.



Нелишне добавить одну интересную деталь во внутридневной курсовой динамики наличной пары доллар-гривня. Часть рынков (Одесса, Харьков) в течение четверга констатировали внутридневное подорожание пары. В остальных вышеперечисленных городах доллар терял в цене, попутно сжимая спред.



В течение четверга биды наличного «неформального» доллара либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Харьков, Одеса), либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-5,0 коп.

Позиция «предложение» 18-го либо выросла на 3,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Одесса, Крыжополь, Хмельницкий), либо потеряла 3,0-5,0 коп. (Киев, Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье), либо потеряла 2,0 коп. (Днепр). Офера либо не претерпели изменений (Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. (Киев, Крыжополь).



Как мы указывали выше, большая часть рынков констатировала прогресс на участке ликвидности, который мы связываем с отказом клиентов от задержки в реализации своих валютообменных проектов. Кроме того, на стороне оборотов, думается, было вхождение наличного рынка в полосу относительной стабильности и сбалансированности спроса и предложения.



Кстати, случившаяся накануне заметная коррекция наличного рынка отнюдь не привела к аналогичному настроению на рынке «зеленого» безнала. Тамошний «американец» после обеда терял в цене, однако основная часть сессии пришла в «бычьем» тренде, приведя к заметному повышению средневзвешенного курса безналичного доллара. Которое, между прочим, не затронуло настроения на наличном рынке. Такие парадоксы украинского валютного рынка….



Впрочем, по порядку.



Торги 19 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,13 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не нуждаясь в ценовой поддержке.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Судя по всему, работе не мешал пустившийся в это время весенний дождик.



После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», она понизила показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,05/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценовой поддержки.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, по сути, не изменившись в паре доллар-гривня с открытия и сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который вызвал закономерное снижение цен с полуденных уровней.



Итоговый баланс спрос/предложение не уберег итоговую ликвидность от потерь – по итогам четверга оптовики констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии – обороты заслужили «четверку с минусом».

Дилеры днепровского опта винят в регрессе клиентов, испугавшихся зарядившего с полудня холодного дождя.



На протяжении 19 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 апреля уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 19 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой после обеда требовалось вмешательство. Преимущественно дисконтированием действующих цен.



Не исключено, что устав наблюдать за безуспешными попытками пары евро-доллар на мировом рынке forex пробиться выше концептуальнозначимой отметки $1,2400, наши валютчики в большинстве случаев «махнули рукой» на евронал. Отреагировав, однако, на коррекцию главной валютной пары «в миру» в течение украинской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.





пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту «потерю», понизив в течение четверга и спрос и офера… руководствуясь при этом отрицательной динамикой наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2376 пара евро-доллар уже около 05.00 Киева начала «нервничать», провалившись до $1,2365, а затем отскочив к $1,2385.



Как водится, начало европейской сессии добавило волатильности, а вместе с ней и «куража» главной валютной паре. Не откладывая в долгий ящик, евро около 10.30 Киева предпринял попытку повторить свой подскок от 17 апреля, когда ему удалось пробиться хоть и ненадолго выше уровня $1,2400. Нынче паре удалось лишь прикоснуться к этой отметке, тотчас обвалившись к $1,2360 около 12.00 Киева.



В дальнейшем евро в паре с долларом уже не стал рисковать, ограничившись «нетвердым» ралли, вернувшим пару в диапазон $1,2370-1,2383, который она не покидала до 17.50 Киева, инициировав с этого часа коррекцию. Откат затянулся до 18.50, уронив евро к $1,2333. Начатое с этого часа «реабилитационное ралли» выглядело неубедительно, исчерпавшись около 20.35 Киева консолидацией на уровне $1,2349…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в четверг и умеренно поднимается к иене в отсутствии важных статданных.

Евро торгуется к 15.50 Киева в районе $1,2384 против $1,2376 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥132,93 по сравнению со ¥132,69 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,34 против ¥107,23 в среду.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,01%.



Участники валютного рынка ждут новых заявлений представителей Федрезерва США.

В частности, в четверг выступят глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.



Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах сократилось на 1 тыс. на прошлой неделе, до 232 тыс. Это очень низкий уровень, близкий к минимуму за 45 лет и свидетельствующий об активном росте рынка труда.



Системные мировые валюты не могут определиться с направлением движения.

В целом же можно наблюдать повышения спроса к более рисковым активам на фоне сильной корпоративной отчетности, благоприятных финансовых условий и укрепления цен на сырье. Этот тренд в наших обзорах мы назвали «ростом аппетита к риску».



Тем временем фунт дорожает на 0,1% к доллару и на 0,2% к евро, несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании.

Как сообщалось, объем розничных продаж в стране в марте сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,6% и повышение второго на 1,9%.

Резкое падение продаж связывается с неблагоприятными погодными условиями в начале марта. Так, из-за транспортного коллапса продажи автомобильного топлива рухнули на 7,4%.



После 17.00 Киева пара евро-доллар вновь занимает оборонительные позиции, но диапазоны движения ее котировок ограничены.



Продолжают поступать неутешительные данные из еврозоны, тогда как данные из США в основном позитивны.

Техническая картина остается смешанной и выдает паре разнонаправленные сигналы.



На указанное время пара торгуется приблизительно в районе отметки $1,2365, балансируя рядом с ней в течение всего дня. Последний удар нанесли паре свежие данные по инфляции в еврозоне за март – индекс CPI в пересчете на год снизился с 1,4% до 1,3%. Базовая инфляция на уровне 1,0% осталась неизменной.



Заключительный релиз выпуска CPI обычно подтверждает предварительные данные, и потому этот пересмотр в сторону снижения стал разочарованием. Реагируя на выпуск, пара немного снизилась, но затем все же стабилизировалась. Слабые данные по еврозоне продолжают накапливаться.



Во вторник немецкий индекс экономического оптимизма ZEW опустился в отрицательную зону до -8,2 пункта, и этот спад объясняют опасениями раскручивания нового витка глобальных торговых войн. Фактические данные в последние несколько недель также обманывали ожидания экспертов.



Международная торговля – еще одна тема, которая вновь привлекла внимание рынков. Вступил в игру Китай, американские биржи озабочены, а договор о ТрансТихоокеанском Партнерстве (TPP) вновь становится актуальным для США, и потому сейчас картина выглядит более запутанной.



Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу охладил ожидания рынков о скором заключении торгового договора, который продвигал главной сторонник этой сделки японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с Трампом.



Что же касается США, то здесь недавние выпуски экономической статистики были вполне оптимистичны: оба индекса по строительству жилья, строительные лицензии и закладки новых фундаментов, оказались лучше ожиданий, подтвердив устойчивый рост в строительном секторе.



Объем промышленного производства также продолжает повышаться.



Джон Уильямс, вновь избранный президент нью-йоркской ФРС, оптимистично высказался относительно ситуации в экономике, сбрасывая со счетов потенциальную инверсию кривой доходности. Кроме статистики о заявках на пособие по безработицы, 19-го уже не ожидается никаких экономических показателей в США, и это позволяет сохранить более оптимистичные для доллара настроения рынка.



Состоявшаяся ранее встреча между бывшим директором ЦРУ Майком Помпео и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, о которой лишь недавно сообщили СМИ, помогла возрождению надежд на сохранение мира на корейском полуострове. Помпео, который был номинирован на должность госсекретаря, готовит саммит «Ким-Трамп», который должен состояться в июне. Оценивая ситуацию в целом, можно сделать вывод, что в еврозоне появляются все более тревожные признаки, тогда как американская экономика выглядит устойчивой.



Адепты теханализа вкратце обрисовали ситуацию в паре евро-доллар следующим образом.



Пора «флиртует» с линией поддержки повышательного тренда, которая «сопровождает» пару с начала апреля. Падение котировок ниже этой линии может стать «медвежьим» сигналом. Однако, пара продолжает торговаться выше 50-дневного простого скользящего среднего значения, RSI чуть выше отметки «50», и индикатор «моментум» также положителен.



Но ни один из этих индексов не является определяющим, и вообще пара евро-доллар пока что ограничена диапазоном. Внизу у пары имеется поддержка на уровне $1,2345 - это максимальный уровень в начале апреля. «Круглый» уровень $1,2300 сдерживал пару 12-го апреля. Еще ниже - апрельский минимум $1,2210.

Вверху непосредственным сопротивлением выступает максимум от 17-го апреля и 14-го марта $1,2413. Максимум от 8-го марта $1,2447 и от 27-го марта $1,2480 - следующие уровни сопротивления.



Стало быть, в паре евро-доллар по-прежнему нет сколь-нибудь серьезных движений. Попытки прорвать отметку $1,24 на этой неделе до сих пор не увенчались успехом. Причем все важные данные этой недели вышли.



Отличное промпроизводство и розничные продажи США за март поддержали рост аппетитов к риску, в среду вечером еще вышла позитивная Бежевая Книга ФРС. Но пара евро-доллар на неделе не отреагировала на рост фондового рынка США.



Впрочем, мы полагаем, что до прорыва отметки $1,24 осталось совсем немного времени, так как при каждом отскоке вниз от $1,24 минимумы по паре евро-доллар оказываются все выше, пара все сильнее прижимается к $1,24 снизу.



Меж тем, Казначейство США накопило на счетах ФРС запас уже в $351 млрд. Это рекордный уровень с января 2017 года. Высокий уровень запасов Казначейства – это еще один признак того, что доллар вскоре может начать терять в цене.



Как мы уже указывали в более ранних обзорах, Казначейство завершило цикл привлечения рыночного долга, и теперь за циклом изъятия долларовой ликвидности с рынков последует цикл возврата долларов в экономику. То есть, когда Казначейство США начнет расходовать свой запас, это приведет к увеличению предложения долларов на рынке. Это можно проиллюстрировать примером из 2017 года – в первом квартале 2017 года запасы Казначейства США упали с $406 млрд. до $21 млрд., и это совпало с разворотом вверх евро-доллар (рост от минимума на $1,0350 до $1,090). Впрочем, в апреле в бюджет США активно идут налоговые поступления, и даже несмотря на то, что Казначейство США за апрель погасило рыночного долга уже на $125,5 млрд.. (см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ), случился прирост запасов Казначейства США. Поэтому пока падение доллара носит ограниченный характер. Однако в мае исторически всегда наблюдается дефицит бюджета США, так что Казначейство США будет вынуждено использовать запасы, и это приведет к возврату долларов на рынки. А это изобилие «зеленого товара» должно понизить его цену. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2378 к отметке $1,2365, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 13пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту «потерю», понизив в течение четверга и спрос и офера… руководствуясь при этом отрицательной динамикой наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 19 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2376 пара евро-доллар уже около 05.00 Киева начала «нервничать», провалившись до $1,2365, а затем отскочив к $1,2385.Как водится, начало европейской сессии добавило волатильности, а вместе с ней и «куража» главной валютной паре. Не откладывая в долгий ящик, евро около 10.30 Киева предпринял попытку повторить свой подскок от 17 апреля, когда ему удалось пробиться хоть и ненадолго выше уровня $1,2400. Нынче паре удалось лишь прикоснуться к этой отметке, тотчас обвалившись к $1,2360 около 12.00 Киева.В дальнейшем евро в паре с долларом уже не стал рисковать, ограничившись «нетвердым» ралли, вернувшим пару в диапазон $1,2370-1,2383, который она не покидала до 17.50 Киева, инициировав с этого часа коррекцию. Откат затянулся до 18.50, уронив евро к $1,2333. Начатое с этого часа «реабилитационное ралли» выглядело неубедительно, исчерпавшись около 20.35 Киева консолидацией на уровне $1,2349…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в четверг и умеренно поднимается к иене в отсутствии важных статданных.Евро торгуется к 15.50 Киева в районе $1,2384 против $1,2376 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится к указанному времени в районе ¥132,93 по сравнению со ¥132,69 в предыдущий день.Курс доллара составляет ¥107,34 против ¥107,23 в среду.Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,01%.Участники валютного рынка ждут новых заявлений представителей Федрезерва США.В частности, в четверг выступят глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах сократилось на 1 тыс. на прошлой неделе, до 232 тыс. Это очень низкий уровень, близкий к минимуму за 45 лет и свидетельствующий об активном росте рынка труда.Системные мировые валюты не могут определиться с направлением движения.В целом же можно наблюдать повышения спроса к более рисковым активам на фоне сильной корпоративной отчетности, благоприятных финансовых условий и укрепления цен на сырье. Этот тренд в наших обзорах мы назвали «ростом аппетита к риску».Тем временем фунт дорожает на 0,1% к доллару и на 0,2% к евро, несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании.Как сообщалось, объем розничных продаж в стране в марте сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,6% и повышение второго на 1,9%.Резкое падение продаж связывается с неблагоприятными погодными условиями в начале марта. Так, из-за транспортного коллапса продажи автомобильного топлива рухнули на 7,4%.После 17.00 Киева пара евро-доллар вновь занимает оборонительные позиции, но диапазоны движения ее котировок ограничены.Продолжают поступать неутешительные данные из еврозоны, тогда как данные из США в основном позитивны.Техническая картина остается смешанной и выдает паре разнонаправленные сигналы.На указанное время пара торгуется приблизительно в районе отметки $1,2365, балансируя рядом с ней в течение всего дня. Последний удар нанесли паре свежие данные по инфляции в еврозоне за март – индекс CPI в пересчете на год снизился с 1,4% до 1,3%. Базовая инфляция на уровне 1,0% осталась неизменной.Заключительный релиз выпуска CPI обычно подтверждает предварительные данные, и потому этот пересмотр в сторону снижения стал разочарованием. Реагируя на выпуск, пара немного снизилась, но затем все же стабилизировалась. Слабые данные по еврозоне продолжают накапливаться.Во вторник немецкий индекс экономического оптимизма ZEW опустился в отрицательную зону до -8,2 пункта, и этот спад объясняют опасениями раскручивания нового витка глобальных торговых войн. Фактические данные в последние несколько недель также обманывали ожидания экспертов.Международная торговля – еще одна тема, которая вновь привлекла внимание рынков. Вступил в игру Китай, американские биржи озабочены, а договор о ТрансТихоокеанском Партнерстве (TPP) вновь становится актуальным для США, и потому сейчас картина выглядит более запутанной.Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу охладил ожидания рынков о скором заключении торгового договора, который продвигал главной сторонник этой сделки японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с Трампом.Что же касается США, то здесь недавние выпуски экономической статистики были вполне оптимистичны: оба индекса по строительству жилья, строительные лицензии и закладки новых фундаментов, оказались лучше ожиданий, подтвердив устойчивый рост в строительном секторе.Объем промышленного производства также продолжает повышаться.Джон Уильямс, вновь избранный президент нью-йоркской ФРС, оптимистично высказался относительно ситуации в экономике, сбрасывая со счетов потенциальную инверсию кривой доходности. Кроме статистики о заявках на пособие по безработицы, 19-го уже не ожидается никаких экономических показателей в США, и это позволяет сохранить более оптимистичные для доллара настроения рынка.Состоявшаяся ранее встреча между бывшим директором ЦРУ Майком Помпео и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, о которой лишь недавно сообщили СМИ, помогла возрождению надежд на сохранение мира на корейском полуострове. Помпео, который был номинирован на должность госсекретаря, готовит саммит «Ким-Трамп», который должен состояться в июне. Оценивая ситуацию в целом, можно сделать вывод, что в еврозоне появляются все более тревожные признаки, тогда как американская экономика выглядит устойчивой.Адепты теханализа вкратце обрисовали ситуацию в паре евро-доллар следующим образом.Пора «флиртует» с линией поддержки повышательного тренда, которая «сопровождает» пару с начала апреля. Падение котировок ниже этой линии может стать «медвежьим» сигналом. Однако, пара продолжает торговаться выше 50-дневного простого скользящего среднего значения, RSI чуть выше отметки «50», и индикатор «моментум» также положителен.Но ни один из этих индексов не является определяющим, и вообще пара евро-доллар пока что ограничена диапазоном. Внизу у пары имеется поддержка на уровне $1,2345 - это максимальный уровень в начале апреля. «Круглый» уровень $1,2300 сдерживал пару 12-го апреля. Еще ниже - апрельский минимум $1,2210.Вверху непосредственным сопротивлением выступает максимум от 17-го апреля и 14-го марта $1,2413. Максимум от 8-го марта $1,2447 и от 27-го марта $1,2480 - следующие уровни сопротивления.Стало быть, в паре евро-доллар по-прежнему нет сколь-нибудь серьезных движений. Попытки прорвать отметку $1,24 на этой неделе до сих пор не увенчались успехом. Причем все важные данные этой недели вышли.Отличное промпроизводство и розничные продажи США за март поддержали рост аппетитов к риску, в среду вечером еще вышла позитивная Бежевая Книга ФРС. Но пара евро-доллар на неделе не отреагировала на рост фондового рынка США.Впрочем, мы полагаем, что до прорыва отметки $1,24 осталось совсем немного времени, так как при каждом отскоке вниз от $1,24 минимумы по паре евро-доллар оказываются все выше, пара все сильнее прижимается к $1,24 снизу.Меж тем, Казначейство США накопило на счетах ФРС запас уже в $351 млрд. Это рекордный уровень с января 2017 года. Высокий уровень запасов Казначейства – это еще один признак того, что доллар вскоре может начать терять в цене.Как мы уже указывали в более ранних обзорах, Казначейство завершило цикл привлечения рыночного долга, и теперь за циклом изъятия долларовой ликвидности с рынков последует цикл возврата долларов в экономику. То есть, когда Казначейство США начнет расходовать свой запас, это приведет к увеличению предложения долларов на рынке. Это можно проиллюстрировать примером из 2017 года – в первом квартале 2017 года запасы Казначейства США упали с $406 млрд. до $21 млрд., и это совпало с разворотом вверх евро-доллар (рост от минимума на $1,0350 до $1,090). Впрочем, в апреле в бюджет США активно идут налоговые поступления, и даже несмотря на то, что Казначейство США за апрель погасило рыночного долга уже на $125,5 млрд.. (см.), случился прирост запасов Казначейства США. Поэтому пока падение доллара носит ограниченный характер. Однако в мае исторически всегда наблюдается дефицит бюджета США, так что Казначейство США будет вынуждено использовать запасы, и это приведет к возврату долларов на рынки. А это изобилие «зеленого товара» должно понизить его цену.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов и пятикопеечное снижение оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 19 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», понизила приличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Качественно картина торгов безналичным долларом в паре с гривней в этот четверг напоминала сюжет среды. На более высоком «количественном уровне», если говорить о курсовой конкретике. Цена безналичного «американца» отрабатывала очередную порцию расширения гривневой ликвидности, что удерживало экспортеров от «необязательных» продаж СКВ на межбанке ради гривни.



Кроме того, очевидные «придержки» валюты снова повторялись, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию текущего «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, поддерживаемого в ближайшее время очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами, пополнением своей валютной позиции банками, ожиданиями нового расширения гривневого ресурса стараниями выплат Минфином, который на будущей неделе погасит трехмесячные ОВГЗ.



Не будем забывать о спекулятивной составляющей текущего подорожания «зеленого» безнала, который игроки межбанка надеются реализовать позже, когда «американец» станет еще дороже.



Послеполуденная коррекция долларовых цен на межбанке вновь вызвала дискуссию и своем «происхождении». Ряд экспертов считает, что не обошлось без «анонимных» вливаний СКВ регулятором, другие думают, что рынок обошелся своими силами, указывая на высоковероятное снятие покупок импортерами, которым выросший ы цене доллар «не по кармана». А меж тем, выросший в четверг приток экспортной выручки, предполагал увеличение и объема обязательных продаж ее части.



Автор склонен считать, что СКВ после 11.45 понизила в цене комбинация вышеозначенных факторов.



Наличный рынок, похоже, также пошел по проложенному накануне маршруту, сопровождаясь скудными гривневыми ресурсами, провоцирующими послеобеденную коррекцию, если не появится толика «свежей» наличной гривни.



На ближайшую перспективу «зеленые быки» сохранят свое присутствие на валютном межбанке, хотя мы не исключаем кратковременное вхождение в боковой тренд на следующей неделе, после чего ползучее подорожание безналичного «американца» в силу вышеперечисленных драйверов будет продолжено.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и прекращения расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 087,47 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн., формируя базу для замедления роста курса доллара на торгах межбанка.



Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара несколько понизились, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.



Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.



По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.



К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.



Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.48 на межбанковской валютной сессии котировки доллара слегка растянули спред за счет снижения бидов: 26,16/26,19 UAH/USD.



На 12.23 котировки безналичного «американца» возобновили неспешное «сползание» вниз: 26,15/26,18 UAH/USD.



Около 12.45 некто, предположительно, «Инкогнито с Институтской 9», без лишнего шума выкупил толику СКВ на межбанке , вызвав отскок курса доллара к цифре 26,17/26,19 UAH/USD.



Наконец, около 13.10 Киева «Инкогнито с Институтской 9», урвав толику СКВ, отправился на обед, оставив межбанк на попечение «зеленым медведям», которые тотчас уронили цену «американца» к 26,15/26,17 UAH/USD. На этих цифрах валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 19 апреля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 19 апреля по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2372, откатившись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2344 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия (26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,428 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,423 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 32,25/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,424/0,430 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара к основным мировым валютам растет в пятницу утром, - инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставки ФРС США в этом году.Фьючерсы на золото закончили торги снижением в четверг, отступив от недельного максимума, показанного днем ранее, на фоне усиления доллара США.Тем не менее, контракт оставался ограниченным торговым диапазоном, наблюдавшимся за последние несколько сессий.Доллар США вырос против своих конкурентов в четверг, поскольку доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла до психологически важной отметкой в 3%.Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 89,889 пункта.Евро вечером четверга торговался на $1,2347 по сравнению с $1,2376 в конце среды.Британский фунт оправился от снижения в среду и укрепился до $1,4084 с $1,4205.В сравнении с японской иеной доллар США вырос до ¥107,43 с ¥107,23.Доллар также укрепился по отношению к швейцарскому франку, восстановившись после предыдущего снижения, торгуясь на 0,9714, по сравнению с 0,9686 франка в конце среды в Нью-Йорке.Мексиканское песо испытало значительную распродажу, снизившись на 2% по отношению к доллару до трехнедельного минимума. Это произошло несмотря на то, что трейдеры продолжали делать ставку на сделку по Соглашению о свободной торговле в Северной Америке в мае, при этом слабость объяснялась репозиционированием и получением прибыли.Доллар США торговался на 18,4424, с 18,0823 в конце среды.«За последние несколько недель доходность государственных облигаций в США снова ползет вверх», - сказал Фовад Разакзада, аналитик рынка Forex.com, отмечая, что наряду с краткосрочными ставками ожидания повышения ставок ФРС также были на подъеме. «И если эти ожидания останутся высокими, мы увидим, рост доллара в ближайшие дни и недели».С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного, на $8,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 18 апреля, в четверг, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $225,5 млн. к отметке $233,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $194,5 млн. к $202,9 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 19 апреля схожую динамику, которая заключалась в довольно стабильном ходе дополуденной части сессии, сменившемся после обеда динамичной коррекцией цен.С одной стороны подобное поведение наличного рынка стало следствием перманентной нехватки гривни, вызывающей спорадические всплески клиентского «приноса», с другой, потенциальные клиенты «налички» могли подвергнуться «гипнозу» коррекции цен безналичного «американца», ускорившейся на пустом рынке после 14.00 Киева. Как и прежде, клиенты наличного рынка не вдавались в подробности безоборотного по сути падения долларовых цен на межбанке ближе к тамошнему финишу. Упуская из виду состоявшееся в этот четверг подорожание безналичного «американца».Несмотря на дефицит гривневого инструмента и признаки ухудшения погоды, большинство субъектов наличного рынка констатировало некоторое улучшение состояния ликвидности торгов. Исключение составил рынок Днепра, дилерам которого пришлось признать незначительный регресс в оборотах.Не исключено, рост ликвидности в большинстве случаев стал следствием осознания потенциальными клиентами наличного рынка бесперспективности ожидания желательных для них «перемен к лучшему». Откладывать визиты в «обменки» не было резона, и клиенты туда пошли.На рынка большинства вышеперечисленных населенных пунктов по итогам четверга сложилось равновесие покупок и продаж, в значительной степени обеспечившее некоторый прогресс на участке ликвидности. Хотя, подчеркнем, были и исключения.В частности, итоговый баланс спроса и оферов на рынке Днепра не спас его от потерь в ликвидности. А незначительный «перекос» по итогам дня в направлении спроса в соседнем Запорожье не смог воспрепятствовать росту тамошней ликвидности.Нелишне добавить одну интересную деталь во внутридневной курсовой динамики наличной пары доллар-гривня. Часть рынков (Одесса, Харьков) в течение четверга констатировали внутридневное подорожание пары. В остальных вышеперечисленных городах доллар терял в цене, попутно сжимая спред.В течение четверга биды наличного «неформального» доллара либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Харьков, Одеса), либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-5,0 коп.Позиция «предложение» 18-го либо выросла на 3,0 коп. (Харьков), либо не изменилась (Одесса, Крыжополь, Хмельницкий), либо потеряла 3,0-5,0 коп. (Киев, Днепр, Запорожье).По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье), либо потеряла 2,0 коп. (Днепр). Офера либо не претерпели изменений (Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. (Киев, Крыжополь).Как мы указывали выше, большая часть рынков констатировала прогресс на участке ликвидности, который мы связываем с отказом клиентов от задержки в реализации своих валютообменных проектов. Кроме того, на стороне оборотов, думается, было вхождение наличного рынка в полосу относительной стабильности и сбалансированности спроса и предложения.Кстати, случившаяся накануне заметная коррекция наличного рынка отнюдь не привела к аналогичному настроению на рынке «зеленого» безнала. Тамошний «американец» после обеда терял в цене, однако основная часть сессии пришла в «бычьем» тренде, приведя к заметному повышению средневзвешенного курса безналичного доллара. Которое, между прочим, не затронуло настроения на наличном рынке. Такие парадоксы украинского валютного рынка….Впрочем, по порядку.Торги 19 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,13 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, практически не нуждаясь в ценовой поддержке.Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня ограничились расширением спреда с уровней открытия (26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.Судя по всему, работе не мешал пустившийся в это время весенний дождик.После обеда на рынке Днепра выросли клиентские продажи, ставшие следствием нехватки гривневого ресурса, заставив местных дилеров снижать действующие цены. Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое, впрочем, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», она понизила показатели предыдущей сессии.В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,05/26,13 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценовой поддержки.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, по сути, не изменившись в паре доллар-гривня с открытия и сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на уровне «ниже среднего».После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте активизировался клиентский «принос», который вызвал закономерное снижение цен с полуденных уровней.Итоговый баланс спрос/предложение не уберег итоговую ликвидность от потерь – по итогам четверга оптовики констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии – обороты заслужили «четверку с минусом».Дилеры днепровского опта винят в регрессе клиентов, испугавшихся зарядившего с полудня холодного дождя.На протяжении 19 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 18 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 апреля уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера не изменились.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 19 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой после обеда требовалось вмешательство. Преимущественно дисконтированием действующих цен.Не исключено, что устав наблюдать за безуспешными попытками пары евро-доллар на мировом рынке forex пробиться выше концептуальнозначимой отметки $1,2400, наши валютчики в большинстве случаев «махнули рукой» на евронал. Отреагировав, однако, на коррекцию главной валютной пары «в миру» в течение украинской сессии форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,25/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов и пятикопеечное снижение оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 19 апреля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», понизила приличные показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложениюКотировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и прекращения расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 087,47 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн., формируя базу для замедления роста курса доллара на торгах межбанка.Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара несколько понизились, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.48 на межбанковской валютной сессии котировки доллара слегка растянули спред за счет снижения бидов: 26,16/26,19 UAH/USD.На 12.23 котировки безналичного «американца» возобновили неспешное «сползание» вниз: 26,15/26,18 UAH/USD.Около 12.45 некто, предположительно, «Инкогнито с Институтской 9», без лишнего шума выкупил толику СКВ на межбанке , вызвав отскок курса доллара к цифре 26,17/26,19 UAH/USD.Наконец, около 13.10 Киева «Инкогнито с Институтской 9», урвав толику СКВ, отправился на обед, оставив межбанк на попечение «зеленым медведям», которые тотчас уронили цену «американца» к 26,15/26,17 UAH/USD. На этих цифрах валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,450 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 19 апреля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 19 апреля по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2372, откатившись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2344 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия (26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,428 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,423 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 32,25/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,424/0,430 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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