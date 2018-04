Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 20.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:28 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.04.18 США



Фондовые индексы США в четверг закончили торги снижением, потребительский, технологический и сектор недвижимости были в лидерах снижения на фоне слабых статданных по рынку труда и неоднозначной финотчетности американских компаний.



Инвесторы продолжали оценивать смешанный пакет корпоративных доходов. В то время как результаты в значительной степени опережают ожидания, были некоторые разочарования.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 83,18 пункта, или 0,3%, до 24 664,89 пункта, при этом индекс «голубых фишек» вернулся на отрицательную территорию в течение года.



Индекс S&P500 потерял 15,51 пункта, или 0,6%, до 2 693,13 пункта, при этом девять из 11 секторов индекса закрылись на отрицательной территории.

Финансовые и энергетические акции были единственными отраслевыми группами, закрывшимися в зеленой зоне. Финансовый сектор вырос на 1,5%.



Индекс Nasdaq Composite упал на 57,18 пункта до 7 238,06 пункта, снизившись на 0,8%.



Отчеты о доходах за первый квартал привлекли внимание инвесторов на этой неделе: Netflix Inc., Goldman Sachs Group Inc. и UnitedHealth Group Inc. были среди компаний, опубликовавших обнадеживающие результаты, дав надежду, что компоненты S&P500 могут показать рост прибыли на 17,3% за период, что является самым быстрым темпом роста с 2011 года.



«Понятно, что инвесторы предпочли бы, чтобы их президент не участвовал в расследовании сговора с Россией», - говорит Дайан Джаффи, старший менеджер по портфелю TCW.



Некоторые аналитики предположили, что инвесторы начинают ожидать поворота в бизнес-цикле.



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, опустилось на одну тысячу с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи против прогнозов снижения на три тысячи.



Инвесторы следят за финансовыми отчетами компаний. Так, один из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт American Express по итогам первого квартала увеличил чистую прибыль на 31%, до $1,634 миллиарда, или $1,86 на акцию против $1,35 годом ранее.

В то же время, прибыль Procter & Gamble по итогам первых девяти месяцев 2017-2018 финансового года (закончившихся 31 марта), сократилась на 40% в годовом выражении, до $7,971 миллиарда. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $2,94 против $4,76 в 2016-2017 финансовом году.



Растут опасения, что хорошие новости, которые приходили в последние годы, заканчиваются, и США ближе к спаду в экономике, чем думали.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,34%, до 24 663,89 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,57%, до 2 693,13 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,78%, до 7 238,06 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг вырос, поддерживаемый ростом акций нефтегазового сектора из-за продолжения роста цены на нефть.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%, индекс растёт третью сессию подряд. Выросли сектора нефтегазовый, услуг для потребителей, промышленный и финансовый.



Снизились сектора технологических компаний и товаров для потребителей.

Пара евро-доллар снизилась до $1,2336 с $1,2376.

Пара евро-франк достигла внутридневного максимума 1,2001 — пара торгуется около максимума за три года, когда Швейцарский национальный банк убрал пороговый уровень 1,20.



Цены на нефть в течение сессии росли на 1,5%, что привело к росту индекса нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas на 1,12%. Цены на нефть достигли максимального уровня с 2014 г., так как данные по запасам в США, представленные в среду, показали снижение запасов. Трейдеры ожидают итога встречи комитета наблюдения ОПЕК и стран вне ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи.



Опасения в отношении санкций США против РФ повысило цены на металлы, включая алюминий и никель, который достиг трехлетнего максимума цены.

Индекс промышленных компаний вырос — индекс Stoxx Europe 600 Industrial Goods and Services вырос на 0,72%.



Экономические данные:

Положительное сальдо платежного баланса еврозоны снизилось в феврале до €35,1 млрд., но это выше уровня год назад.

Объем розничных продаж в Великобритании снизился в марте на 1,2% м/м, после того, как холодная погода в прошлом месяце ограничила активность потребителей. Аналитики ожидали снижения на 0,4% м/м.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%, индекс растёт третью сессию подряд. Выросли сектора нефтегазовый, услуг для потребителей, промышленный и финансовый.

Снизились сектора технологических компаний и товаров для потребителей.



Британский FTSE 100 вырос на 0,16% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 328,92 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,19% до 12 567,42 пункта. (на снижении акций Deutsche Bank)



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,21% — на отметке 5 391,54 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «минусе» на фоне негатива в технологическом секторе из-за слабого прогноза перспектив рынка, представленного одним из крупнейших поставщиков компании Apple AAPL - Taiwan Semiconductor Manufacturing.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,47%, до 3071,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1780,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,9%, до 30418,33 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2476,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,21% и составил 5868,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22162,24 пункта.



Негативное влияние на технологический сектор оказал прогноз одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple - Taiwan Semiconductor - слабого спроса на смартфоны. На этом фоне компания ожидает выручку во втором квартале в диапазоне $7,8-7,9 миллиарда против $8,46 миллиарда в первом квартале. В результате по итогам торгов акции компании LG Display Co. подешевели на 0,8%, Samsung Electronics - на 1,9%.



По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, слабый прогноз Taiwan Semiconductor вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса на iPhone и способствовал снижению стоимости акций компаний технологического сектора.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного роста мирового ВВП.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,49% - до 2230,55 пункта, РТС - на 0,08%, до 1153,59 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,12% - до $74,3 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,39%, «Газпрома» — на 1,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 1,35%. Акции Московской биржи выросли в цене на 0,12%.



На фондовом рынке РФ настроения в четверг менялись стремительно. Первая половина дня прошла под флагом ралли, но, как и ожидалось, к вечеру покупатели остыли и уступили место «медведям».



Индекс Мосбиржи смотрится перекупленным даже с учетом вечернего снижения. При условии сохранения внешнего фона не слишком благоприятным для рынка капитала рублевый индикатор должен стабилизироваться в пределах 2 180—2 220 пунктов, но вряд ли выше. Индекс РТС может найти точку опоры в границах 1 130—1 160 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 19 апреля, понизился на 0,69 пункта или на 0,19% до уровня 370,50 пунктов.



Объем торгов за день составил 493,50 млн. грн., акциями наторговали 0,326 млн. грн.



Как сообщалось в среду 18 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,18 пункта или на 0,05% до уровня 371,19 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,44 пунктов или на 17,60% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, реагируя на значительный рост стоимости нефти на фоне снижения запасов в США.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% - до 3121,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1820,79 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,28%, до 30672,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2487,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 5880,7 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,3% - до 22224,07 пункта.



В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, или 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей. В четверг котировки продолжили рост, цена марки Brent достигала $74 за баррель, WTI - почти 69 долларов.

Кроме того, в среду агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия хотела бы, чтобы цены на нефть выросли до $80 или даже $100 за баррель. Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке по сокращению добычи нефти, несмотря на то, что исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.



На этом фоне дорожают акции азиатских компаний нефтяного сектора: бумаги китайской CNOOC - на 3,64% в Гонконге, австралийской Woodside Petroleum Ltd - на 1,55%, акции PetroChina Co класса А в Шанхае - на 1,05%.



Трейдеры также обращают внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о честных торговых сделках.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга положительной динамикой индексов после того, как повышение цен на нефть до рекордов 2014 года способствовало росту цен на акции сырьевых компаний региона.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84% - до 3117,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1814,64 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,4% - до 30708,44 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2485,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33% и составил 5881 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 22191,18 пункта.



В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей.



В четверг котировки продолжают рост, цена марки Brent превышает $74 за баррель, WTI - $69. На этом фоне акции PetroChina в Гонконге подорожали на 5%, CNOOC - 3,8%, Woodside Petroleum - 1,1%, Inpex - 1%.



В Японии участники торгов также обратили внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о честных торговых сделках.



Судя по тому, что индекс Nikkei смог закрыться в «плюсе» пятую торговую сессию подряд, настроения на рынке преимущественно оптимистичные. Инвесторы с облегчением восприняли тот факт, что хотя переговоры Трампа и Абэ не принесли приятных сюрпризов, но и неприятных сюрпризов от них не было.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.10 Киева вырос на 0,25% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 336,45 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,11% и был равен 12 577,24 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,14%, находился на отметке 5 387,66 пункта.



Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,47% - до 1817,2 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,19% - до 370,5 пункта.



Объем торгов на УБ составил 264,95 млн. грн., в том числе акциями - 4,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 493,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,326 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+5,18%), Центрэнерго (+2,11%) и Турбоатома (+0,29%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,57%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,71%) и Мотор Сичи (-0,5%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,23% - до 493 пунктов при объеме торгов 1,46 млн. злотых (11,17 млн. грн.).



В «индексной корзине» в отрицательной динамике лидировали бумаги «Агротона» (-1,87%), «Астарты» (-1,5%) и «Кернела» (-1,42%).

Дорожали только акции KSG Agro (+1,23%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу под влиянием негатива в технологическом секторе США.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% - до 3080,01 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,26%, до 1791,79 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,42% - до 30579,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2478,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, до 5869,2 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,11% - до 22165,7 пункта.



В четверг компании технологического сектора утянули вниз американские фондовые индексы, которые в результате закрылись снижением на 0,4-0,8%.



Как пишет газета The Wall Street Journal, негативное влияние на сектор оказал прогноз Taiwan Semiconductor, одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple AAPL, по слабому спросу на смартфоны. В результате акции Apple подешевели на 2,8%, Intel - на 2,6%.



Среди технологических компаний АТР снижаются в цене бумаги японского производителя материалов для полупроводников SUMCO Corp - на 4%, Tokyo Electron - на 2,6%. Акции Taiwan Semiconductor в США упали в цене на 5,7%.



«Это несколько тревожный признак для более широкого рынка в целом, и мы увидим небольшой перебой как на региональном уровне, так и на глобальном. Но я не вижу, чтобы это было долговременной проблемой», - таково мнение эксперта CVC Markets Ориано Лизза.



Рынок также продолжает отслеживать ситуацию вокруг китайской ZTE Corporation. Ранее власти США запретили американским компаниям продавать ZTE телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. В пятницу ZTE заявила, что всеми юридическими методами будет отстаивать свои законные права.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «минусе» на фоне негатива в технологическом секторе из-за слабого прогноза перспектив рынка, представленного одним из крупнейших поставщиков компании Apple AAPL - Taiwan Semiconductor Manufacturing.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,47%, до 3071,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1780,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,9%, до 30418,33 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2476,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,21% и составил 5868,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22162,24 пункта.



Негативное влияние на технологический сектор оказал прогноз одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple - Taiwan Semiconductor - слабого спроса на смартфоны. На этом фоне компания ожидает выручку во втором квартале в диапазоне $7,8-7,9 миллиарда против $8,46 миллиарда в первом квартале. В результате по итогам торгов акции компании LG Display Co. подешевели на 0,8%, Samsung Electronics - на 1,9%.



По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, слабый прогноз Taiwan Semiconductor вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса на iPhone и способствовал снижению стоимости акций компаний технологического сектора.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного роста мирового ВВП.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США в четверг закончили торги снижением, потребительский, технологический и сектор недвижимости были в лидерах снижения на фоне слабых статданных по рынку труда и неоднозначной финотчетности американских компаний.Инвесторы продолжали оценивать смешанный пакет корпоративных доходов. В то время как результаты в значительной степени опережают ожидания, были некоторые разочарования.Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 83,18 пункта, или 0,3%, до 24 664,89 пункта, при этом индекс «голубых фишек» вернулся на отрицательную территорию в течение года.Индекс S&P500 потерял 15,51 пункта, или 0,6%, до 2 693,13 пункта, при этом девять из 11 секторов индекса закрылись на отрицательной территории.Финансовые и энергетические акции были единственными отраслевыми группами, закрывшимися в зеленой зоне. Финансовый сектор вырос на 1,5%.Индекс Nasdaq Composite упал на 57,18 пункта до 7 238,06 пункта, снизившись на 0,8%.Отчеты о доходах за первый квартал привлекли внимание инвесторов на этой неделе: Netflix Inc., Goldman Sachs Group Inc. и UnitedHealth Group Inc. были среди компаний, опубликовавших обнадеживающие результаты, дав надежду, что компоненты S&P500 могут показать рост прибыли на 17,3% за период, что является самым быстрым темпом роста с 2011 года.«Понятно, что инвесторы предпочли бы, чтобы их президент не участвовал в расследовании сговора с Россией», - говорит Дайан Джаффи, старший менеджер по портфелю TCW.Некоторые аналитики предположили, что инвесторы начинают ожидать поворота в бизнес-цикле.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, опустилось на одну тысячу с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи против прогнозов снижения на три тысячи.Инвесторы следят за финансовыми отчетами компаний. Так, один из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт American Express по итогам первого квартала увеличил чистую прибыль на 31%, до $1,634 миллиарда, или $1,86 на акцию против $1,35 годом ранее.В то же время, прибыль Procter & Gamble по итогам первых девяти месяцев 2017-2018 финансового года (закончившихся 31 марта), сократилась на 40% в годовом выражении, до $7,971 миллиарда. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $2,94 против $4,76 в 2016-2017 финансовом году.Растут опасения, что хорошие новости, которые приходили в последние годы, заканчиваются, и США ближе к спаду в экономике, чем думали.Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг вырос, поддерживаемый ростом акций нефтегазового сектора из-за продолжения роста цены на нефть.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%, индекс растёт третью сессию подряд. Выросли сектора нефтегазовый, услуг для потребителей, промышленный и финансовый.Снизились сектора технологических компаний и товаров для потребителей.Пара евро-доллар снизилась до $1,2336 с $1,2376.Пара евро-франк достигла внутридневного максимума 1,2001 — пара торгуется около максимума за три года, когда Швейцарский национальный банк убрал пороговый уровень 1,20.Цены на нефть в течение сессии росли на 1,5%, что привело к росту индекса нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas на 1,12%. Цены на нефть достигли максимального уровня с 2014 г., так как данные по запасам в США, представленные в среду, показали снижение запасов. Трейдеры ожидают итога встречи комитета наблюдения ОПЕК и стран вне ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи.Опасения в отношении санкций США против РФ повысило цены на металлы, включая алюминий и никель, который достиг трехлетнего максимума цены.Индекс промышленных компаний вырос — индекс Stoxx Europe 600 Industrial Goods and Services вырос на 0,72%.Экономические данные:Положительное сальдо платежного баланса еврозоны снизилось в феврале до €35,1 млрд., но это выше уровня год назад.Объем розничных продаж в Великобритании снизился в марте на 1,2% м/м, после того, как холодная погода в прошлом месяце ограничила активность потребителей. Аналитики ожидали снижения на 0,4% м/м.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «минусе» на фоне негатива в технологическом секторе из-за слабого прогноза перспектив рынка, представленного одним из крупнейших поставщиков компании Apple AAPL - Taiwan Semiconductor Manufacturing.Негативное влияние на технологический сектор оказал прогноз одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple - Taiwan Semiconductor - слабого спроса на смартфоны. На этом фоне компания ожидает выручку во втором квартале в диапазоне $7,8-7,9 миллиарда против $8,46 миллиарда в первом квартале. В результате по итогам торгов акции компании LG Display Co. подешевели на 0,8%, Samsung Electronics - на 1,9%.По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня, слабый прогноз Taiwan Semiconductor вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса на iPhone и способствовал снижению стоимости акций компаний технологического сектора.Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного роста мирового ВВП.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,12% - до $74,3 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,39%, «Газпрома» — на 1,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 1,35%. Акции Московской биржи выросли в цене на 0,12%.На фондовом рынке РФ настроения в четверг менялись стремительно. Первая половина дня прошла под флагом ралли, но, как и ожидалось, к вечеру покупатели остыли и уступили место «медведям».Индекс Мосбиржи смотрится перекупленным даже с учетом вечернего снижения. При условии сохранения внешнего фона не слишком благоприятным для рынка капитала рублевый индикатор должен стабилизироваться в пределах 2 180—2 220 пунктов, но вряд ли выше. Индекс РТС может найти точку опоры в границах 1 130—1 160 пунктов.Как сообщалось в среду 18 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,18 пункта или на 0,05% до уровня 371,19 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,44 пунктов или на 17,60% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 апреля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63339 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3795 раз. Подякували: 7192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 19.04.18

дядя Caша » Чет 19 кві, 2018 12:40 0 140

дядя Caша Чет 19 кві, 2018 12:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.04.18

дядя Caша » Сер 18 кві, 2018 12:36 0 126

дядя Caша Сер 18 кві, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.04.18

дядя Caша » Вів 17 кві, 2018 12:36 0 126

дядя Caша Вів 17 кві, 2018 12:36 реклама