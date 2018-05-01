Finance.ua: Іпотека чи оренда

Додано: Чет 26 кві, 2018 10:53

Начну с того, что вывод "выгодна/невыгодна" делается только для конкретных входных данных, как и всякие расчеты касательно того, чего и сколько переплачивается. Соответственно и выводы о том, что выгодно снимать."Стоимость" аренды всегда, кроме объективной составляющей - цены - включает субъективную - оценку тех неудобств, которые придется принять, потому что квартира арендуется. Это и относительно частые переезды, и трудности сделать ремонт по своему вкусу, да и нецелесообразность его делать. Как и нецелесообразность закупать хорошую мебель, например, ибо опять-таки, частые переезды.Стоимость кредита. За что фактически вы платите %% по кредиту/ипотеке? За время. Т.е. вы покупаете что-то сейчас, а не через N лет.Дорого или дешево это обходится - это уже другой вопрос. И очень субъективный.Чем руководствуется например заемщик, берущий ипотеку на жилье?Факторами:- имеющиеся сбережения- ожидаемый рост сбережений и способность к накоплению- ожидаемый рост цен на недвижимость- текущие затраты на жилье (аренда если есть)- субъективная оценка комфортности текущей жилищной ситуации- субъективная оценка готовности ждать (копить)Нет однозначного безусловного ответа - целесообразен кредит ли нет. Есть ряд объективных и субъективных факторов.Почти при любой ставке есть точка, при которой ипотека выгодна - она определяет ту часть стоимости жилья, которую целесообразно одалживать.Например (цифры чуть подогнал под круглые, больше для примера):Объект недвижимости стоимостью пусть 38к долл, грубо - 1 000 000 грн.Аренда такого же пусть 7000 грн.При базовых условиях ипотеки 20% годовых на 15 лет, покупателю есть смысл взять в ипотеку до 400 тыс грн, или 40% стоимости объекта: при такой или меньшей сумме его суммарный платеж по кредиту будет меньше арендной платы за +/- такой же объект, при этом:- недвижимость у него в собственности- сумма долга обесценивается вместе с инфляцией, она зафиксирована в гривне- платеж фиксирован в гривне, так же обесценивается, в отличие от гривневых ставок аренды, которые так или иначе вырастут уже через пару лет.Переплата за 15 (!!!) лет относительно стоимости объекта, если платить строго по графику, выходит около четверти.Если добавить в расчет прогнозируемые темпы роста арендных ставок, роста стоимости недвижимости в гривне, инфляции - все это хотя бы на горизонт несколько лет - цифру можно еще скорректировать в бОльшую сторону, но тут уже добавляется большое число предположений.Теперь касательно приведенного в статье сравнения.- Не учтен рост расходов на аренду. Даже для малого срока (в 5 лет) этим нельзя пренебречь, а для длинных временных промежутков это совершенно критично. За последние пять лет, к примеру, арендные ставки в гривне примерно удвоились.- Максимальная ставка 13,5% в Ощадбанке, ну и пусть +0,5% бонусной за открытие онлайн - это 11,27% в реальных деньгах (после налогов). И нет никаких оснований считать, что эту ставку можно эстраполировать на несколько лет.- Все расчеты ведутся в гривне, что в случае с недвижимостью неудачный выбор. Существенная девальвация (а для периода в 15 лет ее вероятность почти 100%) переломает напрочь все расчеты. Недвижимость в таких сценариях становится дешевле в валюте но существенно дороже в гривне, если пытаться сравнивать с депозитом, логичнее тогда брать два депозита, в валюте и гривне, примерно 40%/60%. И опять таки средневзвешенная ставка в этом случае еще сильнее уменьшается.- Оценка стоимость недвижимости исходя из темпов потребительской инфляции - фейерично. Просто слов нет. Из такого предположения как в статье, при инфляции на уровне депоставок, покупка нежвижимости под аренду - просто золотое дно, и актив растет быстрее депозита и еще доход приносит