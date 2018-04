Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.04.18 США



Фондовый рынок в США в четверг резко вырос, основные индексы выросли на 1% на фоне сильных результатов от ряда компаний.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,99%, 25 из 30 компонентов Dow выросли.



9 из 11 основных секторов S&P 500 выросли, наиболее высокий рост был у технологического сектора (на 2,3%). Сектор связи снизился на 3,2% на фоне результатов за квартал от AT&T.



За сезон отчетности около 80% компаний, акции которых входят в S&P 500, показали результаты лучше ожиданий.



В тоже время влияние фактора опасений быстрого роста доходности в США уменьшилось, так как доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась ниже психологически важного уровня 3%.



Кроме того, Facebook FB сообщил о росте прибыли по итогам квартала в 1,6 раза, до $4,988 миллиарда, или $1,69 на акцию против $1,04 годом ранее, эксперты ждали прибыли лишь в $1,35.



Прибыль Conoco Phillips по итогам квартала выросла почти в 1,5 раза, до $888 миллионов, или $0,75 на акцию, тогда как эксперты прогнозировали показатель в $0,73.



Чистая прибыль United Parcel Service Inc. (UPS) увеличилась на 15,3% - до $1,345 миллиарда, или $1,55 против $1,33 в январе-марте 2017 года.



Кроме того, инвесторы продолжают следить за доходностью десятилетних гособлигаций США - в четверг к закрытию торгов показатель опустился ниже 3% и составил 2,981%.



Экономические новости:



Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 24 000 до 209 000, это минимальный уровень с декабря 1969 г.

Заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2,6%, по большей части за счет роста заказов на коммерческие самолеты (на 44,5%).

Дефицит внешней торговли товарами в марте сократился на 10,3% до $68 млрд. долларов.



Ставки по ипотечных кредитам приближаются а пятилетнему минимуму, так как сильные экономические данные и рост цен на сырьевые товары привел к распродаже облигаций.



Ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой, согласно недельному опросу Freddie Mac, в среднем была 4,58%. Это на 11 базисных пунктов выше, чем на прошлой неделе, и максимальный уровень с августа 2013 г.

В Европе ЕЦБ оставил заявление по денежной политике без изменений, процентные ставки остались на прежнем уровне. Банк сохранил обещание покупать облигации до конца сентября или далее, если будет необходимость.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,99%, до 24 322,34 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,04%, до 2 666,94 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,64%, до 7 118,68 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в четверг вырос, фактором поддержки было снижение курса евро после того, как президент ЕЦБ Драги на пресс-конференции не пояснил, когда банк будет завершать покупки облигаций и начнет повышать процентные ставки.



Основные фондовые индексы немного росли перед пресс-конференцией Драги, реагируя на данные корпораций.



Пара евро-доллар снизилась на 0,4%. Она снизилась со внутридневного максимума на $1,2210 при комментариях Драги. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений.



Доходность 10-летних германские облигаций продолжила снижаться после заседания ЕЦБ.



Доходности облигаций были в центре внимания после достижения доходности по 10-летним казначейским облигациям США 3% на этой неделе. Это стало максимальным уровнем за четыре года, так как ожидаемое инфляционное давление может привести к ускорению цикла повышения ставок ФРС. В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась ниже 3%.



Экономические данные:

Индекс уверенности потребителей в Германии от GfK в апреле снизился до 10,8 с 10,9 в марте, что могло быть обусловлено геополитическим напряжением и ростом протекционизма.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,94%, уровень закрытия был максимальным со 2 февраля. Размер роста в процентах был максимальным с 5 апреля. Все сектора выросли, наиболее сильно — энергетики и коммунального хозяйства и связи. В среду индекс снизился на 0,8%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,57% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 421,43 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,63% до 12 500,47 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,74% — на отметке 5 453,58 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «зеленой зоне» на фоне оптимизма на американских рынках.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1776,13 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,91% - до 30280,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,68%, до 2492,4 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%, до 22467,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72% и составил 5953,6 пункта.



С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что американские индексы выросли по итогам торгов четверга на 1-1,6% на фоне хороших показателей корпоративной отчетности.

Так, Facebook увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до $4,988 миллиарда; Visa - в 2 раза, до $5,127 миллиарда; телекоммуникационная AT&T - на 34,4%, до $4,662 миллиарда.



Рынки США выросли по вполне понятным причинам, и это отразилось на рынках АТР.



Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии.



Так, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте сохранилась на уровне февраля в 2,5%, что также оправдало ожидания рынка.



При этом объем промышленного производства в марте в стране вырос на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали повышения показателя всего на 0,5%.



Кроме того, рынки отыгрывали геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,44% - до 2286,02 пункта, РТС - на 0,81%, до 1146,85 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,66%, до 62,78 RUB/USD, курс евро - на 0,14%, до 76,02 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,46% - до $74,4 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,22%, «Газпрома» — на 1,95%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,76%, «АЛРОСы» — на 0,06%, Московской биржи — на 1,42%.



В пятницу индекс Мосбиржи может продолжить рост и завершить неделю в «плюсе», ждем индекс на уровне 2300 пунктов, а вот индексу РТС из-за падения рубля подняться будет сложнее, с высокой вероятностью торги пройдут в диапазоне 1130-1150 пунктов. Рубль продолжит ослабевать, пара доллар-рубль сместится в сторону 62,6-63,3 RUB/USD, пара евро-рубль - в коридор 76,3-76,9 RUB/EUR.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 26 апреля, понизился на 1,70 пункта или на 0,36% до уровня 472,04 пунктов.



Объем торгов за день составил 81,86 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось в среду 25 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,24 пункта или на 0,05% до уровня 473,74 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 156,98 пунктов или на 49,83% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, японский индекс Nikkei 225 продолжает расти на снижении курса иены к доллару.



По состоянию на 07.37 EET Nikkei 225 рос на 0,57% - до 22341,96 пункта.



Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,92% - до 3089,21 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1787,26 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,7% - до 30114,91 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 1,35%, до 2481,75 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,15% - до 5912,7 пункта.



Азиатские индексы в четверг открыли торги ростом, корректируясь после снижения предыдущего дня, однако затем перешли к смешанной динамике.



Японский индекс растет на фоне продолжающегося снижения курса иены к доллару, что поддерживает котировки акций местных экспортеров. Доллар дорожает на фоне рекордного роста доходности казначейских гособлигаций США, которая в среду превысила 3% впервые с января 2014 года.



Старший трейдер Oanda Стивен Иннес, помимо роста доходности американских гособлигаций, отмечает также положительные финансовые отчетности компаний.



«Все это должно привнести определенное чувство спокойствия на рынки», - считает трейдер.



Корейский KOSPI растет после четырех дней понижения. Среди «голубых фишек» индекса Samsung Electronics дорожает на 3% после публикации финансовых результатов первого квартала. Квартальные продажи микросхем компании выросли, что вновь обеспечило рекордную операционную прибыль. Ранее в течение нескольких недель акции технологических компаний в целом дешевели на новостях о снижении спроса на смартфоны в мире.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным снижением после новостей о расследовании США в отношении деятельности китайской фирмы Huawei.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,38% - до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,15%, до 1770,4 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,06% - до 30007,68 пункта, корейский KOSPI - вырос на 1,1%, до 2475,64 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,47%, до 22319,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,18% и составил 5910,8 пункта.



В лидерах снижения в четверг оказались биржи Китая после того, как американские СМИ написали, что Минюст США ведет расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies в связи с возможным нарушением санкционного режима против Ирана. При этом детали пока не сообщаются.



Участники торгов в четверг также продолжили следить за состоянием доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries), которая во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию бирж в среду показатель составил 3,025%.



Фондовые рынки падали сильно в январе и марте на фоне роста доходности американских гособлигаций. Однако в марте ФРС США дала понять, что повышение базовой ставки в стране будет постепенным. Именно ожидания постепенного повышения ставки позволяют рынкам спокойнее реагировать на текущий рост доходности.



Участники торгов обратили внимание и на корпоративные отчетности компаний региона.



Так, в четверг стало известно, что чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,69 триллиона вон ($10,8 миллиарда). По итогам торгов акции компании подорожали на 3,45%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.40 Киева вырос на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 391,99 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,19% и был равен 12 445,61 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,46%, находился на отметке 5 438,05 пункта.



Отечественные биржевые индексы в четверг вновь завершили торги в «красной зоне»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,08% - до 1791,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 472,04 пункта.



Объем торгов на УБ составил 10,36 млн., в том числе акциями - 3,07 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 81,86 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-2,84%), Донбассэнерго (-0,26%) и Турбоатома (-0,09%).

Ростом стоимости завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,37%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-4,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,86%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,75% - до 486,92 пункта при объеме торгов 4,5 млн. злотых (34,11 млн. грн.).



В то же время к концу дня ситуация на рынке изменилась и «бегемоты» индекса - акции «Кернела» и «Астарты» вышли в «зеленую зону». Указанные ценные бумаги подорожали на 0,43% и 0,62% соответственно.



В росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).

Дешевели бумаги KSG Agro (-6,25%) и «Милкиленда» (-2,13%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в «плюсе», кроме индексов Китая, поддерживает биржи динамика рынков США.



По состоянию на 08.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,8% - до 3050,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1766,64 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,17%, до 30059,93 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2490,64 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,48% и составил 5939,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,43%, до 22415,73 пункта.



Мировые рынки находятся под влиянием сезона корпоративных отчетностей. Так, американские индексы выросли на закрытии торгов четверга на 1-1,6%.



По данным отчетностей, Facebook FB увеличил чистую прибыль за I квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до $4,988 миллиарда; Visa - в 2 раза, до $5,127 миллиарда; телекоммуникационная AT&T - на 34,4% к прошлому году, до $4,662 миллиарда.



Рынки также обращают внимание на финансовые результаты онлайн-ритейлера Amazon, который отчитался об увеличении чистой прибыли более чем в два раза, до $1,629 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $3,27 против $1,48 по итогам аналогичного периода 2017 года.



Кроме того, рынки отыгрывают геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.



Ослабление геополитического напряжения и возможность заключения мира, которые ожидаются в скором времени, поддерживают курс южнокорейской воны и индекс KOSPI.



Эксперты отмечают, что ранее, в периоды обострения мирового напряжения, не наблюдалось устойчивого снижения рынков, поэтому и вероятность продолжительного позитивного тренда после этих новостей мала.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в «зеленой зоне» на фоне оптимизма на американских рынках.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1776,13 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,91% - до 30280,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,68%, до 2492,4 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%, до 22467,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72% и составил 5953,6 пункта.



С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что американские индексы выросли по итогам торгов четверга на 1-1,6% на фоне хороших показателей корпоративной отчетности.

Так, Facebook увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до $4,988 миллиарда; Visa - в 2 раза, до $5,127 миллиарда; телекоммуникационная AT&T - на 34,4%, до $4,662 миллиарда.



Рынки США выросли по вполне понятным причинам, и это отразилось на рынках АТР.



Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии.



Так, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте сохранилась на уровне февраля в 2,5%, что также оправдало ожидания рынка.



При этом объем промышленного производства в марте в стране вырос на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали повышения показателя всего на 0,5%.



Кроме того, рынки отыгрывали геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



