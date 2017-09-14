RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:36

  katso написав:Тут ктото недавно писао что после войны китайские инвестиции попрут, ну вот

"
Китай призвал Украину «немедленно исправить ошибки» и не вводить санкции против китайских граждан и компаний.

"Китай в очередной раз последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право. Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Напомним, ранее Зеленский вводил санкции против китайских компаний, а недавно анонсировал введение в скором времени санкций и против граждан КНР за сотрудничество с российской оборонкой"

Я б на місці Зе послухався.
Що б там не говорили - Китай займає достатньо нейтральну позицію.
В РФ бабки є. Якщо б Китай захотів - він міг би поставляти РФ мільйони дронів(за бабки звичайно) і тоді Україні б точно прийшов гаплик.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:38

  _hunter написав:Не поверите, но реально просто огромная толпа народу вот вообще не понимает, как ФОТ работает. Т.е. они да - как-то смутно понимают, что из ихней ЗП в ПФ деньги каким-то образом понимают, но каким (и сколько) - нет.
А если прямо в ведомости будут писать:
ЗП - 26500
удержано
- ПФ: 5830
- НДФЛ: 4770
-- может нарид и задумается "в смысле пенсия будет $140???" :lol:

Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".
Пенсія 140 доларів сьогодні = майже 5900грн. У багатьох пенсіонерів така? Моя мати, проробивши на шкідливому виробництві, отримує 4 тис з копійками.
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Зараз примчить Будівельник, зробить розрахунки більш точні, сторінок на вісім.
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:45

  andrijk777 написав:
  katso написав:Тут ктото недавно писао что после войны китайские инвестиции попрут, ну вот

"
Китай призвал Украину «немедленно исправить ошибки» и не вводить санкции против китайских граждан и компаний.

"Китай в очередной раз последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право. Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Напомним, ранее Зеленский вводил санкции против китайских компаний, а недавно анонсировал введение в скором времени санкций и против граждан КНР за сотрудничество с российской оборонкой"

Я б на місці Зе послухався.
Що б там не говорили - Китай займає достатньо нейтральну позицію.
В РФ бабки є. Якщо б Китай захотів - він міг би поставляти РФ мільйони дронів(за бабки звичайно) і тоді Україні б точно прийшов гаплик.

Ти не тільки не можешь відповісти на просте питання, але ти лізешь в такі матерії, в яких поняття зеленого не маєшь

Китай не нейтральний - Китай підтримує РФ, як свого вассала (До речі, це чудовий результат зовнішньйої політики Путіна - стати вассалом Китаю)
Купує нафту, купує газ за недорого, відправляє своїх північнокорейськіх проксі до РФ
Намагається блокувати постачання дронів до України

"Якщо б Китай захотів" - якби у бабусі був би ..., то це був би дідусь
І у РФ грошей вже майже немає
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:51

  whois2010 написав:Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.

Не плутай солідарну пенсійну систему і накопичувальну ...

Складні відсотки звідки візьмуться ? Та ще й у USD ?
У країні, де національна валюта - гривня

Про всі 35 років сплати однієї і теж самої суми - це взагалі ... якась маечня
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:55

  Banderlog написав:А щодо командирів в окоп, так вони теж можуть в сзч на тих самих підставах, що і комбайнер який не хоче в окоп:lol:

Це як два роки тому намагалися 10% НПУ на війну мобілізувати.
Менти проривали західний кордон організованими групами до 50 людей.
Питання вмить зняли.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:01

пенсійне забезпечення не покладено на плечі роботодавця.

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:SATAN
Ваше повідомлення стерли, але я написав велику відповідь.

1)Ви сильно переоцінюєте посаду президента. Президент не Бог. Почнемо з того що в часи Ющенка закони приймав не президент а Верховна рада! Це зараз Зеленський робить що хоче бо у нього є більшість в ВР і + війна.
2)Ок, приймуть. І? Зібрати гроші не проблема, а куди ті гроші підуть? Вкрадуть, наприклад. Хто винуватий? Знову президент? Президент не може контролювати все і всіх!
3)Про пенсію взагалі смішно. Вникніть в це питання глибше і не пишіть фігні.


Не розумію чому видалили його повідомлення. Я з усім погоджуюсь і плюсовав би. Навіть не віриться, що є люди, які так само думають.

Президент повинен давати ідеї, розповідати суспільству що саме йому потрібно у довгостроковій перспективі. Президент має надихати.

Стосовно пенсій - що саме Вам не подобається? Україна - чи не єдина країна в Європі, де пенсійне забезпечення повністю покладено на плечі роботодавця. Навіть в інших солідарних системах, де працюючі платять за пенсіонерів, працівники сплачують частину пенсійних внесків. Можливо, пенсійна система не має бути повністю приватною, але працівники повинні сплачувати внески, як це роблять в інших розвинутих країнах.

ніт, пенсійне забезпечення не покладене ні повністю ні частково на плечі роботавця
ще один представник ЕШБ
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:03

ЕШБ - економічна школа будівельника

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.

Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.

хто сплачує це податковий агент,
так ідем знову до ЕШБ, що наливайка платить ПДВ та акцизи мільонами, а не кінцеві споживачі наливайки
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:05

  whois2010 написав:Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".

ЄСВ - це не податок.
"за что я плачу" ЄСВ? - Щоб сьогоднішні пенсіонери мали пенсію.
До чого тут влада? Чому питання "до влади"?
  whois2010 написав:Пенсія 140 доларів сьогодні = майже 5900грн. У багатьох пенсіонерів така? Моя мати, проробивши на шкідливому виробництві, отримує 4 тис з копійками.
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Зараз примчить Будівельник, зробить розрахунки більш точні, сторінок на вісім.

Це не працює. Ні в одній країні такого чомусь не має. Довго пояснювати чому.
По пенсії - алгоритм дуже простий: багато країна - велика середня пенсія, бідна - маленька. Все просто.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:06

  _hunter написав:Не поверите, но реально просто огромная толпа народу вот вообще не понимает, как ФОТ работает. Т.е. они да - как-то смутно понимают, что из ихней ЗП в ПФ деньги каким-то образом понимают, но каким (и сколько) - нет.
А если прямо в ведомости будут писать:
ЗП - 26500
удержано
- ПФ: 5830
- НДФЛ: 4770
-- может нарид и задумается "в смысле пенсия будет $140???" :lol:

наразі $140 це ще жир, на неї можна жити
у більшості і до сотні не дотягує
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:06

  pesikot написав:
  whois2010 написав:Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.

Не плутай солідарну пенсійну систему і накопичувальну ...

Складні відсотки звідки візьмуться ? Та ще й у USD ?
У країні, де національна валюта - гривня

Про всі 35 років сплати однієї і теж самої суми - це взагалі ... якась маечня

Котик, це розрахунок сферичного коня. Не будь таким серйозним, свята на носі. Даруй жінкам посмішки і увагу
