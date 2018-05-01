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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

Хм, давно не заходив у новини, якась дивна тема, малувато плачу 'унасвсьоплохо'... Щось змінилось, чи форумна чистка зрадофілів?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:24

  19yuriy91 написав:так эти ж "бахматюки" и содействуют этому.
вон, соратник, косюк - позаштатний радник преза.
да депутаты прикормленные у "бахматюков".
откуда ж условия возьмутся?
Их всего двое (пусть сотни, тысячи), а в стране мин 42 мл-нов. Но я почемуто не вижу что б выходили на улицы с лозунгами "за конкуренцию" и "условия для бизнеса". Исключительно только дайте шары. Т.е получается что вы всего лишь ждете хороших Косюков и Бахматюков, которые курятину вам почти за даром будут продавать, да др. шару раздавать. :) Звыняйтэ, но это правда. Теперь делайте выводы -кто виноват?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:40

  otg написав:Но я почему не вижу что б выходили на улицы с лозунгами "за конкуренцию" и "условия для бизнеса". Исключительно только дайте шары. Т.е получается что вы всего лишь ждете хороших Косюков и Бахматюков, которые курятину вам почти за даром будут продавать, да др. шару раздавать. Звыняйтэ, но это правда.


А как может кто-то конкурировать с Косюком, если он получает полтора миллиарда гривен "субсидий" от государства? Тут кардинально надо что-то в верхах менять. Демонстраций За конкуренцию я и по всему миру не помню, и даже в исторической ретроспективе. И в Украине таких демонстраций не будет. Надо выбирать правильных людей, а не на демонстрации ходить, толку от тех демонстраций и плакатиков в руках.
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает - кто-то сказал когда-то умную мысль.
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