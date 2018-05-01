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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05
Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць
Хм, давно не заходив у новини, якась дивна тема, малувато плачу 'унасвсьоплохо'... Щось змінилось, чи форумна чистка зрадофілів?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:24
Их всего двое (пусть сотни, тысячи), а в стране мин 42 мл-нов. Но я почемуто не вижу что б выходили на улицы с лозунгами "за конкуренцию" и "условия для бизнеса". Исключительно только дайте шары. Т.е получается что вы всего лишь ждете хороших Косюков и Бахматюков, которые курятину вам почти за даром будут продавать, да др. шару раздавать. Звыняйтэ, но это правда. Теперь делайте выводы -кто виноват?
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:40
А как может кто-то конкурировать с Косюком, если он получает полтора миллиарда гривен "субсидий" от государства? Тут кардинально надо что-то в верхах менять. Демонстраций За конкуренцию я и по всему миру не помню, и даже в исторической ретроспективе. И в Украине таких демонстраций не будет. Надо выбирать правильных людей, а не на демонстрации ходить, толку от тех демонстраций и плакатиков в руках.
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает - кто-то сказал когда-то умную мысль.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56
Я же не сказал что такими демонстрациями что то решается.Хотя решается. Например пенсионеры-силовики выбили повышение. Но речь совсем не о том. Запроса общества на рыночную конкурентную экономику нет. Кого по Вашему они будут выбирать? Реформатора-рыночника или того кто пообещает пенсии выше крыши да зарплаты бюджетникам больше чем в Польше? Ах да и цену на курятину по 10 грн
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