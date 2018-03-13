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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:14

Ratatui

Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23

  max_us_ua написав:Ratatui

Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру


Да я как раз не про обогащение (это и так понятно), а то что это даёт старт новым идеям которые потом чудесно применяются в гражданском секторе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:13

Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:19

irey1

Особисто я не помітив, щоб хтось хвалив війну. Лише констатацію фактів. Можу до них додати ще те, що релігія так само служить потребам війни (надивився на капеланів різних конфесій), як і інші інститути, такі, як суспільна мораль, законодавство тощо. Якщо Ви читали Біблію, то не мені Вам казати, що Бог і релігія - не те саме.
П. С. Між іншим, є ті, в кого категорія "Бог" у множині
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:21

  irey1 написав:Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!


Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Ratatui
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