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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

Re: Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

irey1 написав:
  Ratatui написав: Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).

Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT
Релігійний прагматик? Цікаво :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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