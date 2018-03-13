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Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
irey1 написав: Ratatui написав:
Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT
Релігійний прагматик? Цікаво
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